Как работают исламские финансы: беспроцентное кредитование и участие банка в рисках

Представьте себе финансовую систему, где нет кредитов с процентами и банки становятся партнёрами, а не просто зарабатывают на ваших долгах. Именно так работают исламские финансы. Проект исламского банкинга в России заработал с 2023 года в четырёх регионах. Разбираемся, что такое исламские финансы, почему это не столько про религию, сколько про деньги, и может ли такая система быть полезной в повседневной жизни.

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Что такое исламские финансы

Исламская финансовая система основана на принципах шариата. Один из главных — запрет ростовщичества. Это означает, что давать деньги под проценты запрещено. Деньги не должны «делать деньги», и зарабатывать можно только на реальной экономике — на торговле, услугах, производстве.

В этой системе финансовые и банковские услуги учитывают религиозные правила мусульман. То есть партнёрские финансовые продукты помогают мусульманам эффективно решать денежные вопросы без нарушений предписаний религии.

Смысл в том, что риски разделяются между банком и клиентом. Банк должен участвовать в хозяйственной деятельности клиента, а не просто выдавать деньги и ожидать выплаты процентов. Поэтому исламский банкинг предлагает вместо привычных кредитов альтернативные инструменты финансирования.

Мурабаха — банк покупает товар (например, квартиру или машину) и перепродаёт вам её, но с наценкой. Вы выплачиваете стоимость жилья частями, но процент за пользование деньгами, как в ипотеке, не начисляется.

— банк покупает товар (например, квартиру или машину) и перепродаёт вам её, но с наценкой. Вы выплачиваете стоимость жилья частями, но процент за пользование деньгами, как в ипотеке, не начисляется. Иджара — аналог лизинга. Банк покупает имущество и сдаёт его вам в аренду. Когда период аренды заканчивается, вы можете получить это имущество в собственность.

— аналог лизинга. Банк покупает имущество и сдаёт его вам в аренду. Когда период аренды заканчивается, вы можете получить это имущество в собственность. Мушарака — партнёрство. Банк и клиент вкладывают деньги в общее дело и делят прибыль или убытки пропорционально вкладу каждой из сторон.

— партнёрство. Банк и клиент вкладывают деньги в общее дело и делят прибыль или убытки пропорционально вкладу каждой из сторон. Сукук — это исламский аналог облигации. Инвестор вкладывает деньги и получает прибыль от реального бизнеса, а не фиксированный процент.

— это исламский аналог облигации. Инвестор вкладывает деньги и получает прибыль от реального бизнеса, а не фиксированный процент. Аманат — работает как депозит на хранение. Банк просто держит деньги клиента у себя, но платит процент. Однако банк может дать подарок (хиба) — как добровольный бонус.

Сами деньги в исламском банкинге строго разделяются на халяль и харам, то есть средства на исламских счетах, «чистые деньги», и деньги, полученные от процентов, то есть обычного банкинга.

Все халяльные средства клиентов лежат на специальных исламских счетах и не могут смешиваться с другими. Для этого ведётся отдельный шариатский аудит. В каждом исламском банке есть совет, который следит, чтобы всё соответствовало нормам шариата. Члены совета проверяют источники дохода и инвестиций, одобряют финансовые продукты и аудитируют работу банка.

Харамом в исламском банкинге считаются деньги от участия в игорном бизнесе, производства свинины, алкогольной продукции, наркотиков, табака, оружия, порнографии.

Как развивался исламский банкинг в других странах

С началом XX века мусульманские страны начали активнее взаимодействовать с мировыми рынками. Но большинство банков работали по западной модели — с процентами, спекуляциями, кредитами под залог, что противоречит нормам ислама.

Чтобы стать активными участниками современного финансового мира, мусульмане решили в 1963 году в Египте провести эксперимент: сберегательный проект без процентов. Банк инвестировал деньги вкладчиков в халяль-бизнесы, а люди делились прибылью, если она была. Это был скорее кооператив, чем банк в современном смысле.

Уже в 1975 году в Саудовской Аравии заработал Islamic Development Bank — первая крупная исламская финансовая организация. Он открылся под эгидой Организации исламского сотрудничества, чтобы помогать исламским странам через финансирование проектов, благотворительность и исламские облигации.

