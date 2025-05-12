Зачем нужен ИНН, как его узнать и получить в 2025 году

ИНН — код, позволяющий точно определять налогоплательщиков в налоговой системе страны: простых людей и компаний. Этот код позволяет налоговым органам отслеживать доходы физических и юридических лиц, уплату налогов и взносов, контролировать налоговые обязательства и вести учёт отчётности. Рассказываем, как узнать и оформить ИНН в 2025 году.

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Что такое ИНН

ИНН — аббревиатура от «идентификационный номер налогоплательщика». Это оригинальный код, по которому можно точно установить личность или фирму. Он позволяет избежать ошибок, связанных с совпадением Ф. И. О. граждан или названий юрлиц.

Виды ИНН

Физического лица. Каждому россиянину номер присваивают один раз на всю жизнь. Он не меняется при замене паспорта, изменении фамилии или других личных данных.

Каждому россиянину номер присваивают один раз на всю жизнь. Он не меняется при замене паспорта, изменении фамилии или других личных данных. Индивидуального предпринимателя (ИП), самозанятого. Соответствует ИНН физического лица. Если гражданин ранее его не получал, то код формируют при регистрации ИП или оформлении самозанятости.

Соответствует ИНН физического лица. Если гражданин ранее его не получал, то код формируют при регистрации ИП или оформлении самозанятости. Юридического лица. Код присваивают каждой вновь появляющейся компании. Как и человеку, его дают один раз на весь период существования фирмы.

Структура и формат ИНН

В соответствии с приказом ФНС ИНН физлица состоит из 12 цифр, а компании — из 10. Код гражданина содержит следующую информацию:

первые четыре символа — шифр налоговой, присвоившей номер (первые два указывают на регион, а два следующих — на номер отделения);

следующие шесть символов — порядковый номер плательщика налогов;

последние две цифры — контрольные, сгенерированные по алгоритму ФНС.

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Код организаций расшифровывается так же. Только порядковый номер компаний состоит из пяти цифр, а контрольный номер — из одной.

Кому и зачем нужен ИНН в 2025 году

ИНН требуется налоговым органам для учёта — с их помощью они отслеживают уплату налогов и фиксируют поступающие от населения и организаций платежи. Обычному человеку код может понадобиться в следующих ситуациях:

При устройстве на работу. Код нужен работодателю, чтобы верно начислять налоги за работника. При оформлении налоговых вычетов. В заявке на вычет нужно указать ИНН, или номер записи из единого регистра населения, или паспортные данные. При получении кредита. Финансовые организации используют ИНН для проверки кредитной истории заявителей. При оплате бюджетных платежей. По коду налоговики разносят поступающие платежи по налогоплательщикам.

ИНН — один из основных реквизитов любой фирмы. По налоговому номеру организации проверяют своих контрагентов. Его используют в официальных бумагах и при расчётах по налогам.

Как получить ИНН

Россияне получают код сразу после рождения. Необходимые данные в налоговую инспекцию поступают из ЗАГСа. Если по каким-то причинам номер не сгенерировали (например, человек родился за границей), его можно получить самостоятельно.

Обратите внимание, что с 1 января 2026 года отменяется выдача ИНН на бумажных носителях. Вместо этого будет использоваться электронная выписка из единого госреестра налогоплательщиков (ЕГРН). Поправки в ст. 84 НК РФ внёс закон № 259-ФЗ.

Как получить ИНН физлицу

В налоговом органе. Посетите ближайшее отделение Федеральной налоговой службы (ФНС) с пакетом бумаг: заявлением по форме № 2-2, удостоверением личности (паспорт, удостоверение беженца, временный вид на жительство), документом, свидетельствующим о месте регистрации.

Во многофункциональном центре (МФЦ). Чтобы получить налоговый номер через МФЦ, понадобятся те же документы. Обратитесь с ними в любой многофункциональный центр вне зависимости от места прописки.

Через портал ФНС. Чтобы воспользоваться электронным сервисом, авторизуйтесь в личном кабинете (ЛК) на сайте ФНС. Для этого можно использовать данные от портала государственных услуг. В настройках профиля сгенерируйте цифровую подпись. На основной странице ЛК выберите «Получить ИНН». Проверьте указанные в предзаполненном заявлении данные и направьте его в налоговую службу. Готовое свидетельство поступит в ваш ЛК. По вашему требованию его могут выдать в бумажном виде.

Через портал «Госуслуги». Откройте сервис «Получение ИНН» на портале государственных услуг. Проверьте правильность указанной в заявлении информации, дополните недостающие данные. Подпишите бумагу через приложение «Госключ» и отправьте его в ведомство.

По почте. Отправьте в налоговую службу заявление заказным письмом. Приложите к нему нотариальные копии необходимых бумаг. Готовое свидетельство вам также пришлют по почте на адрес, указанный в заявлении.

При обращении в ФНС или МФЦ срок подготовки документа составляет 5–7 суток. Срок рассмотрения заявления, оформленного на Госуслугах, — 20 суток. Но обычно документ приходит быстрее.

Как получить ИНН самозанятому и ИП

Налоговый номер физлица при его регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход или ИП не меняется. Если вам не присваивали его при рождении, получить его можно в обычном порядке: через ФНС, МФЦ или Госуслуги. Кроме того, вам автоматически выдадут его при оформлении ИП.

Как получить ИНН на ребёнка

Дети старше 14 лет, получившие паспорт РФ, оформляют ИНН самостоятельно (при его отсутствии). Если ребёнку нет 14 лет, то за него ИНН могут оформить его законные представители. Им нужно обратиться в ФНС или МФЦ с заявлением, паспортом и свидетельством о рождении ребёнка.

Как иностранцу оформить ИНН

Иностранцы, которые устраиваются на работу в РФ, должны иметь ИНН. Для его оформления им понадобятся стандартное заявление по форме № 2-2, удостоверение личности и документ, разрешающий проживание в России. Бумаги можно подать путём личного визита в налоговую службу или МФЦ либо заверить их у нотариуса и направить по почте.

Как узнать свой ИНН

На портале «Госуслуги». Запросите данные у чат-бота и нажмите «Ваш ИНН». Чтобы получить информацию, понадобится зайти в свой ЛК. Этим способом можно узнать только свой налоговый код.

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На сайте ФНС. Чтобы получить сведения, введите Ф. И. О., дату рождения и данные паспорта физлица. Способ позволяет запросить информацию о любом человеке.

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Как восстановить или заменить ИНН

Заменить код налогоплательщика или потерять его невозможно. Даже если бумажный документ испортился или потерялся, сведения о вашем коде хранятся в базе данных. Вы можете в любой момент получить электронный вариант свидетельства, а до 1 января 2026 года и его новый бумажный экземпляр.

Коротко

ИНН — налоговый номер, который присваивают всем плательщикам налогов. По нему налоговые органы ведут учёт бюджетных поступлений.

Гражданину код может пригодиться при трудоустройстве, оформлении вычета или при получении кредита.

ИНН формируют при рождении и не меняют при изменении фамилии или других данных. Узнать его можно через портал ФНС или сайт Госуслуг.

Если по каким-то причинам вам не назначали налоговый номер, постановку на налоговый учёт можно произвести разными способами: лично через ФНС или МФЦ, удалённо через ЛК на сайте налоговой службы или портале «Госуслуги», по почте.

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