Как не лишиться льгот на оплату ЖКУ из-за вклада

Россияне с низким доходом могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если их траты на это превышают определённый порог. Но льготу можно потерять из-за вклада в банке, так как процентный доход тоже учитывают при расчёте благосостояния. Рассказываем, как сохранить субсидию, открыв депозит.

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Как назначается субсидия

Субсидия на ЖКУ назначается, если на оплату бытовых услуг уходит больше 22% месячного дохода семьи. Это средняя по России цифра. В Москве и Санкт-Петербурге пороги ниже — 10 и 14% соответственно.

При расчёте этого показателя учитываются все официальные источники дохода:

заработная плата;

пенсии и стипендии;

социальные выплаты и пособия;

доходы от предпринимательской деятельности;

алименты;

декретные и больничные выплаты;

проценты по депозитам.

Пример:

Допустим, вы живёте в Санкт-Петербурге. Ваш суммарный ежемесячный доход составляет 55 тысяч рублей. За ЖКУ вы платите 8 тысяч рублей, это 14,55% вашего дохода. Для Питера порог составляет 14%, поэтому вы можете оформить субсидию на «коммуналку».

Почему вклад может привести к потере субсидии на ЖКУ

Если проценты по вкладам увеличат совокупный доход до уровня, при котором субсидия не полагается, семья потеряет право на неё. Скрыть такой доход не получится: с 2021 года банки передают в налоговую все данные о выплаченных клиентам процентах.

Отмена льготы произойдёт при очередной проверке доходов, сказал «Рамблеру» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, — их обычно проводят каждые шесть месяцев.

Пример:

Допустим, вы живёте в Москве, где порог трат на «коммуналку» для назначения субсидии составляет 10% от месячного дохода. Вы получаете зарплату 50 тысяч рублей, а за ЖКУ отдаёте около 5,2 тысячи рублей — это 10,4% вашего дохода. Вы имеете право на скидку при оплате коммунальных услуг.

Предположим, последние 3 года вы откладывали наличными по 5–10% от зарплаты каждый месяц, чтобы создать подушку безопасности. За это время накопилось 270 тысяч рублей.

Вы решили положить накопления на вклад, чтобы получать процентный доход, и подобрали продукт со ставкой 17% годовых и ежемесячными выплатами. При таких условиях каждый месяц вам будет приходить около 3,8 тысячи рублей процентами без реинвестирования (270 000 х 17% / 12).

В результате ваш месячный доход вырастет до 53,8 тысячи рублей. Плата за ЖКУ в размере 5,2 тысячи рублей составит 9,67% от нового совокупного дохода, то есть будет ниже порога в 10%. В таком случае вы потеряете право на коммунальную субсидию.

Как не потерять льготы на оплату ЖКУ из-за процентов по вкладу

Сказанное выше не означает, что получателям субсидии вообще нельзя открывать депозиты. Чтобы сохранить льготу, достаточно соблюдать ряд предосторожностей.

Что можно сделать:

Распределить деньги на несколько вкладов с меньшими процентными ставками.

Выбрать вклад с капитализацией процентов, то есть без снятия дохода. В этом случае проценты будут присоединяться к основной сумме на депозите.

Положить деньги на несколько вкладов с разным способом капитализации.

Альтернативный вариант — инвестировать в инструменты с нефиксированным доходом, например в акции или валюту.

Если вы считаете, что льгот на оплату коммунальных услуг вас лишили по ошибке, обратитесь в орган социальной защиты населения с заявлением о пересмотре решения и документами, подтверждающими реальный доход и право на субсидию.

Что выгоднее: сохранить субсидию или получить доход от вклада

Может оказаться, что проценты по вкладу с лихвой перекрывают размер субсидии за ЖКУ. В таком случае получателю льготы выгоднее пожертвовать ею и оплачивать «коммуналку» за счёт депозита, подчеркнул Ярослав Кабаков.

Если же потеря льгот приведёт к расходам, которые не покрываются процентами, стоит ограничить доходы по депозитам, чтобы сохранить право на субсидию.

Если доход по вкладу достаточно высок и способен перекрыть инфляцию, то он выгоднее, чем льготы на оплату ЖКУ, отметила доцент департамента экономики и управления института экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ Елена Зубеева.

Один из ключевых факторов для принятия решения — регион проживания, подчеркнула эксперт. Субсидия на оплату ЖКУ семьям с низким доходом обычно составляет 50%. Для регионов с невысокой платой за коммунальные услуги экономия тоже будет невелика. Но для городов, где «коммуналка» обходится дороже, она существенна.

Сравним выгоду от процентов по вкладу и от субсидии на ЖКУ:

Сначала посчитаем примерный размер субсидии в упрощённом формате — как процент от числа. Точную формулу расчёта субсидии на ЖКУ вы найдёте здесь.

Возьмём два региона: один с дешёвыми коммунальными услугами, второй — с дорогими.

По данным на апрель 2024 года, жителям Махачкалы «коммуналка» обходилась в среднем в 2,8 тысячи рублей в месяц. Допустим, семье с низким доходом предоставили скидку 50% на оплату ЖКУ:

50% от 2,8 тысячи рублей = 1400 рублей.

Средний счёт на оплату ЖКУ в Нарьян-Маре весной в 2024 году составлял около 8,5 тысячи рублей.

50% от 8,5 тысячи рублей = 4250 рублей.

Теперь рассчитаем процентный доход.

Средняя процентная ставка по долгосрочным вкладам физлиц в апреле 2024 году составляла 12,8% годовых. Допустим, на таком вкладе лежит 150 тысяч рублей. При ставке 12,8% годовых процентный доход по депозиту с ежемесячной выплатой процентов составил бы около 1600 рублей в месяц.

При таких условиях семье с низким доходом из Махачкалы было бы выгоднее держать деньги на вкладе и получать каждый месяц процентный доход. Выгода: 200 рублей (1600 – 1400).

А вот семье из Нарьян-Мара лучше было выбрать другой накопительный продукт, чтобы сохранить субсидию на ЖКУ. Выгода: 2650 рублей (4250 – 1600).

Коротко

Россияне, чьи траты на оплату ЖКУ превышают определённый лимит от месячного дохода, могут оформить субсидию на «коммуналку». Обычно речь идёт о 22% совокупных заработков семьи, а сама скидка при этом составляет 50% от размера платежа.

Льготы можно лишиться из-за дополнительного дохода от процентов по вкладам. Скрыть эти деньги не получится — банки отчитываются налоговой обо всех выплатах клиентам.

Чтобы не лишиться субсидии на оплату «коммуналки» из-за вклада, вы можете выбрать депозит с низкой процентной ставкой, распределить накопления по нескольким вкладам или выбрать продукт с капитализацией процентов.

Решая, как поступить, посчитайте, что выгоднее лично для вас с учётом тарифов на ЖКУ в вашем регионе: сохранить субсидию или открыть вклад под высокий процент.

Субсидия на оплату ЖКУ: кому положена и как получить