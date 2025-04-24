Пособия и выплаты на детей: важные изменения

С 15 мая 2025 года вводится запрет на отказ в выплатах родителям, чей усреднённый заработок незначительно превышает прожиточный минимум по региону. Также сокращаются сроки расчётного периода для назначения пособий и изменяется методика расчёта семейных доходов. С 2026 года для родителей с двумя и более детьми и низким доходом пересчитают НДФЛ по ставке 6%. Что означают нововведения, рассказала «Рамблеру» старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

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Что изменится в детских выплатах в мае 2025 года

С 15 мая вступают в силу три изменения в порядке начисления детских пособий:

Сокращение расчётного периода для оценки доходов семьи. Теперь при подаче заявления на пособие будет учитываться не весь предыдущий год, а только 3 или 6 месяцев. Это особенно значимо для тех, чьи доходы недавно снизились, подчеркнула Чирикова. В таких случаях помощь будет назначаться быстрее, и родителю не придётся ждать, пока усреднённый годовой доход окажется ниже порогового уровня. Допуск к незначительному превышению прожиточного минимума. Ранее даже минимальное превышение — в несколько десятков рублей — автоматически лишало семью права на поддержку. Теперь введён специальный нормативный показатель, позволяющий назначить поддержку семьям, формально не соответствующим критериям по уровню дохода. Конкретный коэффициент пока не назван. Однако факт появления подобного подхода означает, что в приоритете будет реальное материальное положение семьи, а не формальные цифры в справке, поясняет Чирикова. Пересмотр методики расчёта дохода семьи. Доход станет рассчитываться, исходя из фактически полученной семьёй на руки суммы после уплаты налогов. Ранее в расчёте учитывался доход до уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По словам Чириковой, такой подход обеспечит более точную оценку реальных финансовых обязательств семей и расширит круг тех, кто сможет претендовать на получение пособия. Особенно заметным эффект окажется для работающих родителей с низкими заработками, подчеркнула специалист.

Все перечисленные изменения утверждены постановлением правительства России № 1961 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Они реализуются в рамках положений федерального закона № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и постановления Правительства РФ № 2330 «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка».

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Какие изменения ждут семьи с детьми с 2026 года

Со следующего года заработает новая налоговая мера для многодетных семей с низким доходом. Для родителей с двумя и более детьми и доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума в регионе ставка НДФЛ снизится до 6%. Разница между стандартной ставкой (13%) и новой будет возвращена. По оценкам Минтруда, выплату получат около 4,2 миллиона семей.

Перерасчёт произойдёт автоматически. Выплата оформляется как единоразовая компенсация, и её предоставление планируется на основании данных от налоговых органов. Ольга Чирикова Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова

Однако родители будут должны подтвердить право на возврат. Это нужно делать ежегодно в период с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчётным. Подтверждение возможно через Госуслуги, МФЦ или отделения Социального фонда.

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