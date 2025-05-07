ЕНС: всё, что нужно знать о едином налоговом счёте

Введение единого налогового счёта (ЕНС) с 2023 года в России существенно упростило уплату налогов для граждан и компаний. Эта система позволила объединить все налоговые обязательства и упростить взаимодействие с налоговыми органами. Разбираемся, что представляет собой ЕНС, кто обязан его использовать и как открыть такой счёт.

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Что такое ЕНС

Единый налоговый счёт — это отдельный счёт, с которого Федеральная налоговая служба (ФНС) самостоятельно распределяет деньги по вашим налогам.

До введения ФНС налогоплательщики были обязаны перечислять каждый налог по отдельным реквизитам. Например, для уплаты земельного налога и налога на имущество нужно было подавать два отдельных платёжных поручения. Сейчас для уплаты всех налогов достаточно сделать один перевод по единым реквизитам.

Как открыть единый налоговый счёт

ЕНС открывается автоматически организациям и гражданам, которые имеют индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Если ИНН нет, то для его получения достаточно обратиться в налоговую инспекцию и встать на учёт. Это могут сделать как граждане России, так и иностранцы. Получение ИНН возможно в любом возрасте. Если у вас уже есть ИНН, то единый налоговый счёт вам уже открыт. Узнать о его состоянии можно тремя способами:

В личном кабинете налогоплательщика.

Заказать справку установленной формы онлайн.

Лично в налоговом органе по месту регистрации.

Первый способ самый простой. Вам нужно войти в свой личный кабинет налогоплательщика. Состояние счёта будет отображено на главном экране.

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Отказаться от открытия единого налогового счёта нельзя. Применять старые способы оплаты налогов запрещено всем, кроме самозанятых. Они могут перейти на использование ЕНС или платить налоги по-старому: через приложение «Мой налог» и другие сервисы, например «Своё дело» от Сбербанка.

Как оформить статус самозанятого через Сбербанк

Какие налоги можно платить с ЕНС

С единого налогового счёта можно уплатить практически любой налог: на доходы физических лиц (НДФЛ), на имущество, страховые взносы, туристический налог. Полный список можно скачать на сайте ФНС. В него же входят и налоги для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Но некоторые налоги по-прежнему придётся платить по отдельным реквизитам. Исключение составляют:

Административные штрафы.

Государственные пошлины.

Страховые и социальные взносы, которые компании перечисляют в государственные фонды.

Налог с выплат иностранцам, которые работают на основании патента.

Полный список доступен на сайте налоговой службы.

Как учитываются платежи на ЕНС

Налоги начисляются автоматически, исходя из принадлежащего вам имущества, информации от налоговых агентов, а также из данных, предоставленных вами в декларации 3-НДФЛ. Налог для самозанятых начисляется на сумму, которую налогоплательщик указывает в чеках.

После пополнения счёта ФНС самостоятельно будет списывать деньги на оплату ваших задолженностей по налогам. Задолженности будут оплачиваться в определённом порядке. Сначала — недоимки по налогу на доходы физических лиц, начиная с самой ранней. Затем — налог на доходы физлиц, начисленный в текущем периоде. Далее — недоимки по прочим налогам и сборам. Следом — налоги и сборы с текущим сроком уплаты. В последнюю очередь — пени, проценты и штрафы.

Если у вас имеется недоимка по НДФЛ в сумме 3 тысячи рублей и при этом вам начислили налог на транспорт в сумме 5 тысяч рублей. Если вы внесёте на счёт 5 тысяч рублей для уплаты налога на транспорт, ФНС автоматически спишет 3 тысячи из них на уплату недоимки. В результате вам не хватит денег на новый налог и у вас может возникнуть новая задолженность.

Если приоритет и срок по нескольким задолженностям одинаковый, то деньги будут списываться пропорционально. Допустим, вам нужно уплатить 3 тысячи рублей по земельному налогу и 3 тысячи рублей по налогу на имущество. Если вы внесёте на счёт только 3 тысячи рублей, то ФНС вычтет по 1,5 тысячи рублей из каждой задолженности. То есть недоимка возникнет по двум обязательствам сразу.

