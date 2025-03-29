Сколько денег нужно для счастья и комфортной жизни

Согласно опросу «инФОМ», в январе этого года 35% опрошенных россиян оценивали свое материальное положение в целом как хорошее. Им хватает денег практически на всё: 4% из них даже на покупку квартиры. При этом чуть более трети респондентов заявляет (37%), что денег хватает только на повседневные расходы. В этой статье разбираемся, сколько нужно для счастливой жизни и как связаны финансы и счастье.

© Рамблер

Вопрос привычки

Сколько нужно денег для счастья, зависит от уровня жизни, к которому вы привыкли, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. То есть денег действительно много не бывает — здесь всё дело в ваших запросах.

Для современного россиянина понятие «счастье» идёт в связке с наличием дохода. Согласно опросу Anderida Financial Group, 89% респондентов связывают своё счастье с наличием накоплений и приемлемым уровнем заработка. А «счастье» в контексте материальных благ уже ощутимо разнится, Алексей Тараповский Основатель компании Anderida Financial Group, специализируется на финансовом консультировании

Опрос проводился в феврале 2025 года. В нём участвовали 2057 человек. Согласно исследованию, для 25% из них «материальное» счастье — это наличие собственной недвижимости, автомобиля, возможность один-два раза в год позволить себе отдых и иметь вклад в банке на сумму годовой зарплаты.

Среднемесячная зарплата в России составила за прошлый год 87,9 тысячи рублей (с учётом премий), следует из данных Росстата. При этом россияне хотели бы получать ежемесячно в среднем на 40–50% больше той, которую они имеют. То есть среднестатистическому россиянину не хватает около 50–100 тысяч рублей до желаемой зарплаты в месяц, делится результатами опроса Тараповский.

Чуть более трети (34%) записывают к указанному выше перечню ещё одну, вторую квартиру или дачу. Каждый шестой (16%) называет в списке «благ счастья» уже две машины и три квартиры. Одну из них обычно хотят сдавать и получать за счёт этого пассивный доход. При этом объём накоплений, достаточный для счастья этой группы людей, достигает их зарплаты за 2–3 года.

Исследования показывают, что уровень дохода действительно влияет на чувство счастья, соглашается профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково» Андрей Шапенко. Он отмечает, рост «денежного» счастья наблюдается примерно до тех пор, пока доход человека не достигнет 80–120 тысяч долларов в год. Это около 6,8–10,2 миллиона рублей (по курсу 85 рублей за доллар), или 250–300 тысяч рублей в месяц. После этого динамика либо замедляется, либо вовсе идёт на спад.

«Академическая формула» финансового счастья

Около 50–60% опрошенных россиян делают сбережения, указывает Алексей Тараповский. Подавляющее большинство из них старается откладывать деньги регулярно. Несмотря на это, лишь у половины из тех, кто сберегает, получается это делать на постоянной основе.

По мнению Тараповского, для сбережений и накоплений можно взять «академическую формулу» и по ней откладывать с зарплаты определённую долю денег или направлять её на формирование пассивного дохода. Для ощутимого результата на эти цели эксперт рекомендует около 20% от зарплаты в месяц.

Необязательно ограничиваться привычным депозитом. Вклад, как правило, должен стать первый ступенью и служить некой подушкой безопасности. Дальше, после того, как сформирована привычка регулярно откладывать, стоит начать расширять инструменты для получения пассивного дохода: акции, ценные бумаги и вложения в драгметаллы, Алексей Тараповский Основатель компании Anderida Financial Group, специализируется на финансовом консультировании

Управление финансами для счастья

Хотя представление о счастье у всех разное, универсальные рекомендации по управлению финансами подойдут каждому.

Планирование бюджета. Составьте подробный план расходов и поступлений денег. Это поможет контролировать финансы и избежать лишних трат.

Осознанное потребление. Покупайте только то, что действительно нужно. Избегайте импульсивных покупок и сравнивайте цены, прежде чем купить какой-нибудь товар или услугу.

Инвестирование в себя. Повышение квалификации, обучение новым навыкам и финансовой грамотности могут увеличить вашу ценность как сотрудника и зарплату. В итоге это будет способствовать увеличению дохода.

Здоровый образ жизни. Забота о здоровье помогает избежать дополнительных расходов на лечение, повышает качество жизни и чувство удовлетворения от неё.

Коротко

Деньги обеспечивают комфортную жизнь и поддерживают чувство счастья.

Необходимое количество при этом всегда субъективно и зависит от ваших потребностей и ценностей.

Деньги, дающие комфорт и счастье, выражаются не только в зарплате или количестве вкладов. Это могут быть и другие активы: машины, квартиры и дачи.

Чтобы жизнь продолжала казаться комфортной и счастливой, важно рационально управлять финансами, вкладывать их и в личное развитие.

Куда в 2025 году вложить 500 тысяч рублей