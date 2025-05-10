Налоговый вычет на обучение детей: сколько и как можно получить

Если вы оплачиваете обучение ребёнка и являетесь плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ), то вы можете возместить из бюджета часть понесённых трат. Для этого достаточно оформить налоговый вычет. Рассказываем, как получить вычет на учёбу детей и сколько денег можно возместить.

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За какое обучение ребёнка полагается вычет

Компенсацию можно получить за оплату учёбы ребёнка в российских и зарубежных образовательных заведениях, государственных и частных. Вы можете возместить НДФЛ, если оплачивали услуги:

детсада, школы, колледжа, университета;

автошколы;

школы искусств, художественной школы;

курсов иностранных языков, программирования и других навыков;

спортивных секций.

Главное условие возврата: учебное заведение должно иметь лицензию. Проверить наличие документа можно на сайте Рособрнадзора. Если обучение проводит репетитор, оформленный как индивидуальный предприниматель (ИП), требуется, чтобы у него в ЕГРИП была запись о деятельности в сфере образования. Лицензия в таком случае не нужна (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Если ребёнок занимается в иностранной учебной организации, понадобится документ, свидетельствующий о её статусе.

Условия получения вычета

Воспользоваться налоговой льготой за обучение детей могут их родители или официальные представители (попечители, опекуны), являющиеся налоговыми резидентами России и плательщиками НДФЛ.

НДФЛ — налог на доходы физических лиц. Если вы работаете по трудовому договору или договору гражданско-правового характера (ГПХ) на юридическое лицо, за вас этот налог уплачивает работодатель. То есть на руки вы получаете зарплату за минусом налогового сбора. Налоговый вычет рассчитывается из уплаченной суммы НДФЛ.

Чтобы получить вычет, нужно соответствовать следующим требованиям:

ребёнок учится очно;

ребёнку меньше 24 лет;

договор на оплату обучения заключён с одним из родителей.

Допустимо оформление вычета за оплату очного обучения дистанционным способом (онлайн). Однако нельзя получить вычет с суммы за обучение ребёнка по заочной или очно-заочной форме. Также нельзя воспользоваться возвратом, если обучение было оплачено за счёт материнского капитала. Кристина Данчина юрист в юридической компании в сфере налоговых и таможенных споров Taxology

Воспользоваться вычетом может любой из родителей. Если они состоят в браке, то не имеет значения, кто из них подписывал договор и переводил деньги. Если оплачивали и мама, и папа, максимальная сумма, которую можно возместить, не удваивается, а делится между супругами.

Сколько можно получить и за какой период

Лимит трат на детское образование, за которые можно получить компенсацию, составляет 110 тысяч рублей. Он распространяется на расходы, понесённые с 2024 года. Если вы планируете компенсировать затраты за предыдущие периоды, то действует лимит 50 тысяч рублей.

Имейте в виду, что лимит — это не сумма, которую вы можете получить из бюджета. Это максимальная база, с которой рассчитывается сумма к возврату. Чтобы определить, сколько вы можете возместить, нужно:

Расходы на обучение в пределах лимита умножить на ставку НДФЛ.

Вычет можно получить с суммы фактических трат на учёбу, но не более 110 тысяч рублей на каждого ребёнка. То есть при ставке НДФЛ 13% максимальная сумма компенсации на одного ребёнка за год составляет 14,3 тысячи рублей. При применении более высоких ставок налога в связи с введением ступенчатой системы НДФЛ сумма к возврату может быть больше. Елена Орлова налоговый консультант департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП

Орлова добавляет, что получать вычет можно за каждый год обучения ребёнка, если расходы на обучение оплачиваются родителем не одной суммой, а разбиваются на ежегодные платежи.

Также учитывайте, что суммировать лимиты нельзя. Если вы оплачиваете ребёнку несколько кружков, секций и репетиторов, максимальная сумма, с которой положен возврат, — 110 тысяч рублей.

Срок подачи документов для получения налогового вычета ограничен тремя предшествующими налоговыми, добавляет Орлова. Каждый из них соответствует одному календарному году. Так, если учёба оплачена в 2023 году, то компенсировать НДФЛ можно до 2026 года включительно.