Если вы внесёте на ЕНС больше денег, чем нужно для текущей уплаты налогов, то возникнет положительное сальдо по счёту, то есть остаток. Его можно вернуть на банковский счёт или оставить для уплаты налогов в будущем.

Нулевое сальдо — это нулевой остаток по счёту. Он образуется, когда сумма внесённых средств равна сумме уплаченных налогов.

Отрицательное сальдо — это долг. Если не погасить его вовремя, то ФНС начислит пени и штрафы или введёт другие санкции вплоть до ареста имущества.

Сроки уплаты налогов

Срок уплаты налогов установлен до 28-го числа каждого месяца. Налоги на недвижимость, транспорт и другое имущество нужно уплатить до 1 декабря. НДФЛ за прошлый год нужно уплатить до 15 июля текущего года. Сроки для ИП и юридических лиц могут быть другими.

Например, в 2024 году вы получили доход, с которого не уплатили НДФЛ. Кроме этого у вас есть личный автомобиль, на который тоже был начислен налог. Тогда в этом году до 15 июля вам нужно внести на единый налоговый счёт сумму НДФЛ, а до 1 декабря — сумму налога на машину. Можно перевести сразу обе суммы, деньги спишутся в порядке очереди.

Как пополнить ЕНС

Есть несколько способов внести деньги на единый налоговый счёт:

Через личный кабинет налогоплательщика.

Через специальный сервис от ФНС.

Банковским переводом.

Первый способ самый простой. Чтобы пополнить ЕНС через личный кабинет:

1. На главной странице напротив счёта нажмите на кнопку «Пополнить».

2. Укажите сумму пополнения и нажмите «Пополнить картой». Здесь же будет указана информация о предстоящих платежах.

© lkfl2.nalog.ru

3. Укажите реквизиты карты и подтвердите операцию.

© lkfl2.nalog.ru

Готово. Деньги поступят на ЕНС практически сразу.

Второй способ тоже достаточно простой. Нужно воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин».

1. Войдите на сайт сервиса, выберите «Физическим лицам» → «Пополнить ЕНС».

2. Укажите сумму, ваши ИНН и Ф. И. О.

© service.nalog.ru

3. Выберите способ уплаты.

Если выбрали «Оплатить картой», укажите реквизиты и подтвердите платёж. Для других способов следуйте инструкциям.

© service.nalog.ru

После того как перевод подтверждён, деньги зачислятся на ваш единый налоговый счёт.

Если первые два способа не подходят, можно воспользоваться третьим вариантом и оплатить через банк. Это также можно сделать удаленно, например через Сбербанк Онлайн.

1. Войдите в личный кабинет.

2. Перейдите в раздел «Платежи» → «Государство» → «Налоги».

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3. Нажмите «Поиск и оплата налогов ФНС» → «Оплата по произвольным реквизитам».

4. Для пополнения ЕНС нужно указать код бюджетной классификации (КБК) Казначейства России: 182 01 06 12 01 01 0000 510. Если вы являетесь налогоплательщиком города Байконур, то нужно указать КБК управления финансов администрации Байконура.

© online.sberbank.ru

5. Далее укажите ИНН налогоплательщика и Ф. И. О.

6. После чего нужно будет указать сумму перевода и подтвердить операцию.

Как уплатить госпошлину через Сбербанк Онлайн

Вы можете пополнить свой ЕНС или счёт другого человека. Для этого при переводе в графе «ИНН» и «Ф. И. О.» укажите данные того, за которого проводите оплату.

Как вернуть остаток

Если вы перевели на налоговый счёт больше, чем нужно было для уплаты налога, вы имеете право вернуть остаток. Вернуть положительное сальдо можно в любой срок, а не только за последние три года, как это было раньше. Оформить возврат можно следующими способами:

Подать заявление в налоговую онлайн или лично.

