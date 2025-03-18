Выигрыш в лотерею: что делать и в какие сроки. Разбор требований и ограничений

Россияне в прошлом году выиграли в лотереи более 14,8 миллиарда рублей. Самую крупную сумму получил житель Магнитогорска — 607,03 миллиона рублей. Если вы сорвали куш, важно знать, какие шаги нужно сделать после победы и в какие сроки, чтобы не потерять свой приз.

Как получить выигрыш

Порядок действий зависит от призовой суммы.

Выигрыши до 15 тысяч рублей можно получить в точках продаж лотерейных билетов по паспорту. Другой вариант через личный кабинет на сайте или в приложении «Столото» переводом на банковскую карту или электронный кошелёк.

можно получить в точках продаж лотерейных билетов по паспорту. Другой вариант через личный кабинет на сайте или в приложении «Столото» переводом на банковскую карту или электронный кошелёк. Выигрыши от 15 тысяч до 1 миллиона рублей: чтобы забрать такие суммы, нужно пройти идентификацию. Сделать это можно двумя путями. Первый — на сайте stoloto.ru. Для этого нужно заполнить анкету и подтвердить личность в одной из точек распространения лотерей. Таковых более 670 по всей стране. С собой нужно взять паспорт и на месте показать СМС с кодом выигрыша. Второй способ — через ООО РНКО «Единая касса». Это небанковская кредитная организация, которая занимается платёжными решениями для бизнеса и частных лиц.

чтобы забрать такие суммы, нужно пройти идентификацию. Сделать это можно двумя путями. Первый — на сайте stoloto.ru. Для этого нужно заполнить анкету и подтвердить личность в одной из точек распространения лотерей. Таковых более 670 по всей стране. С собой нужно взять паспорт и на месте показать СМС с кодом выигрыша. Второй способ — через ООО РНКО «Единая касса». Это небанковская кредитная организация, которая занимается платёжными решениями для бизнеса и частных лиц. Выигрыши от 1 миллиона рублей: такие крупные суммы выдают только в лотерейных центрах. Они есть в Москве (центральный офис), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Кемерове. Деньги выплачивают только переводом на банковский счёт.

Если по какой-либо причине вам отказались выплатить выигрыш в точке продаж, то нужно обратиться в центральный офис с просьбой разобраться в ситуации и перевести вам деньги.

Когда можно получать выигрыш

В течение 6 месяцев — для большинства лотерей и тиражей.

В течение тысячи дней — для отдельных тиражей лотерей, которые проводит правительство России. Такие, например, создавали в поддержку физкультуры или в поддержку Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи 2014 года. Они регулируются распоряжениями (№ 687-р и 1318-р). На сайте «Столото» опубликован список таких лотерей. Выигранные в них деньги выдают только в лотерейном центре в Москве.

Сроки выплат призовой суммы установлены законом № 138-ФЗ «О лотереях». Если вы пропустили их, то ваш выигрыш аннулируется. Шансы вернуть деньги через суд крайне малы.

Уплата налога

Государство рассматривает ваш выигрыш в лотерею как доход (хоть и случайный), поэтому с призовых денег придётся уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — как и с любых доходов, например прибыли по вкладу или с заработной платы.

13–22% в зависимости от суммы общего дохода за год, который у вас получится с учётом выигрыша (с 1 января 2025 года в России действуют пятиступенчатая система ставок подоходного налога);

в зависимости от суммы общего дохода за год, который у вас получится с учётом выигрыша (с 1 января 2025 года в России действуют пятиступенчатая система ставок подоходного налога); 30% — для нерезидентов;

— для нерезидентов; 35%, если вы выиграли приз или деньги не в государственную лотерею, а, например, в конкурсе от банка или застройщика (в России запрещены негосударственные лотереи с 1 июля 2014 года).

Самостоятельно рассчитывать и уплачивать налог не нужно. Это сделает за вас оператор или распространитель лотереи. Когда он будет передавать вам выигрыш, то удержит НДФЛ из причитающейся суммы.

Если вы выиграли не более 4 тысяч рублей, то с них не придётся уплачивать налог.

Пример: Мария выиграла 500 тысяч рублей. Она решила подать через сайт «Столото» заявку на выплату, прошла идентификацию в пункте продаж лотерей. С призовой суммы Марии придётся заплатить 13% подоходного налога, потому что выигрыш не превышает 2,4 миллиона рублей. Через несколько дней на её банковский счёт поступили 435 тысяч рублей (500 тысяч рублей * 0,87).

Коротко

Если вы выиграли в лотерею, то сначала выясните, каким способом вы можете получить деньги. Это зависит от суммы приза.

Для надёжности лучше обратиться за выигрышем в течение полугода с даты выигрыша.

Фактически вы получите меньше, чем призовая сумма, — вам нужно будет уплатить НДФЛ.

НДФЛ: ставки, как рассчитывается и для чего нужен