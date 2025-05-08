Как заключать сделки с аффилированными лицами без риска нарушения закона

Одно из важных понятий в бизнесе — аффилированные лица. Это могут быть люди или организации, между которыми существует устойчивая связь, способная повлиять на экономическое поведение одной из сторон. Какие существуют виды аффилированных лиц, кому и зачем вести их список и за что можно попасть под уголовное расследование, рассказал «Рамблеру» юрист Шон Бетрозов.

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Кто считается аффилированным лицом

Аффилированные лица — те, кто прямо или косвенно может влиять на действия или решения компании, либо сами находятся под аналогичным влиянием со стороны компании.

Термин пришёл из английского языка, где слово «affiliate» переводится как «присоединять», «связывать». В российское законодательство это понятие вошло в 1990-х годах вместе с рыночной экономикой, когда возникла необходимость регулировать корпоративные связи, контролировать конфликты интересов и пресекать злоупотребления при заключении сделок между зависимыми сторонами.

Аффилированными могут быть как физические лица, так и юридические. При этом именно юрлица чаще всего являются аффилированными по отношению друг к другу, особенно в крупных холдинговых структурах, отметил Шон Бетрозов.

Если стороны аффилированы, они могут действовать не в условиях реальной конкуренции, а исходя из внутренней договорённости, тем самым нарушать права других участников рынка или акционеров. Например, аффилированность может влиять на:

цены товаров или услуг;

выбор поставщика;

сроки.

Виды аффилированных лиц

Лица с 20% и более голосующих акций компании. Например, если человек владеет 25% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, он признаётся аффилированным. Руководящие органы. Это могут быть члены совета директоров, генеральный директор, топ-менеджеры. Они обладают внутренней информацией и могут влиять на деятельность компании напрямую. Организации под общим контролем. К примеру, если два юрлица принадлежат одному и тому же холдингу, они будут признаны аффилированными между собой, даже если между ними нет прямых договорных отношений. Близкие родственники — супруги, родители, дети, братья, сёстры. Если, например, жена директора компании владеет фирмой, поставляющей товары в эту компанию, такие отношения подпадают под признак аффилированности.

Для индивидуального предпринимателя (ИП) аффилированными могут быть:

Супруг или супруга, если ИП зарегистрирован на одного, а имущество оформлено на другого.

Родственники, через которых осуществляется деятельность. Например: аренда помещения у отца.

Компании, в которых ИП является учредителем или директором.

Для компании аффилированными могут быть:

Учредители с долей свыше 20%.

Компании, входящие в один холдинг или одну группу.

Руководители, члены совета директоров, топ-менеджеры, а также их близкие родственники.

Контрагенты, с которыми есть устойчивые личные или имущественные связи.

Общие юристы и представители.

В чём разница аффилированной и дочерней компании

Дочерняя компания — это юридически закреплённое подчинённое лицо, у которого более 50% голосов принадлежит материнской. Аффилированность же может существовать и при меньшей доле, и без формальной связи, просто на основе управленческого или личного влияния, пояснил Шон Бетрозов.

Кто и зачем должен вести список аффилированных лиц

Все акционерные общества (АО) по закону обязаны вести список аффилированных лиц. Он представляет собой реестр с данными о людях и фирмах, которые имеют возможность прямо или косвенно влиять на решения компании.

В перечень вносятся данные о:

физических и юридических лицах с пакетом акций от 20%;

членах совета директоров, генеральном директоре;

аффилированных компаниях и организациях.

В реестре необходимо указать:

Ф. И. О. или наименование организации.

Основание аффилированности (должность или доля участия).

Дату включения в список.

Если компания не ведёт список или указывает недостоверные данные, ей могут грозить:

Штраф за нарушение законодательства о раскрытии информации. Признание сделки недействительной, если будет доказано, что она совершалась с аффилированным лицом в ущерб интересам общества. Привлечение к субсидиарной ответственности в случае банкротства, если контролирующее лицо не было раскрыто.

Можно ли заключать сделки с аффилированными лицами

Заключать сделки с аффилированными лицами не запрещено, но требует выполнения определённых действий для особой прозрачности, пояснил Шон Бетрозов.

Перед заключением договора нужно:

Проверить раскрытие информации. Внесены ли стороны в список аффилированных лиц. Проанализировать условия сделки на предмет рыночности. Соответствует ли цена рыночной, не содержит ли договор скрытых преимуществ. Подготовить протокол одобрения, если это требуется по уставу. Удостовериться, что сделка не создаёт конфликта интересов и не нарушает прав других участников.

Важно. Если проигнорировать эти моменты, в будущем сделку можно будет оспорить. Иск могут подать миноритарные акционеры, налоговая инспекция или кредитор.

Зачем проверять аффилированных лиц контрагента

Такая проверка — важный элемент внутренних процессов компании и мер антикоррупционного контроля, направленных на соблюдение законодательных норм, а также этики бизнеса. Без этого существуют риски, что:

Сделка может быть признана фиктивной или мнимой, если будет установлено, что компании связаны, а условия сделки носят нерыночный характер.

