IBAN: что это такое и как им пользоваться в России

При переводе денег за рубеж банк может запросить у вас IBAN получателя. За этой англоязычной аббревиатурой скрывается международный номер банковского счёта, без указания которого перевод может «зависнуть» или вернуться обратно. Разбираемся, как узнать IBAN получателя, чем он отличается от SWIFT-кода и есть ли он у жителей России.

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Что такое IBAN

IBAN (international bank account number) — международный стандарт номера банковского счёта. Его разработали для повышения скорости и безопасности трансграничных платежей. IBAN — это буквенно-цифровая комбинация, состоящая не более чем из 34 символов. Он позволяет быстро и точно определить, куда и кому нужно направить деньги.

Изначально это был внутренний стандарт Европейского союза (ЕС), обязательный для транзакций между странами Европейской экономической зоны, а также для приёма платежей из других стран. Однако позже из-за удобства его начали внедрять и государства вне ЕС. Сегодня IBAN используется более чем в 100 странах, включая Россию.

Основные функции IBAN:

Упрощает обработку международных платежей. Уменьшает частоту ошибок в реквизитах. Ускоряет проведение транзакций между странами.

В России IBAN применяется ограниченно — преимущественно для отправки денег за рубеж.

Формально этот стандарт появился у нас в апреле 2023 года, когда ЦБ зарегистрировал формирование российского банковского счёта в соответствии с международным стандартом ISO 13616. Но на практике его внедрение идёт не слишком активно. Ещё в конце 2022 года Центробанк рекомендовал коммерческим банкам, помимо других реквизитов, предоставлять клиентам IBAN для международных переводов. Но, как это часто бывает с рекомендациями, многие банки не спешат их выполнять. Игорь Файнман инвестиционный советник, квалифицированный инвестор и управляющий активами

Клиентам внутри страны IBAN присваивают лишь некоторые банки, например, Т-Банк, Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и большинство других крупных банков такой номер не предоставляют, но работают со стандартом при отправке переводов из России.

При этом форматом активно пользуются некоторые страны ближнего зарубежья: Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Монголия.

Структура IBAN: как расшифровать код

Стандартный IBAN содержит до 34 символов и делится на несколько частей:

Код государства (2 буквы) — к примеру, RU у России или DE у Германии. Контрольные цифры — 2 символа, которые рассчитываются по специальному алгоритму и помогают избегать неточностей. Национальный идентификатор банка — БИК (в России 9 символов). Номер счёта получателя — в нашей стране это 20 символов, преимущественно цифр, но могут встречаться и буквы (например, код валюты).

Как узнать БИК своего банка

Пример российского IBAN:

RU11 2222 22222 3333 3333 3333 3333 3333

RU — код страны (2 символа).

11 — контрольные цифры (2 символа).

2222 22222 — БИК банка (9 цифр).

3333 3333 3333 3333 3333 — номер счёта (20 цифр).

В России длина IBAN составляет 33 символа. Для удобства восприятия они могут записываться группами через пробел, но при осуществлении платежей всё указывается слитно.

IBAN и SWIFT: отличия

Многие путают IBAN со SWIFT-кодом. На самом деле это разные реквизиты, хотя оба применяются для одной и той же цели.

IBAN — это номер банковского счёта клиента, который указывает на определённый счёт в определённом банке. Он содержит данные о стране, банке и счёте получателя. А SWIFT — это код, идентифицирующий только банк. Проще говоря, SWIFT говорит, куда платить, а IBAN — кому платить. Игорь Файнман инвестиционный советник, квалифицированный инвестор и управляющий активами

Номер SWIFT короче, чем IBAN, — содержит не более 11 символов, — но зато применяется гораздо шире — почти во всех странах мира.

© Рамблер

Важно:

Для переводов в страны ЕС обычно нужны оба кода.

В США, Канаде, Австралии и Азии IBAN обычно не применяют — там используются SWIFT и собственные банковские форматы. Но для международных переводов эти страны его признают.

Большинство крупных российских банков отключены от SWIFT из-за санкционных ограничений.

Как получить и где найти свой IBAN

Нужен ли IBAN для получения перевода

Если гражданину России нужно получить денежный перевод из-за рубежа, то ему необязательно иметь для этого IBAN. По умолчанию он практически никогда и никому не присваивается. Если вы откроете страницу с реквизитами своего счёта в приложении банка, то вряд ли найдёте там IBAN. Ряд банков при необходимости может оформить его клиентам, но для этого надо писать в техподдержку.

Большинство кредитных организаций пока только отправляют платежи с использованием этого стандарта, а принимают платежи по российским реквизитам. Сбер разъясняет своим клиентам, что вместо IBAN им нужно назвать своим европейским контрагентам 20-значный внутренний номер счёта. Возможно, по мере внедрения стандарта ситуация изменится.

Что же касается переводов за рубеж, то здесь россиянам можно, а часто даже нужно использовать этот стандарт. С 1 января 2007 года европейские банки вправе не проводить международные платежи, если в них не фигурирует IBAN получателя. При этом за возврат денег отправителю они могут взимать комиссии.

