Как с помощью ПДС накопить на мечту

В 2024 году россиянам стал доступен новый накопительный инструмент — программа долгосрочных сбережений (ПДС). Среди плюсов продукта: софинансирование вложений государством, защита инвестиций Агентством по страхованию вкладов, налоговый вычет. У ПДС также есть уникальное преимущество — возможность перевода в программу средств накопительной пенсии. Рассказали, кому и для каких целей подходит ПДС, а также как максимально эффективно использовать этот инструмент, чтобы накопить на мечту.

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Что такое ПДС

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — новый накопительный продукт с софинансированием от государства на сумму до 360 тысяч рублей в течение первых 10 лет участия в программе.

Программа стартовала с 1 января 2024 года. Первым её оператором стал СберНПФ. Спустя неделю после запуска программы Банк России зарегистрировал правила фонда по формированию долгосрочных сбережений. По итогам 2024 года участниками программы СберНПФ стали более 1,9 миллиона клиентов, чей совокупный объем активов составил 141 миллиард рублей. К апрелю 2025 года такую программу предлагают более 30 негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Она подойдет тем, кто хочет надежно копить деньги на будущее: создать финансовую подушку безопасности, собрать средства на крупную покупку или обеспечить комфортную жизнь после завершения карьеры. Стать участником программы может любой россиянин старше 18 лет.

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Как работает ПДС:

Вы выбираете НПФ и заключаете с ним договор. НПФ открывает вам счёт ПДС. Вы пополняете счёт — это ваши взносы в программу. Государство добавляет к вашим вложениям до 36 тысяч рублей ежегодно в первые 10 лет. НПФ инвестирует ваши денежные средства в надёжные ценные бумаги, а вам начисляется потенциальный инвестиционный доход. Спустя 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин вы получаете накопления Получить выплату можно также если вам срочно понадобились деньги (при необходимости дорогостоящего лечения или потере кормильца).

Виды выплат

Единовременная . Вы можете получить всю сумму через 15 лет после заключения договора с НПФ. Либо при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, если размер пожизненных периодических выплат в случае их назначения составил бы менее 10% (1 525 руб.) от прожиточного минимума пенсионера в целом по России (15 250 рублей в 2025 году).

. Вы можете получить всю сумму через 15 лет после заключения договора с НПФ. Либо при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, если размер пожизненных периодических выплат в случае их назначения составил бы менее 10% (1 525 руб.) от прожиточного минимума пенсионера в целом по России (15 250 рублей в 2025 году). Периодические выплаты назначаются на срок не менее 10 лет со дня их назначения или пожизненно. Но НПФ могут регулировать этот срок по договору (например, у СберНПФ срочные выплаты могут быть назначены на срок от 5 лет);

Преимущества ПДС

Софинансирование от государства первые 10 лет. Объём доплаты зависит от вашего среднемесячного дохода и суммы взносов в программу.

При среднемесячном доходе ниже 80 тысяч рублей соотношение софинансирования к личным взносам 1 к 1.

соотношение софинансирования к личным взносам 1 к 1. При среднемесячном доходе от 80 тысяч рублей 01 копейки до 150 тысяч рублей софинансирование составит 0,5 к 1.

софинансирование составит 0,5 к 1. При среднемесячном доходе свыше 150 тысяч рублей 01 копейки — 0,25 к 1.

Чтобы получить софинансирование от государства, нужно вносить не менее 2 тысяч рублей в год. Тогда за 10 лет участия в программе можно получить до 360 тысяч рублей.

Пример:

Допустим, ваш среднемесячный доход составляет 120 тысяч рублей, тогда софинансирование по ПДС составит 0,5 к 1. Чтобы получить максимально возможную доплату в размере 36 тысяч рублей в год, вам нужно вложить вдвое больше — то есть 72 тысячи рублей в год или по 6 тысяч рублей ежемесячно в течение года.

Налоговый вычет до 88 тысяч рублей со взносов до 400 тысяч в год. Если вы платите налог на доходы физических лиц (НДФЛ), то можете оформить налоговый вычет со взносов в ПДС. Возврат оформляется за предыдущий год по вашей налоговой ставке (13–22%).

Пример:

В 2025 году вы каждый месяц вносили в ПДС 15 тысяч рублей. За 12 месяцев общая сумма взносов составила 180 тысяч рублей. Право на налоговый вычет за этот период вы получите в 2026 году.

