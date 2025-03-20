Как подключить или отключить Сбербанк Онлайн

Сбербанк Онлайн представляет собой удобный доступ к вашим финансам. Количество скачивания приложения в RuStore на сегодняшний день превышает 20 миллионов. Сервис позволяет проводить банковские операции и управлять своим счётом через мобильное устройство и компьютер. Мы расскажем, как быстро подключить или отключить Сбербанк Онлайн, чтобы максимально эффективно использовать возможности современного банкинга.

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Возможности Сбербанк Онлайн

Сбербанк Онлайн предоставляет широкий спектр возможностей. С помощью онлайн-банка вы можете:

Переводить деньги между своими счетами, в том числе и в разных банках.

Переводить деньги другим людям на карту в Сбербанке или других банков.

Проводить операции через Систему быстрых платежей.

Осуществлять переводы по реквизитам.

Подключать автоплатежи.

Открывать вклады, накопительные счета и оформлять кредиты.

Передавать показания счётчиков ЖКХ.

Оплачивать товары, услуги, штрафы, пошлины, налоги и др.

Использование онлайн-банка позволяет практически полностью отказаться от посещения офиса банка, так как вы сможете проводить базовые финансовые операции самостоятельно.

Что нужно для подключения Сбербанк Онлайн

Чтобы подключить онлайн-банк, вам потребуются:

Действующая карта Сбербанка (корпоративные и дополнительные карты не подойдут).

Подключённый мобильный банк (СМС-банк).

СМС-банк обычно подключают при оформлении карты в офисе. Но если вам не сделали этого сразу, подключить можно самостоятельно. Существуют три способа:

Через банкомат. Вставьте карту в банкомат Сбербанка, перейдите в раздел «Все услуги» → «Информация и сервисы» → «Уведомления» и нажмите «Подключить». Через отделение банка. Обратитесь в ближайший офис Сбербанка и попросите сотрудника подключить вам СМС-банк. Для подключения понадобятся карта, паспорт и сам телефон. Через горячую линию. Позвоните по номеру 900 и попросите оператора подключить мобильный банк.

Чтобы подключить СМС-банк, у вас должен быть оформлен договор банковского обслуживания со Сбербанком. Номер телефона должен быть российским. После подключения Сбербанк Онлайн СМС-банк можно будет отключить при необходимости.

Как подключить Сбербанк Онлайн

Подключить онлайн-банк можно несколькими способами. Рассмотрим каждый по порядку.

Через веб-версию Сбербанк Онлайн. Чтобы войти в браузерную версию онлайн-банка, вам нужно зарегистрироваться на сайте с помощью номера телефона или номера карты. После того как вы введёте номер карты, нажмите «Войти». На ваш номер придёт СМС с подтверждением. Введите его в поле и нажмите «Продолжить». Далее при желании вы сможете придумать логин и пароль к своему аккаунту для того, чтобы в дальнейшем входить по ним. После того как всё указали, вы попадёте в личный кабинет Сбербанк Онлайн.

Через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Для подключения сервиса с мобильного телефона вам нужно скачать приложение Сбербанк Онлайн. Далее нужно будет зарегистрироваться в нём точно так же, как и в веб-версии, по номеру телефона или карты. По состоянию на март 2025 года это приложение доступно только для пользователей смартфонов на базе Android. Пользователям iPhone придётся воспользоваться веб-версией или обратиться в отделение банка для установки альтернативного приложения. Также Сбер предоставляет сервис «Верни Сбер на iPhone». Это программа, восстанавливающая последнюю версию Сбербанк Онлайн, которую вы загрузили из App Store с помощью вашего Apple ID.

Через отделение банка. Чтобы подключить Сбербанк Онлайн через отделение банка, обратитесь в ближайший офис и попросите сотрудника подключить вам сервис. Найти ближайший офис можно на карте через официальный сайт Сбера. Для подключения понадобятся телефон, банковская карта и паспорт.

Раньше Сбербанк Онлайн можно было подключить через банкомат или терминал, а также по телефону, но сейчас такой возможности больше нет.

Как отключить Сбербанк Онлайн

Важно понимать разницу между отключением услуги мобильного банка и сервиса Сбербанк Онлайн.

Мобильный банк (СМС-банк) — это сервис уведомлений об операциях. Его можно отключить следующими способами:

По СМС. Для этого отправьте сообщение «блокировка услуг» на номер 900.

Для этого отправьте сообщение «блокировка услуг» на номер 900. По телефону. Позвоните на горячую линию по номеру 900 и попросите отключить СМС-банк.

Позвоните на горячую линию по номеру 900 и попросите отключить СМС-банк. Через Сбербанк Онлайн. Войдите в личный кабинет, перейдите в раздел «Уведомления» и переключите ползунок напротив нужной вам карты в разделе «Кошелёк».

Сбербанк Онлайн — это полноценный мобильный банк, который доступен вам в веб-версии или в виде приложения. Заблокировать к нему доступ можно только двумя способами:

Через техническую поддержку по телефону. Позвоните на номер 900 или +7 495 500-55-50 и сообщите о намерении заблокировать доступ к Сбербанк Онлайн.

Позвоните на номер 900 или +7 495 500-55-50 и сообщите о намерении заблокировать доступ к Сбербанк Онлайн. Через отделение банка. Обратитесь в ближайший офис и попросите сотрудника заблокировать доступ к Сбербанк Онлайн. Этот способ актуален, когда вы расторгаете договор банковского обслуживания. В этом же отделении вы можете попросить сотрудника удалить всю информацию о вас, которая хранится в личном кабинете Сбербанк Онлайн.

В каких случаях понадобится отключение Сбербанк Онлайн

Отключить Сбербанк Онлайн или заблокировать к нему доступ можно в следующих случаях:

Вы расторгли договор банковского обслуживания со Сбербанком.

Вы потеряли телефон, с которого заходили в онлайн-банк.

Вас взломали и пытаются заблокировать ваш профиль.

Вы потеряли логин и пароль.

В первом случае доступ к Сбербанк Онлайн закрывается автоматически. В остальных случаях необходимо обратиться в техническую поддержку или отделение банка.

Как удалить приложение Сбербанк Онлайн

Если вы отключите услугу Сбербанк Онлайн, доступ к мобильному приложению также закроется. Если вы всё же решили отключить услугу, то рекомендуется удалить приложение с устройства, чтобы освободить память и не тратить ресурсы телефона впустую.

Процедура удаления мобильного банка зависит от типа операционной системы вашего устройства:

Для iOS

Перейдите на главный экран, найдите значок приложения «Сбербанк», задержите на нём палец до появления значка удаления (крестик). Нажмите на него и подтвердите удаление.

Для Android

Откройте «Настройки», перейдите в раздел «Приложения». В списке установленных программ найдите «Сбербанк», выберите его и нажмите «Удалить».

В случае необходимости вы сможете установить приложение заново и снова зарегистрироваться в Сбербанк Онлайн.

Коротко

Сбербанк Онлайн предоставляет широкий спектр возможностей. С помощью онлайн-банка вы можете совершать переводы и платежи, открывать вклады, оформлять кредиты.

Подключить Сбербанк Онлайн можно через веб-версию, через мобильное приложение, через отделение банка.

Отключить Сбербанк Онлайн можно через горячую линию или отделение банка.

Как открыть вклад в Сбербанк Онлайн