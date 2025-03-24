Какие налоговые вычеты положены пенсионерам

Пенсионеры, как и другие граждане России, имеют право на налоговые вычеты, но для них существует несколько особенностей в процедуре. Разбираемся, какие вычеты положены пожилым гражданам и какие нюансы важно знать при оформлении.

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Какие вычеты положены работающим пенсионерам

Если пенсионер работает и получает налогооблагаемый доход, он имеет право на все налоговые вычеты, которые доступны по закону, а именно:

Стандартные вычеты.

Социальные.

Инвестиционные.

Профессиональные.

Особенно актуальным для данной категории граждан является вычет на оплату лечения и медикаментов. Он относится к социальным и суммируется с другими вычетами из этой категории.

Максимальная сумма, с которой можно сделать социальный вычет, составляет 150 тысяч рублей. За 2024 год вернуть можно от 13 до 15% от этой суммы, то есть от 19,5 тысячи до 22,5 тысячи рублей в зависимости от суммы уплаченного НДФЛ за прошлый год. В 2026 году можно будет вернуть уже от 13 до 22% от указанной суммы, то есть до 33 тысяч рублей.

Если лечение было дорогостоящим и входило в специальный перечень правительства, то сумма расходов, с которой можно сделать вычет, не ограничена.

К социальным вычетам также относится вычет на спорт. Пенсионер может получить возврат НДФЛ, если он оплачивал физкультурно‑оздоровительные мероприятия (фитнес-залы, занятия по йоге, спортивные секции). В эту же категорию входят вычеты за благотворительность, обучение, а также за добровольные страховые и пенсионные взносы.

Как в 2025 году получить налоговый вычет за спорт и фитнес

Могут ли получить вычет неработающие пенсионеры

Пенсионеры пользуются теми же налоговыми вычетами, что и другие граждане. Если пенсионер не работает и живёт на пенсию, то оформить большинство вычетов у него не получится. По закону пенсионные выплаты налогом не облагаются. Однако пенсионер может получить налоговые льготы, если он:

имеет налогооблагаемый доход со сдачи в аренду квартиры;

продал имущество дороже, чем купил, и уплатил налог с прибыли;

получил в дар имущество, с которого был удержан НДФЛ;

открыл вклады, с дохода по которым он уплатил налог.

Также пенсионеры могут получать вычеты, если у них есть работающие супруги. Это актуально для имущественных вычетов, поскольку собственность, купленная в браке, является совместной.

Какие есть особенности при получении вычетов для пенсионеров

По большинству вычетов у пенсионеров нет никаких привилегий, за исключением имущественного. По закону граждане могут подавать декларацию на имущественный вычет только за те годы, которые идут после покупки недвижимости. Для пенсионеров сделали исключение: они могут возвращать налог, уплаченный как после покупки жилья, так и за три года до неё.

Например, человек вышел на пенсию в 2024 году, а в 2025 году купил квартиру. По закону он имеет право подать декларацию за 2021–2024 годы и оформить имущественный вычет. При том что право на его получение у гражданина появилось только в 2025 году.

В 2025 году сумма имущественного вычета при приобретении недвижимости складывается из двух частей:

13–15% с суммы расходов на приобретение/строительство жилья, но не более 2 миллионов рублей. Максимальная сумма к возврату составляет 300 тысяч рублей.

13–15% с суммы уплаченных процентов по ипотеке, но не более 3 миллионов рублей. Максимальная сумма к возврату составляет 450 тысяч рублей.

В 2026 году можно будет вернуть за 2025 год от 13 до 22% от суммы расходов в зависимости от размера уплаченного НДФЛ. Таким образом, со следующего года максимальная сумма к возврату составит 440 тысяч рублей (2 миллиона * 22%) с расходов на приобретение/строительство жилья и 660 тысяч рублей (3 миллиона * 22%) — с процентов по ипотеке.

Рассмотрим, как это работает:

Пенсионер в декабре 2024 года купил квартиру за 3 миллиона рублей за наличный расчёт. На пенсию он вышел в сентябре того же года, поэтому он может подать налоговую декларацию за 2024, 2023, 2022 и 2021 годы. Его зарплата составляла 40 тысяч рублей. Максимальная сумма вычета составит (2 миллиона * 13%) 260 тысяч рублей. Таким образом, он сможет вернуть:

За 2024 год (40 тысяч * 9 * 13%) = 46,8 тысячи рублей.

За 2023 год (40000 * 12 * 13%) = 62,4 тысячи рублей.

За 2022 год (40000 * 12 * 13%) = 62,4 тысячи рублей.

За 2021 год (40000 * 12 * 13%) = 62,4 тысячи рублей.

В результате пенсионер сможет вернуть 234 тысячи из 260 возможных. Сумма оставшегося вычета составит 170 тысяч рублей (из 2 миллионов рублей).

Этот остаток он может перенести на период, когда появится налогооблагаемый доход. Например, в 2026 году пенсионер начнёт сдавать эту квартиру в аренду за 15 тысяч рублей в месяц и будет платить налог с дохода. Тогда в 2027 году он сможет подать декларацию и вернуть остаток положенного ему вычета.

Как пенсионеру получить налоговый вычет

Процедура оформления налогового вычета для всех категорий граждан одинаковая. Пенсионеры могут подавать декларацию 3-НДФЛ, возвращать НДФЛ через работодателя или воспользоваться процедурой упрощённого вычета в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Рассмотрим на примере получения вычета за лечение.

Чтобы получить такой вычет, пенсионеру понадобится только справка об оплате медицинских услуг. Её можно запросить у медицинской организации.

Если вы хотите оформить через подачу 3-НДФЛ онлайн, авторизуйтесь в личном кабинете налогоплательщика, перейдите в раздел «Вычеты» и выберите «Получить вычет» → «Вычет при лечении или покупке медикаментов». После этого вы попадёте на страницу, где можно будет заполнить декларацию. В ней нужно будет указать данные о расходах и приложить справку об оплате. Данные о доходах уже должны быть в ФНС, так как их заявляет ваш работодатель.

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Если вы хотите оформить вычет в упрощённом порядке, авторизуйтесь в личном кабинете и в разделе «Вычеты» выберите «Вычет в упрощённом порядке». После этого нужно будет подписать электронной подписью предзаполненное заявление и отправить его. После проверки деньги поступят на ваш счёт в личном кабинете.

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Коротко

Если пенсионер работает и платит НДФЛ, ему положены такие же налоговые вычеты, как и другим гражданам.

Если пенсионер не работает, то он имеет право на вычеты в том случае, если у него есть налогооблагаемый доход.

Специальных налоговых вычетов для пенсионеров нет.

При получении имущественного вычета для пенсионеров действует особый порядок.

Как получить налоговый вычет за дорогостоящее лечение