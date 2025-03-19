Краудфандинг: как это работает и какие в нём риски
Чтобы получить деньги на развитие своего проекта, необязательно брать кредит или занимать у родственников и знакомых. Один из популярных инструментов — краудфандинг, или «скинуться толпой». В первом полугодии 2024 года объём этого рынка превысил 20 миллиардов рублей. Интерес к нему проявляют как обычные люди, так и малый и средний бизнес. Как устроено такое народное финансирование, кому можно в этом участвовать и какие оно несёт риски — разбираемся в этом материале.
Что такое краудфандинг
Краудфандинг (от англ. crowd «толпа» и funding «финансирование») — способ собрать деньги, когда люди скидываются, чтобы поддержать какую-нибудь идею или проект. Например, кто-то хочет снять фильм, создать игру или запустить полезный сервис, но у него нет для этого достаточно денег. Он рассказывает о своём проекте, ставит цель собрать нужную сумму и предлагает «плюшки» тем, кто поможет. Люди вкладываются, и если средств набирается достаточно, проект стартует.
Этот инструмент пришёл в Россию в начале 2010-х годов. Первыми платформами стали Planeta.ru (2012 год) и Boomstarter (2012 год). До этого похожие сборы денег проводились не совсем официально — через форумы, блоги и социальные сети.
Как устроен рынок краудфандинга
Участвовать может практически кто угодно — частные лица и компании. Они могут быть как спонсорами, так и сборщиками денег.
Для этого есть разные виды платформ:
- Люди помогают людям (p2p-краудфандинг, от англ. person to person). На таких площадках вы жертвуете или дарите деньги (донаты), и сборщик получает их безвозмездно. Например, группа «ДДТ» через краудфандинг Planeta.ru в начале марта собрала более 41 миллиона рублей на предзаказ сборника альбомов группы за 1990-е годы.
- Люди и компании инвестируют в бизнес. Здесь вы можете вложиться в дело какой-нибудь компании. Например, на площадке JetLend в режиме онлайн можно профинансировать начинающего предпринимателя или купить акции его компании, чтобы потом получать прибыль с дивидендов (если проект успешен). Это называется инвестиционный краудфандинг.
- Люди и компании дают другим организациям в долг, минуя банк. Это краудлендинговые площадки (от англ. crowd «толпа» и lending «заём»). Например, на платформе «Инвестмен» вы можете дать от 2 тысяч рублей взаймы компании, которая готовит программное обеспечение для компьютеров, а она с процентом вернёт долг через полгода.
В последних двух случаях речь идёт о так называемых операторах инвестиционных платформ. От площадок «для людей» они отличаются не только способами собирать деньги, но и регулированием. По закону с 2019 года такие платформы обязаны регистрироваться в реестре Банка России. Сейчас в этом списке 99 компаний.
Платформы для p2p-краудфандинга (люди помогают людям) регулируются иначе, чем другие виды площадок. Площадки для частных лиц подпадают под действие первой части Гражданского кодекса и конкретно статьи 487 «Предварительная оплата товара», рассказал «Рамблеру» исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский. То есть с точки зрения закона донаты — это предоплата за товар или услугу либо благотворительный перевод.
Помимо этого, деятельность таких платформ как юрлиц регулируется, конечно, законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Поэтому краудфандинг в виде спонсорства или предзаказа является безопасным способом сбора средств на идею или проекты.Кирилл КосминскийИсполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ
Как работает краудфандинг для частных лиц
В обычной жизни спонсоры (или патроны) — это люди, которые хотят поддержать интересные идеи.
Сборщики — музыканты, писатели, художники, журналисты, начинающие предприниматели или благотворительные фонды. То есть любой, кому нужно профинансировать свою задумку.
1. Придумать проект. Это может быть что угодно: создать гаджет, написать книгу, снять фильм или провести благотворительную акцию.
2. Зарегистрироваться на выбранной площадке. Для этого укажите фамилию и имя, дату рождения, электронную почту, а также придумайте пароль для доступа к профилю. Затем введите номер телефона, на который придёт СМС с кодом подтверждения. После введения цифр будут автоматически приняты условия пользовательского соглашения площадки.
3. Создать страницу проекта. Здесь укажите название проекта, в поле «Описание» расскажите о нём, выберите категорию (например, живопись) и объясните, зачем нужны деньги, сколько их потребуется и что могут получить спонсоры. Для привлечения внимания загрузите обложку для проекта.
