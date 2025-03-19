Краудфандинг: как это работает и какие в нём риски

Чтобы получить деньги на развитие своего проекта, необязательно брать кредит или занимать у родственников и знакомых. Один из популярных инструментов — краудфандинг, или «скинуться толпой». В первом полугодии 2024 года объём этого рынка превысил 20 миллиардов рублей. Интерес к нему проявляют как обычные люди, так и малый и средний бизнес. Как устроено такое народное финансирование, кому можно в этом участвовать и какие оно несёт риски — разбираемся в этом материале.

Что такое краудфандинг

Краудфандинг (от англ. crowd «толпа» и funding «финансирование») — способ собрать деньги, когда люди скидываются, чтобы поддержать какую-нибудь идею или проект. Например, кто-то хочет снять фильм, создать игру или запустить полезный сервис, но у него нет для этого достаточно денег. Он рассказывает о своём проекте, ставит цель собрать нужную сумму и предлагает «плюшки» тем, кто поможет. Люди вкладываются, и если средств набирается достаточно, проект стартует.

Этот инструмент пришёл в Россию в начале 2010-х годов. Первыми платформами стали Planeta.ru (2012 год) и Boomstarter (2012 год). До этого похожие сборы денег проводились не совсем официально — через форумы, блоги и социальные сети.

Как устроен рынок краудфандинга

Участвовать может практически кто угодно — частные лица и компании. Они могут быть как спонсорами, так и сборщиками денег.

Для этого есть разные виды платформ:

Люди помогают людям (p2p-краудфандинг, от англ. person to person). На таких площадках вы жертвуете или дарите деньги (донаты), и сборщик получает их безвозмездно. Например, группа «ДДТ» через краудфандинг Planeta.ru в начале марта собрала более 41 миллиона рублей на предзаказ сборника альбомов группы за 1990-е годы.

(p2p-краудфандинг, от англ. person to person). На таких площадках вы жертвуете или дарите деньги (донаты), и сборщик получает их безвозмездно. Например, группа «ДДТ» через краудфандинг Planeta.ru в начале марта собрала более 41 миллиона рублей на предзаказ сборника альбомов группы за 1990-е годы. Люди и компании инвестируют в бизнес. Здесь вы можете вложиться в дело какой-нибудь компании. Например, на площадке JetLend в режиме онлайн можно профинансировать начинающего предпринимателя или купить акции его компании, чтобы потом получать прибыль с дивидендов (если проект успешен). Это называется инвестиционный краудфандинг.

Здесь вы можете вложиться в дело какой-нибудь компании. Например, на площадке JetLend в режиме онлайн можно профинансировать начинающего предпринимателя или купить акции его компании, чтобы потом получать прибыль с дивидендов (если проект успешен). Это называется инвестиционный краудфандинг. Люди и компании дают другим организациям в долг, минуя банк. Это краудлендинговые площадки (от англ. crowd «толпа» и lending «заём»). Например, на платформе «Инвестмен» вы можете дать от 2 тысяч рублей взаймы компании, которая готовит программное обеспечение для компьютеров, а она с процентом вернёт долг через полгода.

В последних двух случаях речь идёт о так называемых операторах инвестиционных платформ. От площадок «для людей» они отличаются не только способами собирать деньги, но и регулированием. По закону с 2019 года такие платформы обязаны регистрироваться в реестре Банка России. Сейчас в этом списке 99 компаний.

Платформы для p2p-краудфандинга (люди помогают людям) регулируются иначе, чем другие виды площадок. Площадки для частных лиц подпадают под действие первой части Гражданского кодекса и конкретно статьи 487 «Предварительная оплата товара», рассказал «Рамблеру» исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский. То есть с точки зрения закона донаты — это предоплата за товар или услугу либо благотворительный перевод.

Помимо этого, деятельность таких платформ как юрлиц регулируется, конечно, законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Поэтому краудфандинг в виде спонсорства или предзаказа является безопасным способом сбора средств на идею или проекты. Кирилл Косминский Исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ

Как работает краудфандинг для частных лиц

В обычной жизни спонсоры (или патроны) — это люди, которые хотят поддержать интересные идеи.

Сборщики — музыканты, писатели, художники, журналисты, начинающие предприниматели или благотворительные фонды. То есть любой, кому нужно профинансировать свою задумку.

1. Придумать проект. Это может быть что угодно: создать гаджет, написать книгу, снять фильм или провести благотворительную акцию.

2. Зарегистрироваться на выбранной площадке. Для этого укажите фамилию и имя, дату рождения, электронную почту, а также придумайте пароль для доступа к профилю. Затем введите номер телефона, на который придёт СМС с кодом подтверждения. После введения цифр будут автоматически приняты условия пользовательского соглашения площадки.