Указать сумму переплаты в декларации 3-НДФЛ.

Рассмотрим подробнее наиболее простой способ возврата — через личный кабинет налогоплательщика.

1. Войдите в личный кабинет и нажмите на кнопку «Вернуть» напротив счёта.

2. Укажите номер счёта для возврата.

© lkfl2.nalog.ru

3. Проверьте сформированное заявление и подпишите его электронной подписью. Если её нет, оформите прямо в личном кабинете.

4. Нажмите «Отправить».

Налоговая направляет поручение в казначейство на следующий день после получения вашего заявления. Раньше для этого приходилось ждать около месяца. Для последующих возвратов через личный кабинет заполнять новое заявление не нужно.

Что делать, если обнаружили ошибку

Если вы заметили, что в ЕНС некорректно отображается остаток, неверно списались деньги или другую неправильную, на ваш взгляд, информацию, то вы можете обратиться в ФНС.

Для этого есть несколько вариантов:

1. Подать обращение через личный кабинет налогоплательщика:

Перейдите в раздел «Помощь» → «Техническая поддержка».

Заполните форму с описанием возникшей проблемы.

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2. Обратиться в налоговую инспекцию лично:

Запишитесь в налоговую онлайн через Госуслуги или специальный сервис от ФНС.

Объясните сотруднику свою проблему и следуйте его инструкциям.

3. Позвонить на горячую линию:

Наберите номер 8-800-222-22-22.

Изложите оператору суть проблемы.

Следуйте полученным инструкциям.

4. Воспользоваться сервисом «Оперативная помощь» от ФНС.

Заполните обращение на сайте сервиса.

Подождите сутки, пока сотрудники ФНС его рассмотрят.

Дождитесь ответного уведомления.

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Преимущества единого налогового счёта

Упрощение уплаты налогов. Благодаря ЕНС количество платежей для уплаты налогов значительно снизилось. Повышение прозрачности расчётов. После введения единого счёта все начисления и платежи теперь отражаются в одном месте. Это упрощает контроль за налоговыми обязательствами. Гибкость в распределении средств. Деньги со счёта списываются автоматически при возникновении задолженностей по налогам. Если вы переплатите по одному налогу, то по следующему вы заплатите меньше благодаря автоматизации процесса. Снижение технических ошибок. Поскольку платежи идут на единый счёт, то вероятность сделать ошибку в реквизитах уменьшается. Это снижает административную нагрузку и риск блокировок из-за неверных платежей.

Недостатки единого налогового счёта

Риск допустить ошибку в платёжном поручении при пополнении счёта через банк. Риск некорректного списания средств. Если вы не контролируете списание средств с ЕНС, деньги могут быть списаны не на приоритетные для вас платежи. Это может привести к возникновению недоимки и штрафам. Ограничения для некоторых налогов. Не все налоги можно уплатить через ЕНС. Некоторые из них всё равно придется уплачивать по отдельным реквизитам. Это снижает универсальность новой системы. Зависимость от работы ФНС. Технические сбои или задержки в системе могут привести к несвоевременному зачёту платежей. На этот случай рекомендуется регулярно отслеживать, как и когда списываются деньги с ЕНС.

Коротко

Единый налоговый счёт — это отдельный счёт, с которого Федеральная налоговая служба (ФНС) самостоятельно распределяет деньги по вашим налогам.

ЕНС открывается всем компаниям и физическим лицам, которые стоят на учёте в налоговой.

Деньги с ЕНС налоговая списывает автоматически в определённом порядке.

Для пополнения счёта можно воспользоваться специальным сервисом от ФНС или личным кабинетом налогоплательщика. При желании можно пополнить по реквизитам через банк.

Узнать о наличии остатков или задолженностей по счёту можно в личном кабинете налогоплательщика или путём подачи справки в налоговую.

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