Какие возможности получат участники ПДС: регистрация через Госуслуги и повторное вступление без потери льгот
Госдума приняла законопроект, который вносит изменения в федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах». Согласно поправкам с 1 октября россияне смогут зарегистрироваться в программе долгосрочных сбережений (ПДС) через портал «Госуслуги». Разбираемся, что изменится для вкладчиков в связи с нововведениями.
Что изменится для участников программы
Законопроект, принятый нижней палатой парламента РФ, вносит следующие изменения в ПДС:
1. С 1 октября 2025 года граждане смогут оформить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) через портал «Госуслуги». Форму договора для подачи заявки на участие в программе через портал должны разработать до 1 июля.
Нововведение сделает процедуру заключения договора и перевода пенсионных накоплений предельно простой и доступной гораздо большему количеству граждан. ПДС благодаря этой инициативе станет ещё более близкой и понятной россиянам.
2. Если вкладчик расторгнет договор с фондом до 1 апреля года, который следует за годом первого размещения средств, то госфинансирование по этому договору предоставляться не будет. Исключение — перевод денег в другой фонд. В этом случае у участника ПДС сохраняются все права, которые он имел при размещении средств в первом фонде.
3. При расторжении договора в сроки, указанные в предыдущем пункте, за человеком будет сохраняться право на господдержку по другим договорам ПДС.
Изменения, перечисленные во втором и третьем пунктах, начнут действовать через 10 дней после публикации закона.
По текущим правилам, если гражданин вступил в программу, но передумал и решил выйти из неё, то в следующий раз он уже не сможет претендовать на государственное софинансирование. Теперь этот момент учтён и люди получат шанс вступить в ПДС второй раз.
Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)
Что такое ПДС и в чём её особенности
ПДС — программа накоплений, которую софинансирует государство. Спомощью неё можно создать личный денежный резерв за счёт:
- Добровольных вложений. Ваших личных или от вашего работодателя.
- Пенсионных накоплений. При их наличии и переводе в ПДС.
- Государственного финансирования. Из бюджета можно дополнительно получать ежегодно до 36 тысяч рублей на протяжении 10 лет.
- Дохода от инвестирования. Доход, который обеспечивает негосударственный пенсионный фонд (НПФ), вкладывая деньги в активы.
Одно из главных преимуществ программы — это возможность перечислить в неё свои пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного обеспечения (ОПС). Процедура позволяет сменить статус этих средств, переведя из госуправления в личное, и даёт человеку больше возможностей распоряжаться этими деньгами.
Снять накопленную сумму вы сможете:
- через 15 лет участия в программе;
- при наступлении установленного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;
- в сложных жизненных ситуациях — в случае необходимости дорогостоящего лечения или при потере кормильца.