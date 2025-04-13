Что такое деньги: функции, роль и виды денег в современном мире

Деньги — это не просто банкноты в кошельке или цифры на банковском счёте. Это сложная система, которая проникает во все сферы нашей жизни. Мы получаем их в виде зарплаты, тратим в магазинах, переводим друзьям и откладываем на будущее. Рассмотрим, как устроен мир современных денег.

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Понятие «деньги»

Деньги — это всеобщий эквивалент, через который можно оценить все товары и услуги. Деньги используют как средство обмена, накопления, измерения стоимости.

В древности обмен товарами и услугами осуществлялся посредством бартера: зерно — на рыбу, шерсть — на глиняную посуду. Со временем в роли денег стали использоваться шкуры животных, металлы, позднее золото из-за своей ценности стало основным средством платежа.

Затем появились бумажные банкноты — наличные деньги. В XX веке стали использовать пластиковые карты и электронные платежи. Каждый этап развития денег способствовал упрощению обмена и ускорял торговлю.

Современные деньги — результат долгой эволюции правил, принципов и человеческих договорённостей.

А вы знали, что:

Бумажная купюра в 100 рублей — это, по сути, бумага с рисунками и цифрами. У неё нет собственной, внутренней ценности, как у золота или серебра. Но общество договорилось, что эта купюра стоит 100 рублей и за неё можно купить определённый объём продуктов, оплатить проезд или подарить. Если общество перестанет признавать её ценность, то она станет просто бумагой.

У такой бумаги есть себестоимость производства. Она может достигать 2–2,5 рубля. Точная цифра зависит от сложности изготовления и степеней защиты купюры.

Функции денег

Мера стоимости. Деньги дают возможность оценивать товары и услуги. Мы знаем стоимость хлеба, аренды квартиры или стрижки, потому что у нас есть единая денежная единица — рубль. Эта функция упрощает сопоставление цен и планирование бюджета. Она также позволяет рассчитать выгодность ваших вложений. Средство обращения. Деньги играют роль посредника в обмене товаров: товар — деньги — другой товар. То есть вам не нужно искать, кто и где хочет поменять своё масло на ваши яблоки. Вы просто покупаете то, что нужно, за деньги в магазине. Средство платежа. С помощью денег осуществляются расчёты между людьми и организациями, выплачиваются проценты по кредитам, налоги, комиссии за переводы между счетами. Средство накопления. Благодаря этой функции деньги становятся инструментом сбережений. Вы можете откладывать деньги и использовать их в будущем. Даже сбережения «под подушкой» выполняют функцию накоплений. Однако стоит помнить, что со временем деньги теряют свою ценность. Их покупательная способность снижается из-за инфляции. Поэтому за одни и те же деньги можно приобрести разное число товаров.

Формы денег

Наличные деньги . Это монеты и бумажные банкноты, выпускаемые центральным банком страны. Они удобны при расчётах физических лиц, не требуют технических устройств для хранения и обслуживания — только кошелёк. Среди минусов — их можно потерять, ими невозможно платить онлайн, их можно украсть.

. Это монеты и бумажные банкноты, выпускаемые центральным банком страны. Они удобны при расчётах физических лиц, не требуют технических устройств для хранения и обслуживания — только кошелёк. Среди минусов — их можно потерять, ими невозможно платить онлайн, их можно украсть. Безналичные деньги . Это деньги, лежащие на банковском счёте. Вы можете использовать их через банковские переводы и электронные кошельки, расплачиваться пластиковой картой. Такие деньги существуют в виде цифровых записей. То есть банк буквально записывает, что получил от вас 100 рублей и положил их на ваш счёт. Посредством безналичных денег осуществляются переводы через онлайн-банкинг и мобильные приложения.

. Это деньги, лежащие на банковском счёте. Вы можете использовать их через банковские переводы и электронные кошельки, расплачиваться пластиковой картой. Такие деньги существуют в виде цифровых записей. То есть банк буквально записывает, что получил от вас 100 рублей и положил их на ваш счёт. Посредством безналичных денег осуществляются переводы через онлайн-банкинг и мобильные приложения. Цифровые валюты . Это официальные деньги, выпускаемые центральными банками, CBDC. Являются аналогами национальных валют, например цифровой рубль.