4. Создать ваш аккаунт. В этом блоке расскажите о себе (в свободной форме), чтобы потенциальные и будущие спонсоры узнали о вас побольше и сформировали представление о вашей работе. Здесь же можно загрузить ваше фото и добавить странички в соцсетях.
5. Начать сбор денег. Вы можете выбрать, какой формат поддержки больше всего подходит: подписки, разовые пожертвования или подарки, например ранний доступ к контенту, спецпредложения для инвесторов.
6. Реализовать проект. Если ваша идея не реализовалась успешно, то деньги возвращаются спонсорам.
7. Оплатить комиссию. Её могут взимать как с авторов проектов, так и с инвесторов — в качестве платы за доступ к проектам и услугам площадки. У каждой платформы могут быть свои ставки.
Например, Planeta.ru просит от 5,9 до 15% от собранных денег в зависимости от привлечённой суммы и вашей идеи. Комиссии не будет, если ваш проект не собрал хотя бы 50% от инвестиционной цели.
Boomstarter, наоборот, не берёт процент от суммы сбора. Но проекты на площадке можно размещать только по пакетной системе. Базовый тариф стоит 5 тысяч рублей, самый дорогой, «Максимальный», обойдётся в 59 тысяч рублей. Заплатить нужно будет один раз.
8. Перевести налог. Собранные деньги — это по закону ваш доход, поэтому как автору проекта с полученной суммы вам придётся отчислять НДФЛ в бюджет государства. Ставка определяется в соответствии с налоговым законодательством России.
Если вы решите собирать деньги как индивидуальный предприниматель, то нужно платить налоги с учётом вашего налогового режима.
Когда может быть полезен краудфандинг
- Запуск хобби-проектов: если у вас есть талант, то можно попробовать его монетизировать или как минимум сэкономить на расходных материалах.
- Создание контента: если вы блогер, подкастер, художник или занимаетесь другой творческой деятельностью, то можно использовать краудфандинг как источник донатов (=пожертвований) от подписчиков.
- Финансирование общественных инициатив: вы можете привлечь людей на полезный проект, например благоустройство двора у вашего дома.
Чем отличается обычный краудфандинг
Требования к краудфандинговым платформам
- Регистрация. Площадка для сбора денег должна быть российским юрлицом.
- Информирование. Любой участник сбора должен видеть полную информацию о проекте, его сроки, сумму, цели, условия возврата средств (если это предусмотрено проектом), а также сведения о создателе проекта и об истории его бизнеса.
- Лимит на сбор денег. Максимальная сумма, которую можно привлечь за счёт краудфандинговой платформы, ограничена для физлиц — 600 тысяч рублей в год на одну платформу. Для организаций сумма может достигать 1 миллиарда рублей в год.
- Безопасность данных. Платформы должны защищать сведения о создателях проектов и об их инвесторах. Этого требует закон.
Какие риски у краудфандинга
- Проект может провалиться. Деньги собрали, но автор передумал или не справился с проектом. В зависимости от того, как вы финансировали проект (пожертвования или заём), вы можете просто потерять деньги.
- Мошенничество. Кто-то может взять деньги и исчезнуть. Например, Банк России находил нелегальные краудфандинговые платформы, где злоумышленники обещали инвесторам высокие доходы, собирали средства на непонятные проекты и пропадали.
- Задержки. Авторы не всегда могут успеть реализовать проект вовремя.
- Некачественный результат. Проект сделали, но он оказался хуже обещаний, потому что инвесторы обычно не могут контролировать наполнение проекта. Максимум, что они могут сделать, — следить за тем, как создатель расходует собранные деньги.
Коротко
Краудфандинг — это способ собрать деньги, когда в этом вам помогают другие люди. Для этого нужно придумать идею или проект, чтобы заинтересовать ими спонсоров.
Они могут давать вам деньги в виде пожертвований (донатов) или на некоторых площадках в виде кредитов под проценты.
Краудфандинг регулируется законом, поэтому, прежде чем запускать свой проект или вкладываться в чужие, проверьте, легальна ли площадка для сбора денег.
В отличие от кредита, за сбор денег на краудфандинговой платформе не нужно платить проценты и донаты никак не сказываются на вашей кредитной истории.
Однако с собранной суммы придётся уплатить НДФЛ.