Если ваша ставка НДФЛ составляет 13%, то за 2025 год вы сможете вернуть налоговый вычет в размере 23,4 тысячи рублей (180 тысяч х 13%). Если ставка 15%, то вам вернут 27 тысяч рублей.

Как изменились налоговые вычеты с 2025 года

Фиксация инвестиционного дохода. Потерять средства в рамках программы долгосрочных сбережений практически невозможно. НПФ компенсирует убыток из собственных средств, если инвестиции окажутся неудачными. Учитывайте, что инвестиционный доход фиксируется раз в 5 лет, после чего он гарантированно сохраняется.

Защита сбережений. Ваши взносы и доход от их инвестирования защищены Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн рублей. Также отдельно застрахованы средства накопительной пенсии, переведенные в программу, софинансирование и доход от их инвестирования.

Перевод средств накопительной пенсии. Вы можете «активизировать» средства накопительной пенсии путем их перевода из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в ПДС, при этом средства накопительной пенсии должны находиться в том же НПФ, с которым у вас заключен договор ПДС.

Кому может быть интересно перевести средства накопительной пенсии в ПДС:

Вы хотите раньше получить доступ к деньгам. В ПДС выплаты доступны через 15 лет участия, а в системе ОПС – с 55 для женщин и 60 лет для мужчин или ранее, либо ранее при наличии права на досрочное назначение страховой пенсии.

В ПДС выплаты доступны через 15 лет участия, а в системе ОПС – с 55 для женщин и 60 лет для мужчин или ранее, либо ранее при наличии права на досрочное назначение страховой пенсии. Вы хотите единовременно получить сумму средств на счете ОПС, но она превышает лимит— 411 750 рублей в 2025 году (для женщин 55 лет и для мужчин 60 лет). В ПДС порог для единовременной выплаты выше. Например, в СберНПФ в 2025 году для женщин 55 лет этот порог составляет 593 886 рублей.

в 2025 году (для женщин 55 лет и для мужчин 60 лет). В ПДС порог для единовременной выплаты выше. Например, в СберНПФ в 2025 году для женщин 55 лет этот порог составляет 593 886 рублей. Вы хотите, чтобы все деньги на вашем счете были застрахованы. В ПДС застрахованы и взносы и доход от их инвестирования, в ОПС — только взносы.

В ПДС застрахованы и взносы и доход от их инвестирования, в ОПС — только взносы. Для вас важно иметь быстрый доступ к деньгам в особых жизненных ситуациях. ПДС дает право воспользоваться средствами в случае необходимости дорогостоящего лечения или при потере кормильца. В ОПС подобные выплаты средств не предусмотрены.

Обратите внимание, что некоторые НПФ предлагают особые условия при переводе накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений. Например, СберНПФ разыгрывает крупные подарки между клиентами, которые перевели средства из ОПС в ПДС в 2025 году. Главный приз — 5 миллионов рублей. Также можно получить сертификат на 500 тысяч рублей на путешествие, пылесос Dyson или умный телевизор Sber.

Чтобы перевести средства накопительной пенсии из ОПС в ПДС со СберНПФ:

Заключите договор ПДС. Это можно сделать на сайте СберНПФ, в офисе фонда или в отделении Сбербанка, а также в Сбербанк Онлайн. Заключите договор ОПС в СберНПФ, если ваши средства ещё не находятся в фонде. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку на сайте фонда или обратиться лично в офис СберНПФ. Оформите заявление о единовременном взносе (переводе ОПС в ПДС) по договору долгосрочных сбережений через личный кабинет или в офисе СберНПФ.

Как максимально эффективно использовать ПДС

Все деньги, которые попадают на ваш счёт ПДС в рамках программы, «работают». Чтобы получить максимальную выгоду:

Делайте регулярные взносы. Тогда сумма на счёте будет расти активнее, в том числе за счёт государственного софинансирования. Но помните, что сумма должна быть для вас комфортной. Эксперты рекомендуют откладывать 10–15% от ежемесячного дохода.

Тогда сумма на счёте будет расти активнее, в том числе за счёт государственного софинансирования. Но помните, что сумма должна быть для вас комфортной. Эксперты рекомендуют откладывать 10–15% от ежемесячного дохода. Переведите средства накопительной пенсии. Так вы увеличите сумму инвестиций, а значит, и потенциальный инвестиционный доход.