. Это официальные деньги, выпускаемые центральными банками, CBDC. Являются аналогами национальных валют, например цифровой рубль. Криптовалюты. Платёжные системы, в которых не участвуют банки. Особенность этой формы в том, что её может выпускать почти любой. Криптоденьги нельзя потрогать, как и безналичные средства, но ими можно расплатиться в интернете, сберегать и зарабатывать на изменении их курса.

Что включает денежная система

Денежная система — это механизм, элементы которого обеспечивают существование и оборот денег в государстве. Она включает в себя:

Валюту . Это официальная денежная единица страны. В России это рубль, в ЕС — евро, в США — доллар. Внутри каждой страны все расчёты происходят в национальной валюте.

. Это официальная денежная единица страны. В России это рубль, в ЕС — евро, в США — доллар. Внутри каждой страны все расчёты происходят в национальной валюте. Формы денег. Это наличные деньги, монеты и банкноты, а также безналичные средства на ваших банковских счетах, которыми вы можете пользоваться через карты и онлайн-платежи; цифровые и криптовалюты.

Это наличные деньги, монеты и банкноты, а также безналичные средства на ваших банковских счетах, которыми вы можете пользоваться через карты и онлайн-платежи; цифровые и криптовалюты. Эмиссионный центр . Это Центральный банк. Он как орган денежной власти занимается выпуском национальной валюты, контролирует инфляцию и денежное обращение. Для этого ЦБ устанавливает ключевую ставку и с её помощью регулирует стоимость кредитов и вкладов.

. Это Центральный банк. Он как орган денежной власти занимается выпуском национальной валюты, контролирует инфляцию и денежное обращение. Для этого ЦБ устанавливает ключевую ставку и с её помощью регулирует стоимость кредитов и вкладов. Регулирование денежного обращения . Это система правил и механизмов, с помощью которых государство следит за количеством денег в экономике, чтобы не было их дефицита или избытка. Регулирование осуществляется в первую очередь через Минфин . Ведомство определяет налоговые ставки и принимает решения по распределению бюджетных средств. В первом случае влияние идёт на доходы людей и компаний, во втором — напрямую на денежную массу.

. Это система правил и механизмов, с помощью которых государство следит за количеством денег в экономике, чтобы не было их дефицита или избытка. Регулирование осуществляется в первую очередь через . Ведомство определяет налоговые ставки и принимает решения по распределению бюджетных средств. В первом случае влияние идёт на доходы людей и компаний, во втором — напрямую на денежную массу. Денежную массу . Это количество денег в экономике. В ней учитываются и наличные, и безналичные формы средств. Денежную массу измеряют по-разному. Есть агрегат М0 — только наличные, а есть М1 и М2. Последние включают депозиты в банках и другие формы денег.

. Это количество денег в экономике. В ней учитываются и наличные, и безналичные формы средств. Денежную массу измеряют по-разному. Есть агрегат М0 — только наличные, а есть М1 и М2. Последние включают депозиты в банках и другие формы денег. Инфляцию. Это рост цен на товары и услуги. Наличие инфляции означает, что деньги циркулируют в экономике: население тратит, а бизнес развивается. Регулятору важно поддерживать умеренную инфляцию, так как высокая скорость роста цен приводит к сокращению сбережений. А ситуация, когда уровень цен снижается (дефляция), может говорить о недостатке денег у населения и бизнеса.

Влияние денег на экономику

Рынки, спрос и предложение . Деньги способствуют развитию рынков. Они влияют на спрос и предложение, формируют цены, помогают людям и бизнесу зарабатывать и развиваться. Без денег невозможен ни один экономический процесс.