Примеры расчёта вычета на обучение детей

Пример 1. Ребёнок обучается в вузе, за год обучения за него платят 150 тысяч рублей. Эта сумма превышает установленный лимит. Поэтому к возмещению можно заявить только 14,3 тысячи рублей (110 000 * 13%).

Пример 2. Старший ребёнок — студент вуза, стоимость обучения за год — 150 тысяч рублей. Младший ребёнок ходит на курсы программирования, за него родители платят 50 тысяч рублей в год. В этом случае за обучение первого ребёнка можно вернуть 14,3 тысячи рублей (110 000 * 13%), за обучение второго — 6,5 тысячи рублей (50 000 * 13%). Всего — 20,8 тысячи рублей.

Пример 3. Родители оплачивают учёбу ребёнка в школе искусств, всего — 20 тысяч рублей в год. К возврату получится заявить 2,6 тысячи рублей (20 000 * 13%).

Пример 4. Родители платят за учёбу ребёнка в университете по 120 тысяч рублей в год, начиная с 2022 года. До этого они не пользовались своим правом на вычет. В 2025 году они могут компенсировать расходы сразу же за три года: по 6,5 тысячи рублей за 2022 и 2023 годы (50 000 * 13%) и 14,3 тысячи рублей за 2024 год.

Расчёты сделаны с учётом того, что родители уплачивают НДФЛ по ставке 13%, то есть доходы каждого составляют менее 2,4 миллиона рублей в год.

Как оформить вычет

Соберите документы

Если вы хотите получить компенсацию по расходам, понесённым с 2024 года, для оформления льготы достаточно справки об оплате обучения. Её нужно запросить в учебном заведении, где обучался ребёнок.

Если же вы компенсируете более ранние траты, понадобятся:

ксерокопия образовательного договора;

копия лицензии учебного заведения;

копии платёжных документов;

справка об очной форме учёбы, если отметки о ней нет в договоре;

копия свидетельства о рождении или документа, подтверждающего право представлять интересы ребёнка;

свидетельство о браке, если договор подписан одним супругом, а за льготой обращается другой.

Заявите о праве на компенсацию

Есть несколько способов оформить компенсацию:

На работе. Это единственный способ получить компенсацию в текущем году. При его использовании ваш наниматель перестанет удерживать НДФЛ (до момента исчерпания всей положенной вам суммы) и вы будете получать увеличенную зарплату. Чтобы им воспользоваться, запросите в налоговой уведомление о праве на вычет и передайте его в бухгалтерию. Через подачу декларации. Этот способ позволяет получить возмещение расходов, понесённых в предыдущие три налоговых периода. Компенсация поступит на реквизиты, указанные заявителем. Заполнить декларацию можно онлайн на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Упрощённым способом. Этот вариант появился только в 2025 году. Воспользоваться им можно по расходам с 2024 года. Для этого в учебное заведение нужно направить согласие на передачу сведений в ФНС. Образовательная организация самостоятельно отправит документы в налоговую, а вам останется только одобрить предзаполненное заявление в личном кабинете на сайте ФНС.

Получите налоговый вычет

При оформлении компенсации на работе вы получите компенсированный НДФЛ с очередной выплатой заработной платы.

Если вы подавали декларацию, ждать возврата можно до четырёх месяцев: три из них отводится на проверку документов, ещё один — на перевод средств. Это максимальные сроки, часто выплату производят быстрее.

При использовании упрощённого способа ФНС переводит деньги в течение одного месяца.

Коротко

Если ваш ребёнок пользуется платными образовательными услугами и занимается очно, расходы на обучение можно частично компенсировать. Главное, чтобы у учебного заведения была лицензия, а у частного репетитора — статус ИП с указанием ведения образовательной деятельности.

Получить возмещение могут родители и официальные представители ребёнка, если они уплачивают НДФЛ.

Лимит расходов, с которого ФНС делает возмещение, с 2024 года составляет 110 тысяч рублей на одного ребёнка. За более ранние периоды можно компенсировать НДФЛ с расходов до 50 тысяч рублей.

Заявить о своём праве на вычет можно через работодателя путём заполнения налоговой декларации на сайте ФНС или упрощённо, через образовательную организацию.

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