3. Создать страницу проекта. Здесь укажите название проекта, в поле «Описание» расскажите о нём, выберите категорию (например, живопись) и объясните, зачем нужны деньги, сколько их потребуется и что могут получить спонсоры. Для привлечения внимания загрузите обложку для проекта.

© boomstarter.ru

4. Создать ваш аккаунт. В этом блоке расскажите о себе (в свободной форме), чтобы потенциальные и будущие спонсоры узнали о вас побольше и сформировали представление о вашей работе. Здесь же можно загрузить ваше фото и добавить странички в соцсетях.

© boomstarter.ru

5. Начать сбор денег. Вы можете выбрать, какой формат поддержки больше всего подходит: подписки, разовые пожертвования или подарки, например ранний доступ к контенту, спецпредложения для инвесторов.

© boomstarter.ru

6. Реализовать проект. Если ваша идея не реализовалась успешно, то деньги возвращаются спонсорам.

7. Оплатить комиссию. Её могут взимать как с авторов проектов, так и с инвесторов — в качестве платы за доступ к проектам и услугам площадки. У каждой платформы могут быть свои ставки.

Например, Planeta.ru просит от 5,9 до 15% от собранных денег в зависимости от привлечённой суммы и вашей идеи. Комиссии не будет, если ваш проект не собрал хотя бы 50% от инвестиционной цели.

Boomstarter, наоборот, не берёт процент от суммы сбора. Но проекты на площадке можно размещать только по пакетной системе. Базовый тариф стоит 5 тысяч рублей, самый дорогой, «Максимальный», обойдётся в 59 тысяч рублей. Заплатить нужно будет один раз.

8. Перевести налог. Собранные деньги — это по закону ваш доход, поэтому как автору проекта с полученной суммы вам придётся отчислять НДФЛ в бюджет государства. Ставка определяется в соответствии с налоговым законодательством России.

Если вы решите собирать деньги как индивидуальный предприниматель, то нужно платить налоги с учётом вашего налогового режима.

Когда может быть полезен краудфандинг

Запуск хобби-проектов: если у вас есть талант, то можно попробовать его монетизировать или как минимум сэкономить на расходных материалах.

Создание контента: если вы блогер, подкастер, художник или занимаетесь другой творческой деятельностью, то можно использовать краудфандинг как источник донатов (=пожертвований) от подписчиков.

Финансирование общественных инициатив: вы можете привлечь людей на полезный проект, например благоустройство двора у вашего дома.

Чем отличается обычный краудфандинг

© Рамблер

Требования к краудфандинговым платформам

Регистрация. Площадка для сбора денег должна быть российским юрлицом.

Площадка для сбора денег должна быть российским юрлицом. Информирование. Любой участник сбора должен видеть полную информацию о проекте, его сроки, сумму, цели, условия возврата средств (если это предусмотрено проектом), а также сведения о создателе проекта и об истории его бизнеса.

Любой участник сбора должен видеть полную информацию о проекте, его сроки, сумму, цели, условия возврата средств (если это предусмотрено проектом), а также сведения о создателе проекта и об истории его бизнеса. Лимит на сбор денег. Максимальная сумма, которую можно привлечь за счёт краудфандинговой платформы, ограничена для физлиц — 600 тысяч рублей в год на одну платформу. Для организаций сумма может достигать 1 миллиарда рублей в год.

Максимальная сумма, которую можно привлечь за счёт краудфандинговой платформы, ограничена для физлиц — на одну платформу. Для организаций сумма может достигать Безопасность данных. Платформы должны защищать сведения о создателях проектов и об их инвесторах. Этого требует закон.

Какие риски у краудфандинга

Проект может провалиться. Деньги собрали, но автор передумал или не справился с проектом. В зависимости от того, как вы финансировали проект (пожертвования или заём), вы можете просто потерять деньги. Мошенничество. Кто-то может взять деньги и исчезнуть. Например, Банк России находил нелегальные краудфандинговые платформы, где злоумышленники обещали инвесторам высокие доходы, собирали средства на непонятные проекты и пропадали. Задержки. Авторы не всегда могут успеть реализовать проект вовремя. Некачественный результат. Проект сделали, но он оказался хуже обещаний, потому что инвесторы обычно не могут контролировать наполнение проекта. Максимум, что они могут сделать, — следить за тем, как создатель расходует собранные деньги.

Коротко

Краудфандинг — это способ собрать деньги, когда в этом вам помогают другие люди. Для этого нужно придумать идею или проект, чтобы заинтересовать ими спонсоров.

Они могут давать вам деньги в виде пожертвований (донатов) или на некоторых площадках в виде кредитов под проценты.

Краудфандинг регулируется законом, поэтому, прежде чем запускать свой проект или вкладываться в чужие, проверьте, легальна ли площадка для сбора денег.

В отличие от кредита, за сбор денег на краудфандинговой платформе не нужно платить проценты и донаты никак не сказываются на вашей кредитной истории.

Однако с собранной суммы придётся уплатить НДФЛ.

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