. Деньги способствуют развитию рынков. Они влияют на спрос и предложение, формируют цены, помогают людям и бизнесу зарабатывать и развиваться. Без денег невозможен ни один экономический процесс. Инвестиции и рост экономики . Когда у людей есть деньги, они могут их тратить и инвестировать — на продукты, услуги, бизнес или недвижимость, даже акции. Это создаёт импульсы к развитию экономики. Предприятия, банки и государства тоже инвестируют: строят дороги, школы, больницы.

. Когда у людей есть деньги, они могут их тратить и инвестировать — на продукты, услуги, бизнес или недвижимость, даже акции. Это создаёт импульсы к развитию экономики. Предприятия, банки и государства тоже инвестируют: строят дороги, школы, больницы. Качество жизни. Распределение денег и их потоки позволяют не просто получать зарплату, а повышать качество жизни. Это выражается не только в том, что вы можете позволить себе более дорогие продукты, но и у вас есть доступ к образованию, возможность купить недвижимость или путешествовать.

Будущее денег

Тренды в финансовых технологиях. Мир финансов и денег быстро меняется. Мобильные банки, P2P-платежи (переводы без участия банка), биометрическая авторизация (по пальцу, глазу) делают использование денег удобнее. Поэтому люди всё чаще используют электронные деньги и отказываются от наличных.

Развитие криптовалют и цифровых валют центральных банков. Многие страны уже разрабатывают свои цифровые валюты. В России есть проект цифрового рубля — третьей формы национальной валюты, которая дополняет наличные и безналичные деньги.

В ЦБ планировали массовое использование цифрового рубля с июля 2025 года. Однако в феврале этого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что внедрение переносится на неопределённый срок.

Причин может быть несколько, рассуждает со-основатель консалтинговой компании в области финансов Futureproof Екатерина Семерикова. Первая и самая главная — это вопросы информационной безопасности и внедрение нужной инфраструктуры в банки. Кредитные организации сами оплачивают внедрение цифрового рубля, и эта работа требует высокой квалификации сотрудников в области технологий. Такие есть только у крупнейших игроков финансового рынка, отмечает эксперт.

Вторая причина, более актуальная для потребителей, — это сценарии использования цифрового рубля, которые будут отличаться от платёжных карт. Китайский опыт показывает, что разница между цифровым рублём и привычными способами оплаты вроде цифровых кошельков и QR-кодов невелика. Но цифровой рубль требует большего количества действий для пополнения кошелька, что может вызывать неудобства для пользователей. Дополнительной мотивации использовать цифровой рубль, такой как кешбэк, не предусмотрено. Поэтому единственным стимулом может стать скидка от продавца при оплате цифровым рублём.

Несмотря на это, цифровой рубль имеет потенциал для юридических лиц, особенно для переводов и автоматизированной оплаты за счёт создания смарт-контрактов. Ещё это потенциальный инструмент для международных расчётов, если инфраструктура цифрового рубля будет совместима с инфраструктурами других цифровых валют центральных банков. Екатерина Семерикова сооснователь консалтинговой компании Futureproof

Влияние на классические финансовые системы. Банки и платёжные системы вынуждены адаптироваться к появлению новых форм денег. Они внедряют новые технологии, упрощают интерфейсы, развивают мобильные приложения. Всё это влияет на привычный способ обращения с деньгами.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, развитие цифровых валют повлечёт за собой изменение бизнес-модели финансовых организаций, так как изменится структура их доходов: операции станут дешевле, а их объём увеличится. В дальнейшем обновится вся финансовая система. Для этого центробанкам нужно будет подготовить законы и нормативные акты, которые смогут регулировать такие формы денег.

Коротко

Деньги — это главный инструмент для покупок. У денег четыре функции: мера стоимости, средство обмена, накопления и платежа.

За счёт этих функций деньги создают основу современной экономики. Вокруг них центробанки и государства строят свою политику, банки из-за них меняют свои проценты по кредитам и вкладам, а работодатели назначают вам зарплату.

Когда вы понимаете, как работают деньги, вы можете принимать осознанные решения, копить, инвестировать и защищать свои интересы.

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