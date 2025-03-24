Как достичь стабильности при непостоянном доходе: финансовая подушка для фрилансеров и самозанятых

Быть самому себе начальником для многих мечта, а для кого-то — обыденность. При всей внешней привлекательности трудовой путь свободных предпринимателей нередко бывает тернистым, а иногда и вовсе приводит к финансовому тупику. СберСова примерила на себя роль фрилансера и выяснила, как справляться с трудностями при нерегулярном доходе.

© «Рамблер»

Анализ структуры доходов

Чтобы понять, сколько вы зарабатываете и тратите, и адаптироваться к нестабильным денежным поступлениям, прежде всего стоит проанализировать свои доходы. На первый взгляд рутинное, но необходимое занятие приведёт вас к пониманию структуры доходов, поможет принимать обоснованные решения и поддерживать стабильность. Эта информация может стать неожиданной и открыть глаза на то, что вы живёте не по средствам. Главное — быть честным с собой и записать все расходы, как деловые, так и личные.

Для контроля за финансами есть множество приложений, которые помогают автоматически учитывать расходы и выстраивать аналитику. Но можно вести учёт с помощью электронных таблиц — это удобно, если настроить их под себя, или по старинке — с помощью блокнота и ручки.

В результате вы сможете разграничить постоянные и переменные расходы, определить области, где можно сэкономить, и поставить реалистичные финансовые цели. Например, отслеживание доходов покажет, что какой-то конкретный клиент обеспечивает значительную часть вашего заработка. На основе этого вы сможете диверсифицировать клиентскую базу для большей стабильности.

Анализировать данные лучше за последний год, чтобы выявить тенденции, периоды пиковых нагрузок и «провальные» месяцы (почти всегда это январь). Рассчитайте свой среднемесячный доход: суммируйте годовой заработок и разделите его на 12 месяцев. Это даст вам отправную точку для составления бюджета, даже если ваш фактический доход будет меняться от месяца к месяцу.

При нерегулярном доходе традиционный фиксированный бюджет может оказаться непригодным. Вместо попробуйте применить гибкий подход к составлению бюджета:

разделите расходы на фиксированные и переменные — аренда, коммунальные услуги, кредиты и питание, транспорт, развлечения;

— аренда, коммунальные услуги, кредиты и питание, транспорт, развлечения; распишите приоритетные расходы и убедитесь, что ваш бюджет их покрывает. Если в каком-то месяце вы «просели» по доходам на 20%, постарайтесь сократить переменные расходы на этот же процент. А если доход оказался выше среднего, старайтесь не поддаваться искушению потратить больше, чем обычно. Помните, что за месяцами подъёма приходят периоды спада, когда эти деньги вам очень понадобятся.

Если вы ещё не можете похвастаться стабильно высоким вознаграждением за свой труд, изучите принципы минимализма. Это поможет перезагрузить свои финансы и образ жизни. Возможно, вы поймёте, что тратите слишком много на вещи, без которых можете обойтись. После анализа доходов и расходов начните создавать резервный фонд.

Система конвертов

Это популярный метод составления бюджета для фрилансеров. При таком подходе вы делите свой доход на различные конверты, предназначенные для определённых категорий расходов.

Каждый конверт — это заложенная в бюджет сумма на продукты, коммунальные услуги и развлечения. Так вы можете наглядно отслеживать, куда расходуются ваши деньги, и ограничивать перерасход.

Такая система приучает к дисциплине и помогает определять приоритеты расходов в зависимости от имеющихся средств. Например, если у вас есть 40 тысяч рублей, выделенные на продукты, а конверт пуст, это явный знак, что нужно скорректировать свои привычки до получения следующего дохода.

Нулевое бюджетирование

Это полезная техника для фрилансеров, которая поможет управлять финансами. Её суть в том, что каждый рубль, который вы зарабатываете, сразу получает назначение: часть денег уходит на обязательные расходы, а часть — на формирование подушки безопасности. В конце месяца в остатке окажется ноль — деньги должны быть потрачены по назначению либо распределены на сбережения.

Создание нескольких потоков дохода

Фрилансеры могут расширить свою клиентскую базу и спектр услуг и так снизить риск быть зависимым от одного источника дохода. Например, графический дизайнер может предложить дополнительные услуги: управление социальными сетями или создание контента. Это не только увеличит заработок, но и обеспечит стабильность в периоды спада.

Партнёрство с другими фрилансерами или присоединение к платформам, предлагающим возможности для подработки, также поможет в получении дополнительной работы. Главное — выявить дополнительные навыки и изучить новые возможности для заработка.

Размер резервного фонда

Финансовая подушка необходима всем, но фрилансерам больше, чем штатникам. Это — ваш неприкосновенный резервный фонд на период отсутствия заказов, потери клиентов, болезни или других финансовых трудностей.

Такой резервный фонд позволит сохранить привычный образ жизни и избежать долгов. В отличие от накоплений «на мечту» или инвестиций, подушка предназначена для защиты от форс-мажоров и временных спадов доходов.

Для создания финансовой подушки определитесь с её суммой. Минимальных накоплений должно хватить на 3–6 месяцев, но лучше обезопасить себя как минимум на год.

Чтобы определить необходимый размер «подушки», учитывайте свои ежемесячные базовые расходы: аренду жилья, коммунальные платежи, еду и транспорт, медицинские расходы, а также обязательные платежи — кредиты, налоги.

Например, если ваши обязательные ежемесячные платежи составляют 45 тысяч рублей, то минимальный размер «подушки» составит 135 тысяч рублей, а оптимальный — 540 тысяч рублей.

Стратегии накопления

Помните, что создание финансовой подушки — это постоянный процесс, а не единоразовая акция. Важно разработать стратегию накопления и следовать ей.

Как можно накопить фрилансеру:

откладывать фиксированный процент с каждого поступления, например 20–30% дохода;

использовать периоды высоких доходов и направлять излишек на пополнение «подушки»;

оптимизировать расходы и избегать ненужных трат хотя бы до момента создания достаточного резерва.

Где хранить финансовую подушку

Важно, чтобы деньги оставались доступными, но при этом не теряли свою ценность. При этом не стоит пользоваться рискованными вариантами. Акции, криптовалюта, недвижимость относятся к категории высокорисковых активов и не совсем подходят для хранения подушки безопасности.

Лучше всего распределить сумму между несколькими инструментами, чтобы сохранить доступность и безопасность:

Накопительный счёт обеспечит небольшую доходность, но высокую ликвидность. Срочные депозиты с возможностью частичного снятия защитят от инфляции. Электронные кошельки и счета с быстрым доступом — удобный вариант, но они не принесут дополнительного дохода.

Как не потратить подушку раньше времени

Чтобы не использовать резервные средства без необходимости, разработайте чёткие правила их расходования и хранения.

Прежде всего разделите накопления — заведите отдельный счёт без моментального доступа или депозит, чтобы избежать соблазна потратить. Помните, что подушка — только для экстренных ситуаций, а не для покупки гаджетов или походов в ресторан. Для этого создайте дополнительные фонды, например для замены техники или отдыха.

Используйте «подушку» только в крайних случаях и вовремя её пополняйте. Можно использовать систему «возвращаемых займов» — если всё-таки потратили из резервного фонда, начинайте сразу же возвращать средства обратно.

Проверяйте размер резервного фонда не реже чем раз в полгода. Если ваши доходы изменились и вы сможете откладывать больше, внесите коррективы. Не упускайте возможности найти «резервный» проект или подработку и с этих средств пополнять «подушку».

Куда пропадают деньги: пять финансовых ловушек, которые съедают ваш бюджет