Так вы увеличите сумму инвестиций, а значит, и потенциальный инвестиционный доход. Оформите налоговый вычет и реинвестируйте его. Вы можете получить с вложений в ПДС до 88 тысяч рублей и вернуть их в программу ПДС.

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Допустим, вы мечтаете о покупке небольшой квартиры-студии, которую сможете сдавать в аренду и получать пассивный доход. Посчитаем на калькуляторе СберНПФ, сколько получится отложить на первоначальный взнос на квартиру за 15 лет, если:

Делать минимальные взносы для получения софинансирования от государства (2 тысячи рублей); Использовать инструмент максимально эффективно.

Условия для расчётов:

Официальный доход 100 тысяч рублей.

Выплата разовая.

Прогнозная доходность 10,31% годовых.

Расчёт 1. Программа минимум.

Каждый месяц вы вносите по 2 тысячи рублей. За 15 лет размер ваших личных взносов в ПДС составит 360 тысяч рублей.

Ваш доход больше 80 тысяч рублей, но меньше 150 тысяч рублей. Доплата к взносам от государства составит 0,5 к 1. За 10 лет — 120 тысяч рублей за 240 тысяч рублей, внесенных в первые 10 лет программы.

Инвестиционный доход за 15 лет, по расчётам калькулятора, может составить 661,58 тысячи рублей.

Итого: через 15 лет вы накопите 1,1 млн рублей. А также суммарно сможете оформить налоговый вычет на 46,8 тысячи рублей.

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Расчёт 2. Программа максимум.

Вы регулярно вносите в ПДС по 10% от месячного дохода — 10 тысяч рублей. Общий размер личных вложений за 15 лет составит 1,9 миллиона рублей.

Ещё 360 тысяч рублей вы получите в рамках софинансирования от государства.

вы получите в рамках софинансирования от государства. Вы перевели в ПДС свою накопительную пенсию в размере 100 тысяч рублей .

. Вы регулярно оформляете налоговый вычет на взносы и вкладываете эти деньги обратно в программу.

Прогнозируемый инвестиционный доход за 15 лет — 1,86 миллиона рублей.

Итого: через 15 лет вы получите почти 6,08 миллиона рублей.

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Общие накопления по стратегии «Программа максимум» через 15 лет более чем в пять раз превысили результат по «Программе минимум» — 6,08 миллиона рублей по сравнению 1,1 млн рублей.

Коротко

Программа долгосрочных сбережений — инструмент, который помогает копить на будущее. С его помощью вы можете попробовать сформировать подушку безопасности, оплатить образование детей, создать капитал для комфортной жизни после завершения карьеры или накопить на мечту.

Инструментом пользоваться просто: вы заключаете договор с НПФ и делаете регулярные взносы. Если вы будете вносить на счет программы от 2 тысяч рублей в год, то в первые 10 лет участия вы получите государственную поддержку до 360 тысяч рублей. Размер доплаты зависит от вашего среднемесячного дохода и суммы взносов в программу.

Чтобы получить максимальную выгоду от ПДС, переведите в программу средства накопительной пенсии из ОПС. Если вы платите НДФЛ, обязательно оформляйте и реинвестируйте налоговый вычет на взносы в программу.

Реклама. Рекламодатель: АО «НПФ Сбербанка» ИНН 7725352740. 360 тысяч рублей - это сумма максимально возможного софинансирования от государства за первые десять лет участия в программе. Сумма софинансирования зависит от суммы личных взносов за календарный год и официального ежемесячного (среднегодового) дохода участника. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка». Лицензия № 41/2 от 16.06.2009 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок проведения стимулирующего мероприятия «Миллионы на мечту (далее – «Акция»): с 24 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года включительно. Организатор Акции: АО «НПФ Сбербанка» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Г, 4 подъезд, 3 этаж, ИНН 7725352740; КПП 772501001, ОГРН 1147799009160). Подробности об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такой Акции, сроках, месте и порядке их получения см. на сайте https://npfsberbanka.ru/promo/million-na-mechtu. Стимулирующие взносы, согласно законодательству, производятся только при соблюдении указанных в законе условий внесения личных взносов (п. 3 ст. 36.44 ФЗ № 75). Подробнее о Программе долгосрочных сбережений на сайте https://npfsberbanka.ru/pds. До заключения договора ознакомиться с условиями управлениями активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, иную информацию, которая должна быть предоставления в соответствии с законом, можно на сайте: https://npfsberbanka.ru/.

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