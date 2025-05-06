Как устроена система государственных финансов: просто о сложном

Выстроенная система государственных финансов позволяет государству получать финансирование и выполнять обязательства перед населением. Она включает в себя такие элементы, как бюджет, финансы предприятий, налоги. Рассказываем, как эти элементы взаимодействуют между собой, каким образом составляется и на что тратится государственный бюджет, как образуется государственный долг и какие проблемы существуют в сфере государственных финансов.

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Структура и задачи государственных финансов

Государственные финансы представляют собой систему денежных отношений, посредством которой формируются и распределяются финансовые ресурсы, необходимые для реализации государственных функций и задач.

Главная задача госфинансов — обеспечить страну денежными средствами для выполнения социальных, экономических и политических задач. За счёт системы госфинансов власти финансируют национальные проекты, здравоохранение, науку, оказывают социальную поддержку, развивают инфраструктуру, стимулируют производство, способствуют созданию рабочих мест.

Государственные финансы состоят из трёх уровней, которые соответствуют административному делению РФ: федеральный, региональный, местный. Каждый из них может включать следующие элементы:

Бюджет. Представляет собой финансовый план доходов и расходов.

Представляет собой финансовый план доходов и расходов. Внебюджетные фонды. Денежные фонды, предназначенные для финансирования мер соцподдержки: пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, выплат больничных, декретных.

Денежные фонды, предназначенные для финансирования мер соцподдержки: пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, выплат больничных, декретных. Государственный кредит. Это кредитные отношения, одной из сторон которых выступает государство. Они возникают, когда страна берёт или даёт денежные средства в долг.

Это кредитные отношения, одной из сторон которых выступает государство. Они возникают, когда страна берёт или даёт денежные средства в долг. Финансы госпредприятий. Финансы организаций, имущество которых является госсобственностью.

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Госбюджет как основа государственных финансов

Бюджет в том или ином виде ведёт любой человек. Он делает это, когда распределяет зарплату, сравнивает доходы и траты, планирует покупки. Государство тоже подсчитывает, сколько денег ему нужно на обеспечение потребностей страны, анализирует источники денежных поступлений. Таким образом и формируется госбюджет.

Государственный бюджет — это прогноз доходов и расходов в масштабах государства. В РФ его разрабатывают на ближайшие три года. Финансовым органом, который отвечает за это, является Министерство финансов.

Проект документа на следующий год составляют до 1 октября текущего. Затем он проходит три чтения в Госдуме, после чего его утверждает Совет Федерации, а потом — президент. Порядок формирования бюджета прописан в БК РФ и постановлении правительства № 326.

Общий, или консолидированный, бюджет России включает следующие виды бюджетов: федеральный, субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также внебюджетных фондов.

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Как формируются доходы бюджета

Основной источник формирования доходов госбюджета — налоги. Помимо этого, доходную часть финансового плана составляют штрафы, административные сборы, пошлины, поступления от продажи государственных активов, благотворительные поступления.

Так, бюджет 2025 года на 79% состоит из налоговых поступлений. Согласно утвержденному прогнозу, власти ожидают рост доходов госбюджета на 4,2 триллиона рублей — с 36,1 в 2024 году до 40,3 триллиона рублей в 2025-м. Отслеживать текущее исполнение финансового плана государства можно на портале Электронный бюджет.

Факторы, влияющие на рост бюджетных доходов:

Налоговая реформа. Изменения системы налогов — основной источник дополнительных финансовых ресурсов государства. Благодаря реформе только в 2025 году власти планируют дополнительно собрать 2,6 триллиона рублей. Основную часть этих денег (1,6 триллиона рублей) обеспечат юрлица, которые с 2025 года платят налог на прибыль по ставке 25 вместо 20%. Ожидается, что введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ принесёт бюджету в этом году 533 миллиарда рублей. Рост ВВП. Бюджет сформирован с ориентацией на то, что экономика страны будет показывать умеренный рост. Планируется увеличение ВВП на 2,5%. Это также будет способствовать увеличению налоговых поступлений в госбюджет.

При этом в финансовый план на 2025 год заложили сокращение нефтегазовых доходов — с 11,13 до 10,94 триллиона рублей. Тем не менее эта строка поступлений всё равно продолжает играть весомую роль в формировании госбюджета — на неё приходится более 27% от всех доходов. Подробнее — в основных параметрах госбюджета «Бюджет для граждан».

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Нефтегазовые поступления госбюджета включают налоги на добычу природного сырья, налоги на доходы нефтегазовых компаний, пошлины, акцизы.