С тех пор исламский банкинг развивался практически во всех странах мусульманского мира. Но, как отмечает доцент, руководитель Лаборатории международных экономических исследований Московской школы управления «Сколково» Владимир Коровкин, во всех странах, где исламские финансовые организации работают на открытом рынке, их доля довольно скромна. В частности, в Малайзии 12%, в ОАЭ 10%, Кувейте и Катаре по 5,5%, в Турции и Бахрейне по 3,5%, а в Индонезии и Пакистане и вовсе по 2%.

Как исламский банкинг работает в России

Для работы исламских финансов есть законодательная база. В 2023 году Госдума приняла закон о том, что в России проходит пилотный проект по внедрению партнёрского финансирования. Именно так назвали исламские финансы в российском законодательстве.

Пилот запустили в четырёх регионах: Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане. Интересно, что приобретаемое жильё в ипотеку может быть и за пределами этих регионов, в том числе в Москве. Полный список — здесь.

Тестовый период должен закончиться в сентябре этого года. Однако в Госдуме предлагают продлить эксперимент на три года — до 1 сентября 2028 года. Пока что Центробанк должен подвести итоги пилотного проекта уже в 2025 году. По заявлению депутата Госдумы Анатолия Аксакова, эксперимент показывает успехи, поэтому его можно было бы сделать и вовсе бессрочным.

Участники эксперимента не сами регионы, а банки и организации, в том числе благотворительные. Решение о том, кто может присоединиться к проекту, принимает Центробанк. Он ведёт специальный реестр участников, в нём уже 30 финансовых организаций. В их числе Сбер, Домклик (учредитель Сбербанк), «Ак Барс» и другие.

У разных участников пилотного проекта — разные исламские продукты. Например, в Сбере можно взять «Ипотеку Мурабаха». С ней вы можете купить квартиру в готовом или строящемся доме в рассрочку, то есть по нормам шариата. Вы можете выплачивать стоимость жилья до 20 лет, минимальная сумма рассрочки составляет 300 тысяч рублей, а предельная — 100 миллионов рублей. Для оформления этого вида продукта нужно внести первоначальный взнос не менее 20,1%. Размер платежей фиксирован на всё время рассрочки, страховку покупать не нужно.

Требования к клиентам как в привычной ипотеке: вам должно быть не менее 18 лет и не более 60, стаж работы на нынешнем месте должен быть три месяца и более, российское гражданство. Мурабаха доступна кому угодно независимо от вашего вероисповедания. Впрочем, в Домклик указывают, что подтверждения вероисповедания не нужно.

У «Ак Барса» тоже есть мурабаха. Она работает для покупки жилья физлицами и как рассрочка для бизнеса. У этого банка есть и другие исламские продукты: расчётный счёт, корпоративная карта с халяльным кешбэком, СБП для исламского бизнеса, факторинг, лизинг и проектное финансирование.

В начале этого года в банке появился новый исламский продукт — «Сукук мудараба». Это финансовый инструмент на базе ЦФА, через который компании могут привлекать инвестиции в свою деятельность.

Владимир Коровкин отмечает, что с ограничений исламского финансирования практически невозможно создать продукты, которые были бы достаточно конкурентоспособны по сравнению с привычными современными финансовыми продуктами.

Следование принципам халяльного банкинга — вопрос прежде всего веры, а не финансовой выгоды. Перспективы в России обусловлены не столько финансовым рынком, сколько степенью религиозности российских мусульман, — рассуждает эксперт.

По мнению Эрянии Бочкиной, потенциал у партнёрского финансирования есть в виде доступа к новым рынкам: оно помогает выстроить и укрепить торговые и экономические связи со странами, для которых такой механизм актуален. Это мусульманские страны Ближнего Востока и, в частности, Персидского залива: Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иран, перечисляет эксперт.

В чём плюсы исламского финансирования

Хотя эта система основана на религиозных нормах, пользоваться ими может любой человек. Ведь главные принципы партнёрских финансов — это честность, прозрачность, отказ от спекуляций и чрезмерных рисков. По сути, это этичные финансы. И они вполне могут быть интересны тем, кто хочет попробовать альтернативы привычному банкингу.