Как использовать IBAN для зарубежных платежей

Технически отправить деньги при помощи IBAN несложно, ведь этот стандарт как раз и создавался для упрощения таких операций. Однако из-за отключения ведущих российских банков от SWIFT сделать перевод в ЕС или США получится лишь через банки, не попавшие под блокирующие санкции. При этом отправителю придётся заплатить комиссию 3–4%.

В большинстве крупных банков россиянам доступны переводы только в дружественные страны. Рассмотрим процедуру подробнее на примере Сбербанка.

Клиенты банка могут отправить перевод в офисе банка, через приложение или его сайт. В первом случае можно перевести любую сумму с комиссией до 2%, во втором и третьем — до 1 миллиона рублей (без подтверждающих документов) с комиссией до 1%.

Перевод через Сбербанк Онлайн

В приложении и на сайте банка можно перевести за границу российские и белорусские рубли, индийские рупии, армянские драмы, казахстанские тенге и вьетнамские донги с любой дебетовой карты.

Для этого:

1. Выберите «Платежи» → «В другую страну» → «По номеру счёта».

© online.rambler.ru

2. Укажите, кому предназначается перевод — физлицу или организации. Выберите страну назначения и введите IBAN получателя платежа. Для примера мы указали случайный номер из Сербии.

© online.sberbank.ru

3. Укажите сумму и цель перевода — от неё зависит сумма, которую можно отправить.

© online.sberbank.ru

Выбор цели доступен в отдельном окне.

© online.sberbank.ru

4. После того как вы выберете цель, в отдельной строке предлагается дать краткое пояснение к ней — строго на латинице. Делать это не обязательно.

© online.sberbank.ru

5. На следующем этапе нужно заполнить информацию о банке получателя платежа: указать его наименование, SWIFT-код или корреспондентский счёт. В строке ниже введите Ф. И. О. получателя латиницей (данные на скриншоте ниже вымышленные).

© online.sberbank.ru

6. Далее отправителю предлагают ещё раз проверить введённые данные. Если всё верно, нажмите внизу страницы кнопку «Отправить». Средства должны поступить на счёт получателя всего за несколько минут.

При переводах в отдельные страны требуются дополнительные данные. Например, для Индии необходимы IFSC-код банка и код валютной операции, а для платежа юрлицу в Белоруссию — уникальный номер плательщика (УНП).

Перевод в офисе Сбербанка

Вы можете перевести деньги за рубеж в любом отделении Сбера. Для этого нужно внести в кассу наличные или списать средства со своего счёта.

Чтобы отправить платёж, понадобятся паспорт, номер счёта или IBAN получателя, а также SWIFT-код / БИК его банка либо название и адрес отделения, где он заберёт деньги.

Условия:

Комиссия — 2% от суммы.

Лимитов по сумме нет.

Если перевод не пройдёт (например, из-за ошибки в реквизитах), деньги автоматически вернутся на счёт в течение 5–10 рабочих дней.

Список стран, в которые можно сделать перевод, и условия отправки денег могут меняться. Уточняйте актуальную информацию на сайте Сбербанка или у оператора перед оформлением.

Возможные проблемы при работе с IBAN и их решение

Большая часть проблем, которые могут возникнуть при отправке денег за рубеж с помощью IBAN, связана с ошибками в реквизитах платежа.

Частые ошибки:

Путаница между номером карты и IBAN.

Неправильный формат — пробелы, неверный регистр букв.

Указание неполных реквизитов.

Из-за таких ошибок ваш платёж может поступить не тому адресату или просто не пройдёт. В первом случае нужно будет обратиться в свой банк и уточнить, какова процедура возврата ошибочных платежей. Скорее всего, потребуется написать заявление. Во втором случае деньги не будут отправлены получателю или же вернутся на ваш счёт через какое-то время.

Как избежать проблем:

Для переводов в ЕС всегда уточняйте IBAN получателя: без него зарубежный банк вправе не обрабатывать платёж и удержать комиссию за его возврат.

Проверьте длину кода — она зависит от страны. Актуальные данные можно посмотреть здесь.

Убедитесь, что первые два символа соответствуют буквенному коду страны назначения.

Используйте онлайн-валидатор на iban.ru или другие аналогичные ресурсы.

Коротко

IBAN — стандарт номера счёта, который упрощает платежи за рубеж. Он позволяет оперативно и безопасно переводить деньги, избегая ошибок в реквизитах.

С IBAN работают более чем 100 государств, включая Россию (для отправки платежей за рубеж). При этом внутри РФ стандарт не применяется — для получения переводов из-за границы используют 20-значный счёт и БИК банка.

Длина IBAN различается от страны к стране, но не может превышать 34 символов. Российский формат предусматривает 33 символа. Пример: RU12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 78901. Сюда входят: код страны (RU), контрольные цифры (12), БИК банка (9 следующих знаков) и номер счёта человека (последние 20 цифр).

IBAN не то же самое, что и SWIFT: первый идентифицирует счёт получателя, а второй — банк, куда поступит платёж. Для переводов в ЕС обычно нужны оба кода. Без IBAN перевод в страны Евросоюза могут отклонить.

Во избежание ошибок внимательно проверяйте номер перед отправкой денег. Убедитесь, что он имеет нужную длину и код страны указан верно. Для надёжности используйте онлайн-валидаторы.

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