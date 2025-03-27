Как и когда нужно подать декларацию 3-НДФЛ в 2025 году

Если вы получаете заработную плату по трудовому договору, то налоги за вас платит работодатель. Однако если вы получили иной доход, то нужно подать налоговую декларацию самостоятельно. Разбираемся, как и в какой срок это нужно сделать.

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Что такое форма 3-НДФЛ, и кто её должен подавать

Декларация по форме 3-НДФЛ — это документ, который подаётся в налоговую для отчёта о доходах, уплаты налогов и оформления налогового вычета. Список доходов, которые нужно декларировать, обозначен в статье 208 Налогового кодекса РФ.

Россияне обязаны подавать 3-НДФЛ в случаях:

при продаже недвижимости и другого имущества, которым владели менее трёх или пяти лет (в зависимости от условий);

дохода с аренды;

дохода с частной практики, если нет статуса самозанятого;

при получении ценного подарка не от близких родственников;

выигрыше в лотерею;

операциях с ценными бумагами через иностранного брокера;

операциях с валютой через любого брокера;

дохода, полученного на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций;

дохода, полученного за рубежом.

Если вы покупаете бумаги на бирже через российского брокера, то он удержит налог с их продажи, когда вы будете выводить деньги с брокерского счёта.

При проведении операций с иностранной валютой через любого брокера нужно самостоятельно уплачивать налог. По таким операциям и российские, и иностранные брокеры не являются налоговыми агентами. Это актуально как для сделок на бирже, так и через банк.

Иностранная валюта признаётся имуществом согласно нормам законодательства. Поэтому налогообложение доходов при совершении операций с иностранной валютой производится, исходя из положений Налогового кодекса, предусмотренных для налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи имущества. Юрий Мирзоев Генеральный директор Национальной юридической компании «Митра»

Сроки подачи декларации и уплаты налога

Отчитываться за доходы нужно после того, как закончился год, в котором вы их получили. Соответственно, декларация подаётся за прошлый год: в 2025 году нужно подать 3-НДФЛ за 2024 год, в 2026-м — за 2025-й.

Крайний срок для декларирования доходов за прошлый год установлен на 30 апреля. Сам налог нужно уплатить до 15 июля этого года. Иногда сроки могут переносить из-за праздничных или нерабочих дней. На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) есть обратный отсчёт до этих дат.

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Для получения налогового вычета срок не ограничен: декларацию можно подавать круглый год.

Когда не нужно подавать 3-НДФЛ

По словам Юрия Мирзоева, декларацию не нужно подавать, если вы:

Получали все доходы только от работодателя, который удержал НДФЛ.

Не получали доходов, требующих декларирования (например, не продавали имущество, не сдавали жильё).

Не претендуете на налоговые вычеты.

Получили доход, но он освобожден от налогообложения.

Какой доход освобожден от уплаты налогов:

Продажа жилья стоимостью менее 1 миллиона рублей.

Продажа другой недвижимости (гаража, машино-места) стоимостью менее 250 тысяч рублей.

Продажа жилой недвижимости, если у вас есть двое или более детей возрастом до 18 лет. Или до 24 лет, если ребёнок учится на очной форме обучения.

Продажа иного имущества, например автомобиля, стоимостью менее 250 тысяч рублей.

К другим необлагаемым доходам относятся пенсии, пособия, компенсации вреда здоровью и морального вреда, выплаты донорам за сданную кровь. Все необлагаемые доходы указаны в ст. 217 НК РФ. Их перечень является широким и может корректироваться законодателем, в связи с чем при подаче декларации необходимо его проверять. Иван Никифоров Старший юрист адвокатского бюро BGMP

Декларацию также не должны подавать самозанятые по доходам, полученным от своей деятельности, отмечает Никифоров. Самозанятые не признаются плательщиками НДФЛ, они платят: 4% — с доходов от физлиц, 6% — от юрлиц.

Если вы получили налогооблагаемый доход, но налоговая база равна нулю, то декларацию подавать всё-таки нужно, обращает внимание Юрий Мирзоев. Например, если вы продали квартиру, но применили имущественный вычет, и налоговая база обнулилась.

Как подать 3-НДФЛ

Есть несколько вариантов подать декларацию:

Через личный кабинет на сайте ФНС.

Через МФЦ или отделение ФНС.

Через онлайн-сервис, который включен в федеральный реестр.

Рассмотрим процесс подачи на примере личного кабинета на сайте ФНС.

1. Войдите в личный кабинет, перейдите в раздел «Доходы» → «Декларации» и нажмите «Подать декларацию».

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2. В первом окне нужно указать налоговый орган и общие сведения о декларации.

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3. В следующем разделе нужно добавить источники дохода. Часть доходов, по которым за вас отчитывались налоговые агенты, будет отражена в этом окне. Другие нужно будет внести самостоятельно.

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4. Следующий раздел называется «Налоговые вычеты». Если вы подаёте декларацию с целью получения вычета, поставьте галочку напротив этого пункта. Если нет — просто пропустите этот этап.

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5. На следующем этапе укажите сумму расходов, с которой будет сделан вычет. Если вы пропустили раздел с выбором вычета, то сразу попадёте в раздел возврата излишне уплаченного налога. На сайте уже указана сумма, доступная к возврату. Укажите счёт для перечисления. Если возврат вам недоступен, пропустите этот раздел.

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6. В разделе «Документы» прикрепите все документы, которые подтверждают ваше право на налоговый вычет. Если вы на него не претендуете, то переходите к подтверждению.

7. В разделе «Подтверждение» вы можете скачать сформированную декларацию и подписать её электронной подписью. Если вы заранее не оформили подпись, сервис автоматически переадресует на страницу, где это можно сделать.

8. Как только всё проверили, нажмите «Отправить». Сервис покажет, куда была направлена декларация и как долго по ней будет проходить проверка.

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