Из чего состоят расходы бюджета

Расходы госбюджета расписывают по статьям. Власти выделяют деньги на реализацию национальных проектов, социальную политику, национальную оборону, образование, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), охрану природы и другие направления.

В 2025 году в финансовый план заложено 41,5 триллиона рублей расходов. Это на 4,5 триллиона рублей больше плановых трат госбюджета 2024 года.

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Годом ранее власти планировали на 2025 год более скромную сумму расходов — 34,4 триллиона рублей. Но в итоговом документе были увеличены затраты на оборону, ЖКХ и реализацию национальных проектов.

Наиболее объёмные блоки госрасходов:

Национальная оборона. Самая крупная и растущая наиболее быстрыми темпами статья. В 2025 году на неё выделили 13 триллионов рублей. По отношению к 2024 году траты увеличились на 26%.

Самая крупная и растущая наиболее быстрыми темпами статья. В 2025 году на неё выделили 13 триллионов рублей. По отношению к 2024 году траты увеличились на 26%. Социальная политика. Этот раздел затрат ожидает сокращение — с 7,9 триллиона рублей в 2024 году до 6,9 триллиона рублей в 2025-м. Частично это связано с продолжающимся до 2028 года поднятием пенсионного возраста.

Этот раздел затрат ожидает сокращение — с 7,9 триллиона рублей в 2024 году до 6,9 триллиона рублей в 2025-м. Частично это связано с продолжающимся до 2028 года поднятием пенсионного возраста. Экономика. Затраты на экономическое развитие немного превысят показатели 2024 года — они вырастут с 4,3 до 4,4 триллиона рублей. Самый крупный подраздел этого блока — субсидии компаниям.

Дефицит и профицит бюджета — что означают эти понятия

Госбюджет может быть дефицитным или профицитным. В первом случае траты превышают денежные поступления, а во втором, наоборот, доходы бюджета больше затрат. Например, бюджет 2025 года является дефицитным, поскольку в соответствии с ним государство получит 40,3 триллиона рублей доходов, но потратит 41,5 триллиона рублей.

Основной источник возмещения бюджетного дефицита — государственные заимствования. Годом ранее дефицит частично перекрывался средствами из Фонда национального благосостояния (ФНБ), но в 2025 году это не запланировано.

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Бюджетный дефицит — это распространённое явление для экономики. Оно вовсе не свидетельствует о неэффективном планировании государственных финансов.

Однако критический дефицит бюджета (более 20% от величины доходов) может представлять серьёзную угрозу для финансовой стабильности страны, так как есть вероятность дефолта — ситуации, когда государство не сможет выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Профицит госбюджета может показывать, что социально значимые проекты и программы развития для населения реализуются в недостаточном объёме. В то время как для государства важно максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Ключевым принципом управления государственными финансами является сбалансированность бюджета — стремление к равенству доходов и расходов. Приоритетом выступает не механическое соответствие цифр, а обеспечение потребностей страны.

Государственный долг

Понятие государственных финансов неразрывно связано с понятием государственного долга. Это задолженность страны перед кредиторами, как внутренними, так и внешними. Основные причины его возникновения:

Дефицит госбюджета. Если расходы страны превышают доходы, государство изыскивает дополнительные средства путём заимствований.

Если расходы страны превышают доходы, государство изыскивает дополнительные средства путём заимствований. Рост расходов. Финансирование вооруженных сил, модернизация вооружений, участие в военных конфликтах и другие цели требуют значительных финансовых ресурсов, которые не всегда получается обеспечить за счёт текущих доходов.

Финансирование вооруженных сил, модернизация вооружений, участие в военных конфликтах и другие цели требуют значительных финансовых ресурсов, которые не всегда получается обеспечить за счёт текущих доходов. Спад экономики. В периоды спадов налоговые поступления сокращаются, а социальные расходы, наоборот, увеличиваются из-за роста безработицы и необходимости поддержки населения.

От размера государственного долга зависит множество процессов во внутренней и внешней политике. Высокая задолженность страны увеличивает расходы на её обслуживание. Это снижает возможности государства инвестировать в другие приоритетные области. Высокий уровень долга может спровоцировать инфляцию, особенно если государство прибегает к выпуску денег для его погашения. Сергей Васильковский Руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П.А. Столыпина

Сделать однозначный вывод о том, что национальный долг нужно снижать, нельзя, продолжает Васильковский. Эффективность снижения долга зависит от контекста, скорости снижения и используемых методов.

