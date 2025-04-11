На какие льготы и выплаты могут рассчитывать студенты в 2025 году

Государство предлагает материальную поддержку всем студентам, которые учатся в российских вузах. Но для их получения существует ряд критериев. Разбираемся, какие льготы предусмотрены и как их получить.

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Кому положены льготы

Для получения большинства льгот и выплат студент должен соответствовать следующим критериям:

Получать образование в первый раз. Если вы получили образование и поступили снова для второго диплома, то бОльшая часть льгот для вас станет неактуальна.

Если вы получили образование и поступили снова для второго диплома, то бОльшая часть льгот для вас станет неактуальна. Учиться в вузе с государственной аккредитацией. Проверить наличие государственной аккредитации можно на официальном сайте университета в разделе «Документы».

Проверить наличие государственной аккредитации можно на официальном сайте университета в разделе «Документы». Учиться на очной форме обучения. Если вы будете учиться на «заочке», вам не предоставят стипендию или отсрочку от армии.

Если вы будете учиться на «заочке», вам не предоставят стипендию или отсрочку от армии. Учиться на бюджетной форме обучения, то есть бесплатно. Если вы учитесь на договорной (платной) основе, то на многие выплаты вы не имеете права.

Стипендия

Стипендии получают студенты, которые хорошо учатся, проявляют выдающиеся способности или просто нуждаются в материальной помощи. Стипендии бывают академическими, социальными, правительственными или именными.

Академическая стипендия

Это стандартная выплата студентам на бюджетной форме обучения, которые учатся без «троек» и не имеют академических задолженностей. Размер академической стипендии устанавливается каждым вузом индивидуально. Но он не может быть ниже уровня, утверждённого правительством. Так, в 2025 году вузы не могут платить ниже 2067 рублей, а техникумы и колледжи — ниже 539 рублей.

Обычно в учебных заведениях эти выплаты выше. Например, в Волгоградском государственном техническом университете стипендия выплачивается в размере от 2440 до 4400 рублей в зависимости от оценок обучающегося. В МГУ имени М.В. Ломоносова размер стипендии составляет от 3091 до 3865 рублей.

Социальная стипендия

Такая стипендия выплачивается студентам, которые находятся в трудном финансовом положении. Её платят студентам-сиротам, инвалидам, ветеранам боевых действий или жертвам некоторых техногенных катастроф.

Размер социальной стипендии также определяется учебными заведениями индивидуально. Минимальный размер составляет 3104 рубля для ВУЗов и 996 рублей — для колледжей и техникумов.

Повышенные стипендии

Повышенная академическая стипендия выплачивается студентам, которые проявляют выдающиеся способности в учёбе. Повышенную социальную стипендию платят студентам первого и второго курсов с оценками не ниже «четвёрки», а также студентам до 20 лет, у которых только один родитель–инвалид первой группы.

Размер повышенных стипендий, как и в остальных случаях, учебные заведения согласовывают самостоятельно. Например, в Санкт-Петербургском государственном университете размер повышенной стипендии достигает 30 тысяч рублей.

Правительственные стипендии

Помимо вышеперечисленных выплат есть еще стипендии президента и стипендии правительства. На них могут претендовать победители крупных олимпиад, студенты, которые сделали научное открытие, создали новое изобретение или опубликовали научные статьи в крупных изданиях.

Согласно законодательству размер правительственной стипендии составляет 20 тысяч рублей, а размер президентской — 30 тысяч рублей.

Именные стипендии

Именные стипендии — это негосударственные стипендии, которые выплачиваются за счёт различных фондов и коммерческих организаций. Существует 9 именных стипендий. Критерии для их получения могут отличаться, но в основном они присваиваются студентам за определённые достижения и хорошую успеваемость. Размер именных стипендий не может быть ниже 15 тысяч рублей.

Материальная помощь

Материальная помощь — это разовая выплата студентам, попавшим в тяжелое материальное положение. Порядок выплаты материальной помощи определяется внутренними документами вузов.

Например, в Волгоградском государственном университете материальную помощь могут получить студенты, которые:

получают социальную стипендию;

потеряли во время обучения близкого родственника;

заключили брак, но среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума;

родили ребенка;

оплачивают своё лечение (за исключением стоматологических услуг);

из неполных/многодетных семей;

воспитываются родителем–инвалидом первой или второй группы.

Размер материальной помощи варьируется в зависимости от ситуации: от 4 до 20 тысяч рублей.

Скидки на проезд и перелёты

Компании-перевозчики и региональные власти часто предоставляют скидки студентам на проездные, железнодорожные и авиабилеты.

Например, в Москве студенты могут оформить социальную карту москвича и платить за проезд со скидкой до 50%.

© mosmetro.ru

В регионах тоже есть скидки на проездные. Так, в Волгограде транспортная карта «Волна» доступна студентам со скидкой 25%.

© vlg-tk.ru

Скидки на авиабилеты полагаются не только студентам, но и всем гражданам до 23-х лет. Такие билеты называются субсидируемыми, их могут оформить также пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

Скидки на культурные мероприятия

Многие музеи и выставки предоставляют скидки на билеты для студентов. Каждая организация определяет их самостоятельно, поэтому уточнять наличие и размер таких скидок нужно на кассе.

Например, Музей космонавтики в Москве даёт студентам скидку на билеты более 30%.

© bilet.mos.ru

Граждане от 14 до 22 лет включительно могут оформить Пушкинскую карту бесплатно на Госуслугах. Её номинал составляет пять тысяч рублей и обновляется каждый год. С её помощью можно оплачивать билеты на культурные мероприятия и кинопоказы.

Скидки в коммерческих организациях

Компании могут предоставлять скидки для студентов по своему желанию. Это часто практикуют фитнес-клубы, сервисы по подписке или мобильные операторы.

Например, сеть фитнес-клубов DDX Fitness делает скидку 66% на вступительный платёж, если предъявить студенческий билет. Компания «ВКонтакте» даёт студентам скидку на сервис VK Музыка в размере 50%. Для этого нужно прислать фотографию студенческого билета. Иногда может понадобиться фотография зачетной книжки. «ВКонтакте» предоставляет аналогичную скидку для молодых людей от 14 до 20 лет. Чтобы ее получить, нужно подтвердить свой возраст, привязав к своему профилю в соцсети ID Госуслуги или сервис банка.

Уточнять наличие подобных скидок нужно на сайтах организаций или у их представителей.

Коротко

Студенты могут рассчитывать на стипендии, материальную помощь, скидки и предоставление общежития.

Размер выплат студентам зависит от их типа и ситуации, в соответствии с которыми они выплачиваются.

Многие коммерческие организации самостоятельно предоставляют различные льготы студентам, чтобы привлечь новых клиентов.

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