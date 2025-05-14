Какие возможности получат участники ПДС: регистрация через Госуслуги и повторное вступление без потери льгот

Госдума приняла законопроект, который вносит изменения в федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах». Согласно поправкам с 1 октября россияне смогут зарегистрироваться в программе долгосрочных сбережений (ПДС) через портал «Госуслуги». Разбираемся, что изменится для вкладчиков в связи с нововведениями.

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Что изменится для участников программы

Законопроект, принятый нижней палатой парламента РФ, вносит следующие изменения в ПДС:

1. С 1 октября 2025 года граждане смогут оформить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) через портал «Госуслуги». Форму договора для подачи заявки на участие в программе через портал должны разработать до 1 июля.

Нововведение сделает процедуру заключения договора и перевода пенсионных накоплений предельно простой и доступной гораздо большему количеству граждан. ПДС благодаря этой инициативе станет ещё более близкой и понятной россиянам. Сергей Беляков Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

2. Если вкладчик расторгнет договор с фондом до 1 апреля года, который следует за годом первого размещения средств, то госфинансирование по этому договору предоставляться не будет. Исключение — перевод денег в другой фонд. В этом случае у участника ПДС сохраняются все права, которые он имел при размещении средств в первом фонде.

3. При расторжении договора в сроки, указанные в предыдущем пункте, за человеком будет сохраняться право на господдержку по другим договорам ПДС.

Изменения, перечисленные во втором и третьем пунктах, начнут действовать через 10 дней после публикации закона.

По текущим правилам, если гражданин вступил в программу, но передумал и решил выйти из неё, то в следующий раз он уже не сможет претендовать на государственное софинансирование. Теперь этот момент учтён и люди получат шанс вступить в ПДС второй раз. Сергей Беляков Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Что такое ПДС и в чём её особенности

ПДС — программа накоплений, которую софинансирует государство. Спомощью неё можно создать личный денежный резерв за счёт:

Добровольных вложений. Ваших личных или от вашего работодателя.

Ваших личных или от вашего работодателя. Пенсионных накоплений. При их наличии и переводе в ПДС.

При их наличии и переводе в ПДС. Государственного финансирования. Из бюджета можно дополнительно получать ежегодно до 36 тысяч рублей на протяжении 10 лет.

Из бюджета можно дополнительно получать ежегодно до 36 тысяч рублей на протяжении 10 лет. Дохода от инвестирования. Доход, который обеспечивает негосударственный пенсионный фонд (НПФ), вкладывая деньги в активы.

Одно из главных преимуществ программы — это возможность перечислить в неё свои пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного обеспечения (ОПС). Процедура позволяет сменить статус этих средств, переведя из госуправления в личное, и даёт человеку больше возможностей распоряжаться этими деньгами. Сергей Беляков Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Снять накопленную сумму вы сможете:

через 15 лет участия в программе;

при наступлении установленного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;

в сложных жизненных ситуациях — в случае необходимости дорогостоящего лечения или при потере кормильца.

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