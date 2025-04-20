Что такое доходы, и как их можно увеличить
Доходы — это деньги, ценности и выгоды, получаемые человеком, предприятием или госбюджетом за определённый период. Говоря проще, это поступления: заработная плата, проценты по вкладу, выручка от реализации. Рассказываем, какими бывают доходы и как их можно увеличить.
Какими бывают доходы
Виды доходов разделяют в зависимости от того, кому они достаются: государству, организации или обычному человеку.
Доходы бюджета (государственные)
Включают налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления (ст. 41 БК РФ). К первым относятся пополнения государственного бюджета от налогов, сборов, а также начисленных на них штрафных санкций. Неналоговые формируются за счёт поступлений:
- от сдачи в аренду и продажи госимущества;
- от предоставления платных госуслуг;
- от лицензионных сборов и таможенных пошлин.
- Полный список неналоговых доходов госбюджета указан в ст. 51 БК РФ, ст. 57 БК РФ и ст. 62 БК РФ.
К безвозмездным поступлениям относят субсидии, добровольные пожертвования и другие пополнения бюджета (п. 4 ст. 41 БК РФ).
Доходы организаций
Делятся на поступления от продажи товаров и услуг, а также внереализационные доходы (ст. 248 НК РФ). К первой группе относится выручка от основной деятельности. Ко второй — другие пополнения, например банковские проценты, арендные платежи при сдаче недвижимости.
Виды доходов физлиц
Для планирования личного бюджета важно знать не только, что такое доходы, но и каких видов они бывают. Поступления граждан делят по источникам, по типу, по налогообложению.
По источнику получения
- Трудовые доходы. Включают все платежи, которые работодатели выплачивают работникам за их труд.
- От предпринимательства. Это выручка индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
- Инвестиционная выручка. Подразумевает пополнения, которые приносят вложения в различные финансовые инструменты: акции, облигации, драгоценные металлы.
- Социальные выплаты. К этому виду относят пенсии, пособия и прочие меры социальной поддержки. Такие выплаты составляют доходы пенсионеров, многодетных семей и других категорий граждан.
- Прочие поступления. Включают подарки, наследство, лотерейные выигрыши и другие разовые поступления.
По типу
- Активный доход. Он требует вашего непосредственного участия. Вы получаете деньги за собственный труд и потраченное время. Примеры: зарплата, комиссионные, гонорары.
- Пассивный доход. Поступает даже тогда, когда вы не прикладываете никаких усилий. Примеры: прибыль с ценных бумаг, проценты по вкладу.
По налогообложению
Доходы бывают облагаемыми и необлагаемыми подоходным налогом (НДФЛ). В соответствии со ст. 210 НК РФ в налоговую базу включаются все доходы в денежной, натуральной формах и выгоды. Среди них:
- заработная плата;
- поступления от сдачи жилья;
- выручка от реализации имущества;
- доходы от сделок с ценными бумагами.
От налогов освобождается выручка от реализации имущества, если оно находилось в вашей собственности более трёх лет, наследство, государственные пособия. Полный перечень указан в ст. 217 НК РФ.
Чем доходы отличаются от прибыли
Доход и прибыль — разные понятия. Доходом являются все денежные поступления, полученные физлицом или организацией. А прибылью — только разница между общим доходом и расходами. Например, чистая прибыль предприятия — деньги, которые остаются в распоряжении организации по результату её работы. А прибыль от инвестиций показывает, сколько трейдер заработал на сделке.
Другие виды доходов физлиц
Постоянные и непостоянные
Постоянными считаются доходы, получаемые регулярно за конкретный промежуток времени. К ним относятся:
- заработная плата;
- пенсия и прочие социальные выплаты;
- выручка от долгосрочной сдачи недвижимости;
- регулярные поступления по прочим долгосрочным договорам.
Непостоянные доходы поступают от случая к случаю или в разном размере, планировать их сложнее. К ним относят премии, заработок самозанятых, поступления от инвестиций.
Номинальные и реальные
Номинальный — вид дохода, отражающий общую сумму вашего заработка. Это все деньги, поступающие вам без учёта уровня инфляции.
Реальный доход — поступления, скорректированные на величину инфляции. Он отражает вашу покупательную способность. Этот показатель позволяет оценить изменение финансового благосостояния и стоимости жизни с течением времени.
Допустим, вы получаете зарплату 60 тысяч рублей и за последние полгода она не менялась. Но уровень инфляции за это время составил 5%. Это значит, что ваши реальные доходы сократились до 57 тысяч рублей (60 000 – 5%). То есть спустя 6 месяцев вы можете приобрести на них меньше товаров и услуг.
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Влияние доходов на экономическое положение
Доходы — основа экономического благополучия и стабильности. Они:
- Задают уровень жизни. Доходы формируют бюджет, позволяют тратить деньги на покупки, обучение, медицинское обслуживание. Чем они выше, тем больше возможностей для повышения уровня жизни.
- Позволяют сберегать и инвестировать. Доходы дают возможность делать накопления, создавать подушку безопасности. Они стимулируют инвестиционную активность, нацеленную на приумножение сбережений.
- Способствуют экономическому росту. Чем больше доходы населения, тем больше денег тратится на покупку товаров и услуг. Это способствует росту производства, созданию рабочих мест.
Для устойчивого развития экономики важно не только абсолютное увеличение доходов, но и их справедливое распределение. Рост поступлений должен сопровождаться укреплением социальной стабильности, повышением экономической активности населения.
Как увеличить свой доход
Увеличение дохода — результат системного подхода и правильных решений. Чтобы достичь цели, используйте доступные вам способы улучшения собственного благосостояния и учитесь управлять своим бюджетом.
Способы повышения доходов:
- Используйте возможности повысить уровень доходов на текущем месте работы. Для этого обсудите с руководством прибавку к зарплате, повышение по службе или возьмите дополнительную нагрузку. Подготовьтесь к переговорам: изучите среднюю зарплату по рынку, вспомните свои достижения и заслуги.
- Смените работу или поищите подработку. Разместите свое резюме на профильных сайтах по подбору кадров, просматривайте вакансии работодателей. Рассмотрите возможность подработки в свободное время. Рынок труда предлагает много возможностей, главное — не бояться и искать подходящие варианты.
- Улучшайте профессиональные навыки: посетите мастер-классы, тренинги или пройдите курсы. Это поможет вам стать более востребованным на рынке труда.
- Заводите знакомства. Общайтесь в профильных чатах, участвуйте в профессиональных мероприятиях. Чем больше контактов в профильной сфере у вас будет, тем больше шансов получить интересное предложение по работе.
- Используйте меры социальной поддержки. Оформите налоговый вычет за обучение, лечение, покупку жилья. Узнайте, какие ещё меры соцподдержки вам полагаются.
- Приумножайте свои накопления. Откройте вклад или вложитесь в надёжные ценные бумаги. Это поможет защитить ваши накопления от инфляции и позволит получить дополнительный источник прибыли.
Коротко
Доход — это деньги и другие выгоды, получаемые гражданами, компаниями и госбюджетом. Доходом физлиц являются зарплата, пенсия, проценты по вкладам. Доходом юрлиц — деньги от продажи продукции, внереализационные доходы. Доходом государства — налоги, сборы.
Доходы бывают активными и пассивными, постоянными и непостоянными, номинальными и реальными. Часть из них подлежит налогообложению, а другая — нет.
Уровень дохода определяет качество жизни людей, их возможности копить и инвестировать деньги. Повышение доходов на душу населения способствует экономическому росту.
Человек может улучшить собственное благосостояние путем грамотного управления личными финансами и повышения уровня доходов.
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