Что изменится в личных финансах россиян в мае

Поправки в порядок назначения детских пособий и получения статуса квалифицированного инвестора, ограничение переводов и реестр алиментщиков: рассказываем о майских изменениях в законах, которые могут повлиять на кошельки россиян.

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Некоторые пенсионеры получат добавку к пенсии

С 1 мая в России вырастут выплаты для двух категорий пенсионеров:

Тех, кому в апреле исполнилось 80 лет.

Инвалидов I группы.

Фиксированная часть пенсии для них увеличится в два раза — с 8,9 тысячи до 17,8 тысячи рублей. Выплата будет назначена по одному основанию: если пенсионер одновременно является и инвалидом I группы, и 80-летним, доплату начислят только один раз.

Надбавки к пенсии также получит лётный состав гражданской авиации и шахтёры. Их размер рассчитают индивидуально в зависимости от трудового стажа.

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Упрощается оформление детских пособий

С 15 мая вступают в силу три изменения в порядке начисления детских пособий:

Предполагаемые изменения:

Сокращение расчётного периода. Сейчас учитываются доходы семьи за год, но с мая этот срок могут уменьшить до 3–6 месяцев. Новый подход к прожиточному минимуму. Если доход заявителя превышает определённый порог, пособие всё равно смогут назначить. Допустимое превышение власти определят дополнительно. Из расчётов исключат НДФЛ. Налог на доходы физических лиц больше не будут учитывать при оценке финансового положения семьи. Это увеличит шансы на получение выплат.

Новые правила перевода денег для борьбы с мошенниками

С 15 мая заработают новые меры по борьбе с финансовым мошенничеством. Банки будут жёстче контролировать транзакции с подозрительных карт. Если данные клиента попадут в список лиц, которые совершали попытки переводов без подтверждения владельца карты, то банк введет ограничение: лимит по операциям между физлицами составит 100 тысяч рублей.

Кредитные организации также запретят клиентам вносить более 50 тысяч рублей на новые токенизированные (цифровые) карты в первые 48 часов после их выпуска.

Эти ограничения должны помешать так называемым дропперам — сообщникам мошенников, через каты которых идёт транзит похищенных денег. Нововведения также не позволят втягивать в преступные схемы людей, которые становятся невольными пособниками злоумышленников из-за похищения данных.

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Изменятся критерии признания инвестора квалифицированным

С 23 мая изменятся правила признания физических лиц квалифицированными инвесторами. Статус можно будет получить не только по отдельным условиям (например, уровню дохода или образованию), но и по их комбинации.

Самостоятельными критериями будут:

Образование экономического профиля или учёная степень. Доход не менее 20 миллионов рублей в год в среднем за два года. Деньги от продажи жилья в расчёт приниматься не будут — это исключение ввели, чтобы предотвратить рискованные инвестиции разово полученных крупных сумм. Размер активов — пока сохраняется лимит в 12 миллионов рублей, но с нового года он повысится до 24 миллионов.

Статус «квала» можно получить при сочетании нескольких условий. В этом случае требования к минимальному доходу и размеру активов будут снижены до 6 миллионов рублей.

Например, статус сможет получить обладатель высшего экономического образования и дохода от 6 миллионов рублей в год. Однако в следующем году имущественный ценз увеличится вдвое — до 12 миллионов рублей ежегодно.

Таким образом Банк России стремится сократить риски для частных инвесторов, которые могут не обладать достаточными знаниями или устойчивым доходом для рискованных операций.

Заработает единый реестр должников по алиментам

С 25 мая 2025 года появится публичный реестр должников по алиментам. Система будет интегрирована с базой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и призвана усилить контроль за выплатами на содержание детей и нетрудоспособных родственников.

В список попадут те, кого привлекли к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также те, кто скрывается и не исполняет судебных решений. Информация о них станет общедоступной и будет храниться в системе до полного погашения задолженности. В течение суток после внесения в реестр должник получит уведомление.

ФССП теперь может автоматически запрашивать данные о трудоустройстве должников через систему межведомственного взаимодействия. Это ускорит процесс взыскания задолженности и упростит розыск неплательщиков.

Появятся новые лимиты на денежные переводы без открытия счёта

С 30 мая ужесточаются правила переводов при упрощённой идентификации клиента (по паспортным данным). Изменения направлены на борьбу с отмыванием денег и их незаконным выводом за границу.

Без открытия банковского счёта можно будет перечислить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в валюте. Ограничение коснётся переводов через специальные сервисы и электронные кошельки. Для отправки суммы больше лимита клиентам понадобится открыть счёт и пройти полную идентификацию — как в банке.

Максимальный остаток денег на электронном платёжном средстве увеличен с 60 до 100 тысяч рублей, если пройдена упрощённая авторизация. Без идентификации, как и раньше, можно будет переводить до 15 тысяч рублей.

Ужесточается ответственность при работе с персональными данными

С 30 мая вырастут штрафы за нарушения при обработке персональных данных россиян. Для физлиц они вырастут в два раза: с 2–6 до 10–15 тысяч рублей. Для юридических лиц: с 60–100 до 300–500 тысяч рублей. Но самые серьёзные последствия ждут тех, кто допустит повторные нарушения.

Кроме того, впервые вводится ответственность за:

неуведомление Роскомнадзора о намерении обрабатывать персональные данные;

незаконную передачу информации третьим лицам и утечки.

Для организаций штраф за отсутствие уведомления при одновременной незаконной передаче данных может достигать 3 миллионов рублей. А за массовые утечки персональной информации бизнес заплатит до 15 миллионов рублей.

Эти меры призваны усилить защиту приватности граждан и мотивировать компании подходить к обработке личных данных более ответственно.

Коротко

В мае произойдёт ряд важных изменений в законодательстве. Достигшим 80 лет пенсионерам, а также инвалидам I группы вдвое увеличат фиксированную часть пенсии — до 17,8 тысячи рублей. Лётные экипажи и шахтёры также получат доплаты, размер которых рассчитают индивидуально.

Семьям с детьми, вероятно, упростят получение пособий: сократят расчётный период, скорректируют подход к прожиточному минимуму и исключат НДФЛ из расчётов.

Для борьбы с мошенниками банки ограничат подозрительные переводы и должны будут разработать политику управления рисками для противодействия заключению кредитных договоров без согласия клиента.

Квалифицированными инвесторами можно будет стать не только по доходу, имуществу или образованию, но и при комбинации этих критериев.

25 мая заработает электронный реестр алиментных должников, а 30 мая переводы без открытия счёта будут ограничены лимитом в 100 тысяч рублей.

С 30 мая меняется размер штрафов за нарушения в обработке персональных данных. Для граждан они вырастут до 10–15 тысяч рублей, для организаций — до 300–500 тысяч рублей. Впервые вводится ответственность за отсутствие уведомления регулятора (до 3 миллионов рублей) и массовые утечки данных (до 15 миллионов рублей).

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