При банкротстве контрагента контролирующие лица, включая аффилированных, могут быть привлечены к субсидиарной ответственности.

Налоговая может признать расходы по сделке необоснованными и доначислить налоги, если выяснится, что условия договора были заведомо выгодны только одной стороне.

Такая проверка — это не формальность, а способ обезопасить бизнес от потенциальных правовых, налоговых и репутационных последствий. В практике встречались случаи, когда формально законная сделка становилась основанием для налоговой проверки или корпоративного конфликта только из-за того, что одна из сторон оказалась скрытым аффилированным лицом. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Преступные схемы с аффилированными лицами

Связи между юридическими и физическими лицами, формирующие аффилированность, нередко становятся инструментом для реализации различных преступных схем. Рассмотрим несколько примеров.

Схема 1. Преднамеренное банкротство.

Имущество обанкротившейся компании продаётся по заниженной цене. Права требования переуступаются фиктивным фирмам, а дебиторская задолженность списывается на заранее подготовленные структуры. Внешне всё оформлено документально правильно: сделки подкреплены договорами и актами. Но конечный бенефициар всех действий — лицо, контролирующее как основную компанию-должника, так и структуру «покупателя».

Такие действия квалифицируются по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), а при наличии крупного ущерба и иных признаков могут дополнительно квалифицироваться по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества), особенно если используется несколько взаимосвязанных компаний.

Схема 2. Мошенничество.

Организация создаёт несколько юридических лиц, формально не связанных между собой, но де-факто подконтрольных одному и тому же бенефициару. Эти компании участвуют в госзакупках, имитируя конкуренцию, или используются для получения кредита, субсидии или выигрыша тендера на конкурсной основе.

Если аффилированность вскроется, участникам схемы грозит уголовная ответственность за мошенничество по статье 159 УК РФ.

Схема 3. Коммерческий подкуп.

Организация перечисляет средства на счёт компании, аффилированной с менеджером контрагента якобы за оплату оказанных консультационных услуг. На деле это вознаграждение за принятие «выгодного решения». Такая схема классифицируется как подкуп по статье 204 УК РФ.

Схема 4. Злоупотребление полномочиями.

Руководитель организации, действующий в интересах аффилированной структуры, заключает заведомо невыгодные для своей компании сделки. Например:

поставлять товар по заниженной цене;

приобретать услуги по завышенной стоимости;

списывать долги аффилированных лиц без экономического обоснования.

Даже если такие действия прикрываются корпоративными решениями, при наличии убытков и соответствующего умысла налицо уголовно наказуемое деяние (статья 201 УК РФ), отметил Шон Бетрозов.

Как доказать, что действия с аффилированными лицами не были преступными

Основной аргумент — это экономическая обоснованность и рыночность условий, отметил Шон Бетрозов.

Если разбирательство началось, компании потребуется представить:

Документы, подтверждающие расчёты.

Анализ альтернативных предложений.

Заключения независимых оценщиков.

Риски минимальны, если сделка:

Заключена по цене, соответствующей рыночной. Оформлена должным образом. Одобрена корпоративными органами. Не причинила ущерба.

Важно понимать: сама по себе аффилированность не является преступлением. Но если действия между аффилированными лицами повлекли ущерб, были направлены на сокрытие активов, искажали финансовую отчётность или имели признаки фиктивности, то правоохранительные органы вправе начать проверку. Особенно часто это происходит по заявлениям кредиторов в делах о банкротстве либо в рамках налоговых проверок с доначислением НДС и налога на прибыль. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Важно, чтобы аффилированность не скрывалась, подчеркнул Бетрозов. По его словам, раскрытие информации в списках, соблюдение процедур одобрения сделок обезопасит от уголовных рисков.

Коротко

Аффилированные лица — люди или организации, которые могут прямо или косвенно влиять на действия или решения компании либо сами находятся под влиянием самой компании.

Для ИП аффилированными могут быть муж или жена, родственники, компании, где предприниматель также является учредителем или директором. Для компании — учредители с долей в бизнесе от 20%, фирмы из одного холдинга, топ-менеджеры, общие юристы и представители.

Все акционерные общества должны вести перечень аффилированных лиц. В него необходимо вносить Ф. И. О. физлица или наименование организации, а также основание аффилированности. Если перечень не вести или делать это неправильно, можно получить штраф. Среди других рисков — признание сделки недействительной и привлечение к субсидиарной ответственности.

Совершать сделки с аффилированными лицами можно, но это требует особой прозрачности. Также важно проверять аффилированных лиц контрагентов, чтобы обезопасить бизнес от возможных правовых, налоговых и репутационных последствий.

Аффилированные лица могут быть замешаны в преступных схемах, таких как преднамеренное банкротство или коммерческий подкуп. Для доказательства того, что действия с аффилированными лицами в рамках сделки не были преступными, потребуется предоставить документы с подтверждением расчётов, анализ альтернативных предложений, заключения независимых оценщиков. Главное — не скрывать аффилированность.

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