Надо ли платить за ЖКУ, если в квартире никто не живёт

Собственники жилья обязаны платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), даже если квартирой никто не пользуется. Так как плата за некоторые из них зависит от площади помещения, а не количества проживающих. Рассказываем, как рассчитывается ЖКУ в пустой квартире, каким образом можно сократить платежи и что будет, если всё же не платить за коммуналку.

© Привет! Кирилл Каллиников/РИА Новости, Рамблер

Как рассчитывается плата за ЖКУ для пустой квартиры

По закону собственники жилья обязаны платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), даже если квартирой никто не пользуется. Конкретная сумма зависит от тарифов, наличия счётчиков, количества зарегистрированных жильцов и площади квартиры. Не платить за жильё совсем у владельцев не получится, но финансовую нагрузку можно уменьшить.

Чтобы разобраться, как это сделать, нужно понимать механику расчёта платежей — за разные услуги они начисляются по разным принципам.

Плата за некоторые услуги является фиксированной: она рассчитывается исходя из площади помещения и не зависит от количества проживающих.

К таким услугам относятся:

отопление;

содержание общего имущества многоквартирного дома, например ремонт подъездов и лифтов;

капитальный ремонт.

В некоторых муниципалитетах аналогичным способом рассчитывают и плату за вывоз мусора. Избежать оплаты таких счетов собственник жилья не может. Однако конечную сумму можно уменьшить. Для этого нужно известить управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ) о том, что в квартире никто не живёт.

Есть и другая группа коммунальных услуг, плата за которые рассчитывается индивидуально по счётчику.

Среди них:

водоснабжение,

водоотведение,

электроэнергия.

Соответственно, если в какой-то период счётчики не фиксируют потребление ресурсов, платить за них не придётся. Если приборы учёта отсутствуют, то начисления производятся по нормативу, который учитывает количество зарегистрированных жильцов или собственников. Это гораздо менее выгодный вариант, потому что нормативное потребление обычно превышает фактическое.

Но избежать оплаты за воду можно, даже если счётчика в квартире нет. Для этого также нужно уведомить УК, что квартира пустует, и подтвердить своё отсутствие документально. Можно не платить и за вывоз мусора в случае, если плата рассчитывается исходя из количества проживающих, а не из площади квартиры. Для этого тоже нужно написать заявление в УК.

Если вы не живёте в квартире, но у вас есть доля в ней

Каждый совладелец обязан нести расходы пропорционально своей доле в квартире, пояснил «Рамблеру» руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Это касается всех видов коммунальных платежей, включая плату за содержание общего имущества и капитальный ремонт, уточнил он.

Для удобства можно разделить лицевой счёт на всех владельцев квартиры. Тогда каждому будет приходить квитанция на оплату только его части ЖКУ.

Как разделить лицевой счёт по соглашению сторон

Шаг 1. Напишите заявление в свободной форме о том, в какой пропорции вы хотите разделить оплату за ЖКУ между собственниками.

Шаг 2. Подготовьте копии:

паспортов всех владельцев жилья;

кадастрового паспорта квартиры;

выписки из ЕГРН.

Шаг 3. Передайте заявление с пакетом документов в свои УК или ТСЖ.

Если заявление одобрят, у каждого совладельца квартиры появится отдельный лицевой счёт.

Как разделить лицевой счёт через суд

Если кто-то из собственников не хочет дробить общий лицевой счёт или УК отказала в разделении, можно обратиться в суд.

Шаг 1. Составьте исковое заявление и направьте его в суд по месту своего жительства, месту прописки ответчиков или нахождения пустующей квартиры. Рекомендуется делать это вместе с юристом.

Шаг 2. Приходите на установочное заседание, где вам назначат дату рассмотрения дела. В этот день суд выслушает стороны спора и примет решение.

Шаг 3. Если ваш иск удовлетворили, дождитесь разделения лицевого счёта.

Разделить лицевой счёт не получится, если:

у квартиры только один владелец;

квартира однокомнатная или со смежными комнатами;

у собственников большой долг по ЖКУ;

квартира под арестом.

Как сэкономить на ЖКУ, когда в квартире никто не живёт

Сделайте перерасчёт за период отсутствия. Если вас временно нет в квартире, можно уменьшить расходы на услуги, которые оплачиваются по нормативу. Для этого нужно подать в УК или ресурсоснабжающую организацию заявление с просьбой сделать перерасчёт.

Ресурсоснабжающая организация — это юрлицо или индивидуальный предприниматель, который осуществляет продажу коммунальных ресурсов.

Факт своего отсутствия придётся подтвердить документами:

регистрацией в другом месте;

билетами;

командировочным удостоверением;

справкой из больницы и так далее.

Снизить коммуналку таким способом можно на период до полугода.

Установите счётчики. Индивидуальные приборы учёта позволяют значительно сократить расходы на воду, газ и электроэнергию. В этом случае оплачивать нужно будет только фактически потреблённые ресурсы.

Откажитесь от ненужных услуг: домашнего телефона, радиоточки.

Оформите субсидию. Сделать это могут отдельные категории граждан.

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Что будет, если не платить за пустую квартиру

В таком случае начиная с 31-го дня просрочки по коммуналке вам начнут ежедневно начисляться пени, а плату перестанут рассчитывать по счётчикам. С 2025 года размер пеней привязан к ключевой ставке Банка России.

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Если вы накопите долг по ЖКУ, превышающий двухмесячный нормативный платёж, поставщики услуг вправе отключить газ, электричество или воду. Чтобы восстановить подачу, придётся оплатить задолженность и дополнительный взнос за повторное подключение. Он может составить до 3 тысяч рублей.

Если вы не платите за ЖКУ больше трёх месяцев, УК или ресурсоснабжающая организация вправе взыскать задолженность через суд:

По долгу менее 500 тысяч рублей коммунальщики могут получить судебный приказ без заседания.

коммунальщики могут получить судебный приказ без заседания. Если долг больше 500 тысяч рублей или должник отказывается платить, УК придётся подать иск о принудительном взыскании.

Если должник не рассчитается добровольно, после рассмотрения иска вопросом займутся судебные приставы. После их вмешательства неплательщику грозит арест банковских счетов и имущества, а также ограничение выезда из страны.

Коротко

Платить за коммунальные услуги придётся даже в пустой квартире:

Плата за часть услуг будет зависеть от площади помещения.

Другая часть платежей рассчитывается исходя из показаний счётчиков, а при их отсутствии — по нормативам.

Стоимость некоторых услуг зависит от числа прописанных или собственников жилья.

Избежать оплаты услуг, стоимость которых зависит от площади квартиры, нельзя. Это отопление, содержание общего имущества многоквартирного дома, капитальный ремонт, иногда вывоз мусора.

Платежи за воду, свет и газ можно не вносить, если у вас установлены индивидуальные счётчики и они не показали расходов. Если счётчиков нет, за эти услуги придётся платить по нормативам, но можно получить перерасчёт.

Если вы владеете долей в квартире, но не живёте в ней, вы всё равно должны оплачивать свою часть ЖКУ. Чтобы делать это было проще, можно разделить лицевой счёт между совладельцами жилья.

Сэкономить на коммуналке помогут перерасчёт за время отсутствия, установка счётчиков и отключение ненужных услуг. Некоторые россияне могут оформить субсидию на ЖКУ.

Большие долги по коммуналке грозят владельцу жилья пенями, арестом банковских счетов и имущества, а также ограничением выезда за границу.

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