Система исламского банкинга полезна тем, что делает возможным использование популярных финансовых продуктов, создавая их вариации. Это актуально, например, для ипотеки — в условиях, когда из-за высокой ставки доступ к традиционному рыночному продукту стал затруднителен, исламская ипотека может стать подходящим вариантом, — рассуждает аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

То есть если вы берёте ипотеку по схеме мурабаха, вы сразу будете знать, сколько стоит жильё и какова будет общая переплата. Эта сумма фиксирована, и вам не нужно бояться процентных ставок или скрытых комиссий, как за выдачу кредита.

Вот несколько практических выгод исламского финансирования:

Прозрачность. В договорах всё чётко прописано. Банк не может менять условия в одностороннем порядке, и вы будете понимать, за что именно вы платите.

В договорах всё чётко прописано. Банк не может менять условия в одностороннем порядке, и вы будете понимать, за что именно вы платите. Фиксированная плата. Нет процентной ставки, значит, нет зависимости от инфляции или рыночных перемен.

Отсутствие комиссий или штрафов за досрочное погашение. Многие исламские финансовые институты не берут плату за ваше же право вернуть деньги раньше срока.

Многие исламские финансовые институты не берут плату за ваше же право вернуть деньги раньше срока. Нет чрезмерного риска. Исламские финансы не вкладываются, например, в проекты, связанные с алкоголем или табаком, и это снижает общий уровень токсичности инвестпортфеля.

Исламские финансы не вкладываются, например, в проекты, связанные с алкоголем или табаком, и это снижает общий уровень токсичности инвестпортфеля. Инвестировать по этическим принципам. Например, в недвижимость, бизнес или товарный рынок.

Какие есть минусы

Рынок партнёрских финансов пока имеет свою оборотную сторону и не выглядит суперпривлекательным, рассуждает Владимир Коровкин. В первую очередь из-за того, что партнёрское финансирование накладывает серьёзные ограничения на современные операции. Эксперт отмечает в числе главных следующие рамки:

Риба, или запрет получать процентный доход. Само понятие, по словам Коровкина, может включать и другие виды операций, например нельзя проводить бартер товаров одного типа, но разного качества.

Само понятие, по словам Коровкина, может включать и другие виды операций, например нельзя проводить бартер товаров одного типа, но разного качества. Запрет на «финансирование неопределённости» . То есть можно покупать и продавать только то, что есть в наличии в момент сделки. Например, уточняет он, нельзя продать будущий урожай, и под запрет попадают не только традиционные кредиты и проценты по вкладам, но и все виды современных фьючерсов.

. То есть можно покупать и продавать только то, что есть в наличии в момент сделки. Например, уточняет он, нельзя продать будущий урожай, и под запрет попадают не только традиционные кредиты и проценты по вкладам, но и все виды современных фьючерсов. Мало предложений. И от самих банков, которые работают в системе исламского финансирования, и самих продуктов.

И от самих банков, которые работают в системе исламского финансирования, и самих продуктов. Юридические сложности. Не каждый юрист или нотариус знаком с такими схемами, и это может затруднить оформление сделок.

Не каждый юрист или нотариус знаком с такими схемами, и это может затруднить оформление сделок. Наценка. Поскольку банк не берёт проценты, он закладывает свою прибыль в цену товара. И она может оказаться выше, чем в классическом кредите. Но зато вы точно знаете итоговую сумму и защищены от сюрпризов.

Поскольку банк не берёт проценты, он закладывает свою прибыль в цену товара. И она может оказаться выше, чем в классическом кредите. Но зато вы точно знаете итоговую сумму и защищены от сюрпризов. Завершение пилота. Пока проект проходит в экспериментальном режиме, поэтому ещё не факт, что его масштабируют на всю Россию и что это произойдёт быстро.

Коротко

Исламские финансы — это система без процентов и долгов, основанная на партнёрстве и реальной экономике.

Вместо кредитов с процентами там используются схемы вроде мурабахи (продажа с наценкой), иджары (аренда с выкупом) и мушараки (совместное инвестирование).

Их преимущества в прозрачности, фиксированной переплате, отсутствии спекуляций и штрафов.

Пользоваться исламскими финансами могут все, это просто более этичный подход к деньгам. Пока что в России с 2023 года этот формат есть в пилотном режиме в четырёх регионах: Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане.

Система может подойти тем, кто не хочет влезать в долги и ищет альтернативу классическому кредитованию.

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