Как узнать БИК своего банка

В платёжных банковских реквизитах, помимо номера счёта, обязательно указывают БИК. Этот код играет важную роль при совершении межбанковских переводов. Мы расскажем, как узнать БИК, что означают цифры в этом коде, для чего и кому их можно сообщать.

Что такое БИК

БИК расшифровывается как банковский идентификационный код. Он присваивается всем банковским организациям в России. Если у банка множество отделений в разных регионах, то у него будет несколько кодов.

Все отделения одного банка в одном регионе имеют одинаковый БИК. Например, БИК всех московских отделений Сбербанка — 044525225, а БИК всех ростовских отделений — 046015602. У Т-Банка нет физических отделений, поэтому для него БИК будет одним во всех регионах — 044525974.

Что означают цифры

Сам код состоит из девяти цифр. Рассмотрим, что означает каждая из них.

Первая цифра отражает, относится ли организация к участникам платёжной системы Банка России — инфраструктуры, где проводятся все финансовые безналичные операции.

До 2018 года все коды российских банков начинались с 04, но затем вышло положение ЦБ, в соответствии с которым БИК может начинаться с нуля, единицы или двойки. Если стоит цифра 0, то организация прямо относится к участникам платёжной системы, если цифра 1 — косвенно, если 2 — не относится.

Прямой участник платёжной системы имеет собственный корреспондентский счёт в Центральном банке и проводит операции через платёжную систему самостоятельно. Все российские банки являются прямыми участниками, их БИК начинается с 0.

Косвенные участники — это клиенты прямых участников, различные организации. Они не имеют корреспондентского счёта в Центральном банке и проводят платежи через прямых участников. К примеру, ЗАО «Душанбе Сити Банк» является косвенным участником, его БИК начинается с единицы.

У финансовых организаций, которые являются клиентами ЦБ, но не относятся к участникам платёжной системы, БИК начинается с цифры 2. К ним относится Международный банк реконструкции и развития — кредитное учреждение Всемирного банка, открытое по соглашению с организацией объединённых наций (ООН).

Вторая цифра обозначает код страны. 4 присваивается организациям, зарегистрированным в России.

Третья и четвёртая цифры — это код региона. Он определяется в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований.

Пятая и шестая цифры обозначают подразделение Банка России, которое отвечает за обслуживание организации. Санкт-Петербургские отделения Сбера обслуживает подразделение ЦБ под номером 30.

Седьмая, восьмая и девятая цифры — это номер организации в структуре Центрального банка. Этот номер также указывается в последних трёх цифрах корреспондентского счёта банка. Их можно использовать для того, чтобы проверить, правильно ли вы указали БИК.

Когда используется БИК

БИК нужен для учёта всех банков в расчётной сети ЦБ, а также для того, чтобы проводить банковские переводы автоматически. Благодаря банковскому коду платежи приходят именно в то подразделение, куда вы их отправляете.

В повседневной жизни БИК приходится указывать редко. Для большинства операций достаточно указать номер карты, её срок действия и CVC-код.

БИК является частью полных реквизитов. В отличие от срока действия карты и CVC-кода он не представляет собой конфиденциальную информацию. Его можно сообщать другим людям вместе с номером вашего расчётного счёта. Этих данных недостаточно, чтобы злоумышленники могли украсть ваши деньги.

БИК нужно указывать в следующих случаях:

Когда вы переводите деньги другому человеку или организации по полным реквизитам.

Когда вам нужно выставить платёжное поручение или требование.

Когда вы составляете договор, акт оказания услуг или счёт.

Когда вам нужно открыть аккредитив — счёт в банке для перечисления денежной суммы другому лицу при посредничестве кредитной организации.

Также БИК указывают при составлении инкассового поручения, когда нужно взыскать деньги с должника без его согласия.

БИК — это обязательная часть реквизитов, без него платёж не пройдёт. Если вы укажете код неверно, банк автоматически отменит платёж. Если этого не происходит, обратитесь в банк через службу поддержки и попросите отменить вручную.

Как узнать БИК любого банка

Есть несколько способов узнать банковский код вашего банка.

Один из вариантов — воспользоваться справочником от ЦБ. В нём регулярно актуализируется база данных с идентификационными кодами всех финансовых учреждений, действующих в России. Этот справочник можно скачать на официальном сайте регулятора в формате HTML. Затем открыть любым удобным способом и через поиск указать название своего отделения банка.

© cbr.ru

Такой способ не очень удобный, но зато с его помощью можно найти код абсолютно любой организации.

Второй способ — на сайте банка. Перейдите на официальный сайт своего банка и найдите раздел «Реквизиты». Например, у Сбербанка есть отдельная страница, где указаны реквизиты всех подразделений.

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Третий способ — через личный кабинет онлайн-банка. Рассмотрим на примере Сбербанк Онлайн.

Войдите в личный кабинет. Нажмите на свой платёжный счёт. Перейдите в раздел «Реквизиты счёта» и посмотрите номер кода.

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Эти реквизиты можно сохранить или отправить другому человеку прямо из личного кабинета или приложения Сбербанк Онлайн.

Четвёртый способ — через техническую поддержку банка. Позвоните на горячую линию банка и запросите у оператора БИК отделения, в котором у вас открыт счёт. Он задаст уточняющие вопросы и сообщит нужные вам данные.

Пятый способ — через банкомат. Вставьте свою карту в банкомат и выберите раздел «Реквизиты счёта». Эту функцию поддерживают не все банкоматы, можно уточнить на месте.

Шестой способ — с помощью договора об открытии счёта. Когда вы открывали счёт в банке, вам составляли письменный договор об открытии счёта. В нём должны быть указаны ваши реквизиты, среди которых есть и БИК.

Если вам нужно узнать БИК другой компании, его можно посмотреть на её сайте в разделе «Реквизиты» или запросить у её представителя.

Коротко

БИК — номер, который Банк России присваивает всем банковским организациям в стране.

БИК нужен для учёта всех банков в расчётной сети ЦБ. Благодаря банковскому коду платежи приходят именно в то подразделение, куда вы их отправляете.

БИК указывают тогда, когда нужно осуществить перевод по полным банковским реквизитам, составить договор, акт или при открытии аккредитива.

Узнать БИК можно через справочник ЦБ, личный кабинет, техническую поддержку банка, банкомат или на официальном сайте организации.

Если вы укажете код неверно, банк автоматически отменит платёж.

Реквизиты банковской карты и счёта: как узнать и для чего они нужны