Нужен ли вашему финансовому здоровью чекап?

Как часто вы задумываетесь о своём финансовом здоровье? Нужна ли ему диспансеризация? Как часто? На что смотреть? Что делать, если «нездоровится»? Редакция «Рамблера» узнала у экспертов всё, что необходимо знать о финансовом здоровье и его проверке.

Что такое финансовое здоровье

Финансовое здоровье — это состояние личных или семейных финансов, при котором вы уверенно контролируете свои доходы и расходы, имеете инвестиции и достаточные сбережения на случай непредвиденных ситуаций, а ваша долговая нагрузка не превышает допустимых пределов.

Финансово здоровый человек контролирует свои расходы, не живёт от зарплаты до зарплаты, имеет финансовую подушку и планирует будущее. Хорошее финансовое здоровье даёт чувство уверенности и свободы, снижает стресс и позволяет принимать осознанные решения. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

Финансовое здоровье отражает способность человека достигать финансовых целей: будь то покупка жилья, образование детей или комфортный выход на пенсию, отметила финансовый советник Анна Веденеева.

Как оценить своё финансовое здоровье

Оценка финансового здоровья строится на следующих ключевых показателях:

Соотношение доходов и расходов. Регулярный анализ бюджета помогает выявлять «дырки» и избегать импульсивных трат. Важно, чтобы ваши доходы превышали расходы и вы не жили в долг.

Регулярный анализ бюджета помогает выявлять «дырки» и избегать импульсивных трат. Важно, чтобы ваши доходы превышали расходы и вы не жили в долг. «Подушка безопасности». У вас должны быть сбережения на 3–6 месяцев жизни на случай форс-мажоров.

У вас должны быть сбережения на 3–6 месяцев жизни на случай форс-мажоров. Уровень долговой нагрузки. Ваши обязательства не должны превышать 30–40% от доходов. Отсутствие чрезмерных долгов или хотя бы их планомерное погашение — то, к чему стоит стремиться.

Ваши обязательства не должны превышать 30–40% от доходов. Отсутствие чрезмерных долгов или хотя бы их планомерное погашение — то, к чему стоит стремиться. Инвестиции. Наличие активов, которые приносят доход. Это могут быть недвижимость, акции, облигации, ПИФы или вклады. Чем больше активов работает на вас, тем лучше.

Наличие активов, которые приносят доход. Это могут быть недвижимость, акции, облигации, ПИФы или вклады. Чем больше активов работает на вас, тем лучше. Пенсионные накопления. Вы планируете пенсию и откладываете на неё деньги.

Вы планируете пенсию и откладываете на неё деньги. Финансовая дисциплина. Вы регулярно ведёте бюджет и контролируете финансовые потоки.

Вы регулярно ведёте бюджет и контролируете финансовые потоки. Финансовые цели. Их наличие и достижимость показывают, насколько грамотно вы управляете деньгами.

Их наличие и достижимость показывают, насколько грамотно вы управляете деньгами. Страхование. Ваши активы защищены страховкой от непредвиденных рисков.

Как накопить на пенсию самостоятельно

Как часто следует делать чекап своего финансового здоровья

Чекап финансового здоровья стоит проводить минимум раз в год. Таким мнением поделилась Анна Веденеева. Другие опрошенные «Рамблером» эксперты советуют проходить «финансовую диспансеризацию» чаще. Это стоит делать хотя бы раз в полгода, считает Юлия Кузнецова. В УК «Первая» называют идеальный срок — каждые 3–6 месяцев. Это поможет вовремя выявлять и корректировать возможные проблемы, подчеркнули аналитики.

Также важно делать внеплановые проверки при изменении жизненных обстоятельств: смене работы, рождении ребёнка, покупке недвижимости. Это помогает своевременно корректировать стратегию и избегать финансовых трудностей. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

Что должно входить в регулярную проверку

Включите в чекап:

Анализ источников доходов и категорий расходов. При необходимости пересмотрите бюджет.

При необходимости пересмотрите бюджет. Проверку состояния своих сбережений. Оцените, сколько удалось накопить с прошлого чекапа.

Оцените, сколько удалось накопить с прошлого чекапа. Оценку долгов: число обязательств, размеры выплат, сроки погашения, проценты по кредитным продуктам.

число обязательств, размеры выплат, сроки погашения, проценты по кредитным продуктам. Анализ инвестиционного портфеля. Оцените доходность и риски. Возможно, вы захотите провести ребалансировку активов.

Оцените доходность и риски. Возможно, вы захотите провести ребалансировку активов. Оценку прогресса в достижении финансовых целей. При необходимости актуализируйте планы.

Что делать, если финансовое здоровье ухудшилось

Если после очередного чекапа финансового здоровья вы обнаружили, что оно ухудшилось, не паникуйте. Главное — действовать системно.

Вам помогут 5 шагов:

Шаг 1. Проанализируйте ситуацию. Необходимо выяснить, почему вашим финансам «нездоровится». Возможно, выросли долги или сократились доходы.

Шаг 2. Составьте бюджет и строго его придерживайтесь. Исключите импульсивные покупки, пересмотрите подписки, планируйте покупки заранее.

Шаг 3. Создайте план выхода из долгов. Постарайтесь погасить самые дорогие кредиты или рефинансировать их на более выгодных условиях, чтобы снизить финансовую нагрузку.

Шаг 4. Найдите дополнительные источники дохода: подработка, фриланс или продажа ненужных вещей.

Шаг 5. Создайте и пополняйте подушку безопасности. Откладывайте хотя бы небольшие суммы, главное — делать это регулярно.

Если вам сложно самостоятельно продумать план по улучшению финансового здоровья, обратитесь за консультацией к финансовому советнику.

Клиенты Сбера могут проверить своё финансовое здоровье в мобильном приложении банка.

На главной странице найдите «Сервисы» и выберите «Все сервисы». Далее вам нужен раздел «Управление финансами» — «Финансовое здоровье».

© Мобильное приложение Сбера

Сервис оценит ваш уровень здоровья на основе анализа соотношения ваших доходов и расходов по картам Сбера, объёма накоплений, инвестиций и защищённости активов. Вы также сможете сравнить свои показатели с другими людьми из вашего региона, того же возраста, пола и уровня дохода. Кроме того, сервис умеет давать персонализированные советы: например, напомнит о возможности оформить налоговый вычет за ипотеку.

© Мобильное приложение Сбера

5 советов по поддержанию финансового здоровья

Ведите бюджет и контролируйте расходы. Регулярно откладывайте минимум 10% от дохода на случай непредвиденных ситуаций. Избегайте импульсивных покупок и ненужных кредитов. Инвестируйте. Планируйте будущее: думайте о пенсии и других долгосрочных целях, чтобы вовремя начать их финансирование.

Коротко

Финансовое здоровье — это не просто наличие определённой суммы на счету, а умение управлять деньгами таким образом, чтобы обеспечивать стабильное будущее и достигать личных целей.

Чекап финансового здоровья необходимо проводить не реже раза в год, а лучше — раз в 3 или 6 месяцев. Также важно проходить «финансовую диспансеризацию» после значительных изменений в жизни — смены работы, рождения ребёнка, покупки квартиры.

Не набирайте долги, откладывайте и инвестируйте деньги, ставьте финансовые цели и следуйте им. Не отчаивайтесь, если ваше финансовое здоровье оказалось не в лучшей форме, это исправимо. Главное — дисциплина и системность.

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