В периоды экономического роста, когда налоговые поступления увеличиваются, а риски рецессии низки, приветствуется медленное и планомерное снижение долга, отмечает Васильковский. Быстрое сокращение долга, напротив, может иметь негативные последствия. Среди них — сокращение спроса, замедление экономического роста и рост безработицы.

Говорить о том, что государственный долг — это плохо или хорошо, нельзя, также как нельзя говорить и про кредиты физических лиц. Самым важным аспектом является умелое управление этим долгом: возвращение вовремя всех обязательств и отсутствие просроченных платежей. Именно это свидетельствует о стабильности и развитии экономики. Юлия Коваленко Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова

В 2025 году размер госдолга составит 35,4 триллиона рублей. В его структуре будет преобладать внутренняя задолженность.

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Бюджет России в целом, а также рост государственного долга является закономерным следствием экономической ситуации и отражает стремление государства обеспечить социальную стабильность и поддержать экономический рост в условиях внешних ограничений.

Актуальные проблемы системы государственных финансов

Падение цен на нефть. Бюджет на 2025 год рассчитан с учётом того, что стоимость барреля нефти марки Brent будет составлять 69,7 доллара. Однако в апреле 2025 года цены на нефть падали до 53 долларов, что на 24% ниже планового показателя. По данным на 28 апреля 2025 года нефть торговалась по 66,74 доллара.

Бюджет на 2025 год рассчитан с учётом того, что стоимость барреля нефти марки Brent будет составлять 69,7 доллара. Однако в апреле 2025 года цены на нефть падали до 53 долларов, что на 24% ниже планового показателя. По данным на 28 апреля 2025 года нефть торговалась по 66,74 доллара. Жёсткая денежно-кредитная политика. В связи с высокими банковскими ставками возрастает потребность в дополнительных расходах бюджета на субсидирование льготных кредитных программ. В бюджете 2025 года на субсидирование льготной ипотеки заложено более 1,2 триллиона рублей.

В связи с высокими банковскими ставками возрастает потребность в дополнительных расходах бюджета на субсидирование льготных кредитных программ. В бюджете 2025 года на субсидирование льготной ипотеки заложено более 1,2 триллиона рублей. Старение населения и снижение рождаемости. Эти факторы — причина снижения налоговых поступлений в казну.

Васильковский считает, что для системы госфинансов РФ характерны:

проблемы с коррупцией;

нецелевое использование средств, находящихся в распоряжении государства;

недостаточная прозрачность бюджетного процесса.

Чтобы их решить, по мнению эксперта, необходимы реформы для повышения эффективности расходов. В том числе нужно ввести систему оценки эффективности бюджетных программ и усилить контроль за использованием бюджетных средств.

Васильковский добавляет, что на систему госфинансов большое влияние оказывают и введенные санкции, которые:

ограничивают доступ России к международным финансовым рынкам;

затрудняют привлечение иностранных инвестиций и рефинансирование внешнего долга;

увеличивают стоимость заимствований и обслуживания госдолга;

ограничивают экспорт российских товаров, особенно энергоносителей, что стало причиной снижения экспортных доходов бюджета;

снижают финансовую устойчивость государства.

С другой стороны, санкции стимулировали политику импортозамещения. Государство увеличило расходы на поддержку отечественных производителей. Так, только на программу льготного кредитования IT-компаний в 2024 году было заложено более 4 миллиардов рублей. В августе прошлого года правительство дополнительно выделило еще почти 2,5 миллиарда рублей.

Коротко

Госфинансы — система финансовых отношений, которая обеспечивает государство денежными средствами. Финансы играют важнейшую роль в достижении экономических, политических и социальных задач.

Государственные финансы включают бюджет, внебюджетные фонды, госкредит и финансы государственных организаций. Они бывают федерального, регионального и местного уровней.

Доходы госбюджета формируются за счёт налогов, пошлин, сборов, поступлений от продажи госимущества, безвозмездных поступлений.

Бюджет расходуется на реализацию нацпроектов, финансирование социальной политики, обороны, здравоохранения, образования и другие цели.

Если доходы госбюджета превышают расходы, он является профицитным. Если же расходы выше — дефицитным.

Дефицит бюджета может покрываться за счёт увеличения госдолга. Государственный долг — это заимствования страны у внутренних и внешних кредиторов.

Актуальными проблемами, связанными с государственными финансами, являются падение цен на нефть, жёсткая кредитно-денежная политика, недостатки в управлении. Кроме того, из-за старения населения и спада рождаемости сокращаются налоговые поступления в бюджет.

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