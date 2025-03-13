Как оплатить госпошлину через Сбербанк Онлайн

Чтобы получить большинство государственных услуг, необходимо уплатить обязательный сбор, который называется госпошлина. Это можно сделать разными способами, в том числе через онлайн-сервисы банков, например через Сбербанк Онлайн. В этой статье мы рассмотрим, как это сделать, что для этого нужно и что делать, если ваш платёж не прошёл.

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Что такое госпошлина, и когда её нужно уплатить

Госпошлина — это плата государству за предоставляемые им услуги, она является одним из видов государственных сборов. Госпошлину нужно платить при обращении в суды, органы записи гражданского состояния (ЗАГСы), правоохранительные органы, к нотариусу. А также при регистрации имущества, индивидуального предпринимательства (ИП) и юридического лица, получении лицензий, разрешений, заграничного паспорта и паспорта гражданина России.

Сколько составляет размер госпошлин

Размер госпошлины зависит от предоставляемой услуги. Их перечень указан в главе 25.3 Налогового кодекса. В 2025 году услуги, за которые нужно уплатить госпошлины:

За получение паспорта гражданина России составляет 300 рублей, а в случае утери старого — 1500 рублей.

За получение загранпаспорта — от 1000 до 6000 рублей в зависимости от возраста получателя и типа документа.

За внесение изменений в загранпаспорт — 500 рублей.

За регистрацию транспорта — от 500 до 2000 рублей.

За выдачу водительского удостоверения — от 800 до 3000 рублей.

При обращении в арбитражные суды — от 300 до 10 миллионов рублей в зависимости от услуги и суммы иска.

При обращении в суды общей юрисдикции и к мировым судьям — от 150 до 900 000 рублей.

За регистрацию брака сумма пошлины — 350 рублей.

За расторжение брака сумма сбора — 350 до 5000 рублей.

За регистрацию физлица в качестве ИП — 800 рублей, а за прекращение статуса ИП — 160 рублей.

Как уплатить пошлину в ЗАГС через Сбербанк Онлайн

Для примера оплаты госпошлин через Сбербанк Онлайн рассмотрим оплату услуг ЗАГСа, МВД и суда. Алгоритм оплаты сбора для всех остальных организаций будет примерно одинаковым. Сбербанк не берёт комиссии за уплату госпошлин через приложение или личный кабинет.

Для того чтобы уплатить госпошлину за услуги ЗАГСа:

1. Авторизуйтесь в приложении или личном кабинете Сбербанк Онлайн.

2. Перейдите в раздел «Платежи» → «Оплатить» → «Государство» → «Госпошлины».

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3. Далее из списка выберите свой ЗАГС.

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4. Далее укажите тип услуги и исполнителя (ЗАГС или МФЦ) и нажмите «Продолжить».

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5. После этого нужно будет указать ваши Ф. И. О. и данные документа, подтверждающего личность.

6. Проверьте указанные данные и выберите платёжный счёт. После этого нажмите «Оплатить».

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7. Готово! Госпошлина оплачена.

Как уплатить госпошлину в МВД

В МВД можно получить паспорт, загранпаспорт, зарегистрировать транспортное средство, получить водительское удостоверение или совершить другие юридически значимые действия. Чтобы уплатить госпошлину за предоставление таких услуг:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете и перейдите в «Государство» → «Госпошлины».

2. В списке выберите «Пошлины (МВД, ГИБДД)».

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3. Выберите тип услуги, организацию и регион.

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4. Заполните личные данные, укажите платёжный счёт и нажмите «Оплатить».

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Как уплатить госпошлину в суд

Уплачивать судебную пошлину нужно при обращении в арбитражные суды, суды общей юрисдикции и к мировым судьям. Для этого:

1. Войдите в Сбербанк Онлайн и перейдите в раздел «Госпошлины».

2. В поиске введите «Судебная пошлина» и нажмите на этот раздел.

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3. Введите Ф. И. О. плательщика, ИНН и выберите суд.

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4. Укажите реквизиты суда. Их можно найти на сайте организации или в квитанции.

5. Укажите сумму платежа и платёжный счёт и нажмите «Оплатить».

Как уплатить госпошлину по реквизитам

Если вы не можете найти нужную организацию в разделе «Госпошлины», можно уплатить госпошлину по реквизитам. Для этого:

1. Найдите реквизиты организации, в которую нужно заплатить сбор. Их можно посмотреть на официальном сайте компании или запросить непосредственно в отделении у сотрудника.

2. Далее авторизуйтесь в личном кабинете Сбербанк Онлайн, перейдите в раздел «Платежи» → «Оплатить» → «Платёж по реквизитам».

3. В появившемся окне укажите ИНН получателя. Если сервис не найдёт организацию по ИНН, то дополнительно потребуется указать БИК и номер расчётного счёта.

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4. После заполнения нажмите «Продолжить», и Сбербанк Онлайн найдёт нужную вам организацию.

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5. Нажмите на неё и повторите алгоритм, указанный в первом разделе.

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Как уплатить госпошлину по QR-коду

Если у вас есть квитанция на оплату госпошлины, где указан QR-код, вы можете воспользоваться функцией оплаты по QR-коду.

1. Войдите в приложение Сбербанк Онлайн.

2. Перейдите в раздел «Платежи» → «Оплатить» → «Оплатить по QR-коду».

3. Наведите камеру на QR-код.

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4. Приложение прочитает код и автоматически переведёт на страницу оплаты.

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

5. Укажите Ф. И. О. плательщика, данные паспорта или другого подтверждающего документа, а также платёжный счёт для оплаты и нажмите «Оплатить».

Проверьте статус платежа

Чтобы проверить, прошла ли оплата госпошлины, войдите в личный кабинет Сбербанк Онлайн, перейти в раздел «История» и выберите нужный платёж. Далее нажмите «Сохранить справку». В ней будет указан статус платежа — «В обработке» или «Выполнен». Если платёж длительное время находится в обработке, обратитесь в техническую поддержку Сбербанка в чате или по номеру 900 или +7 495 500-55-50.

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В том случае, если платёж не пройдёт или у ФНС возникнут вопросы, предоставьте справку об операции.

Как вернуть деньги за госпошлину

Вернуть деньги за госпошлину можно только в некоторых случаях:

Вы заплатили больше, чем нужно.

Ваше обращение оставили без внимания.

Вам отказали в оказании услуги или вернули заявление без рассмотрения.

Если вы решили отказаться от услуги самостоятельно.

Если суд прекратил производство по вашему делу.

Вернуть госпошлину через Сбербанк не получится. Заявление на возврат госпошлины можно подать через портал «Госуслуги» или напрямую в организацию, в которой вы уплачивали сбор. Сделать это можно в течение трёх лет с момента оплаты. Если прошло больше времени, вернуть деньги можно только через суд. Сам возврат осуществляется примерно в течение месяца с момента подачи заявления.

Коротко

Госпошлина — это обязательный сбор за предоставление услуг в государственных органах.

Размер госпошлины отличается в зависимости от предоставляемой услуги.

Госпошлину можно уплатить в Сбербанк Онлайн по реквизитам или QR-коду.

Если платёж не пройдёт, то предоставьте справку об операции.

Через Сбербанк вернуть госпошлину не получится. Для этого нужно подать заявление о возврате через Госуслуги или в организацию, в которой вы уплачивали сбор.

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