Какие выплаты получат ветераны к 9 Мая

В начале 2025 года в России был принят указ о единовременной выплате ветеранам, труженикам тыла и другим льготным категориям граждан в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Выплаты будут производиться в апреле — мае. Рассказываем, кому и сколько положено.

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Федеральные выплаты

В апреле — мае 2025 года участники и ветераны ВОВ, их вдовы и вдовцы, труженики тыла и некоторые другие льготные категории россиян получат дополнительную разовую выплату — 55 или 80 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от категории гражданина.

Выплата поступит отдельно от основной пенсии, рассказал «Рамблеру» руководитель юридического отдела независимого профсоюза «Новый труд» (НПНТ) Сергей Довгаль. Деньги перечислят на счета ветеранов автоматически — подавать дополнительных заявлений не потребуется.

Точные даты будут зависеть от региона и технических возможностей выплатных систем, отметил Довгаль.

Кто получит 80 тысяч рублей к 9 Мая:

Ветераны и инвалиды ВОВ.

Вдовы и вдовцы умерших участников и инвалидов ВОВ.

Вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в годы войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией.

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Граждане, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда».

Кто получит 55 тысяч рублей к 9 Мая:

Работники тыла.

Бывшие совершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Согласно указу выплаты к 80-му юбилею Победы положены россиянам, проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Механизмы доставки средств будут различаться:

В странах Балтии (Латвия, Литва, Эстония) выплаты организуют российские консульства. Получателям необходимо убедиться, что их данные актуальны в системе Социального фонда России (СФР). А также нужно проверить возможность получения средств через прикреплённые банковские счета или почтовые переводы.

(Латвия, Литва, Эстония) выплаты организуют российские консульства. Получателям необходимо убедиться, что их данные актуальны в системе Социального фонда России (СФР). А также нужно проверить возможность получения средств через прикреплённые банковские счета или почтовые переводы. В Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье выплаты будут осуществляться через российские банковские отделения (в Южной Осетии и Приднестровье) или государственные почтовые службы, сотрудничающие с СФР.

Для всех категорий действует правило: ветеран должен иметь подтверждённый статус получателя российской пенсии и постоянную регистрацию в указанных регионах, подчеркнул Довгаль.

Дополнительные выплаты москвичам

Выплаты в размере 55 и 80 тысяч рублей — федеральные. Около 28,5 тысячи москвичей получат дополнительную выплату от города — от 25 до 70 тысяч рублей. Сумма зависит от категории получателя.

Кому положена разовая выплата от Москвы:

Инвалиды и участники ВОВ.

Военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии.

Военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года.

Лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда».

Инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы ВОВ.

Участники обороны Москвы.

Жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда.

Вдовы военнослужащих, погибших в годы ВОВ.

Лица, награждённые знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови в годы ВОВ.

Бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Труженики тыла.

Граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.

Коротко

В апреле — мае ветераны ВОВ получат повышенные единоразовые выплаты к 80-летию Победы. Размер выплат составит 55 или 80 тысяч рублей в зависимости от категории получателя.

Выплаты смогут получить не только те граждане РФ, которые сейчас находятся в России, но и жители Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Около 28,5 тысячи москвичей получат дополнительную выплату от города — от 25 до 70 тысяч рублей.