Какие налоги нужно платить дачникам в 2025 году

Дачники в России платят налоги за земельный участок и постройки на нём: сараи, бани и гаражи. Но налогом облагаются только здания с фундаментом, которые нельзя разобрать и перенести. Согласно недавним поправкам с 1 марта 2025 года их обязательно нужно регистрировать в Росреестре — без этого нельзя использовать постройку. Кроме того, владельцы таких построек должны платить налоги. Вместе с экспертом разбираемся, за что нужно платить налоги дачникам и какие есть льготы.

Какие есть налоги для владельцев дач

Физлица платят за дачу два налога: на землю и недвижимость. Срок оплаты — до 1 декабря года, который следует за отчётным. Оплатить можно онлайн: ФНС пришлёт уведомление в личный кабинет.

Земельный налог. Начисляется на весь участок независимо от его целевого использования. Зависит от кадастровой стоимости земли. Власти в регионах могут сами установить ставки налога — от 0,3 до 1,5% (п. 1 ст. 394 Налогового кодекса). Последняя ставка, по сути, налог на роскошь, её используют, когда участок в Росреестре стоит больше 300 миллионов рублей.

Чтобы рассчитать налог, нужно ставку умножить на кадастровую стоимость участка. Например, у дачника есть участок в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) в Ногинском районе Подмосковья, где установлена ставка 0,3%. Земля стоит по кадастру 647 830 рублей. Сумма налога за год — 1943,49 рубля.

Если собственник владел участком не целый год, то нужно рассчитать коэффициент по формуле:

Количество месяцев владения / 12

К примеру, человек купил участок в июле и владел им шесть месяцев, в таком случае нужно будет число 6 разделить на 12. Коэффициент получится равным 0,5.

Затем полученную сумму налога за год нужно умножить на коэффициент:

1943,49 Х 0,5 = 971,75 рубля.

Кроме того, учитывается доля в праве. Если собственника у этого домика два, то, соответственно, сумму нужно разделить ещё пополам:

971,75 / 2 = 485,88 рубля.

Налог на имущество. Распространяется на капитальные строения, в том числе хозяйственные постройки: садовые дома, сараи, бани, теплицы, беседки, гаражи. Эти постройки с 1 марта надо регистрировать Росреестре, если у них есть фундамент. В противном случае собственник не получит право на их эксплуатацию, а местные власти могут потребовать их снести, объясняет руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП» Александр Андропов. Проверку могут провести по жалобе недовольных соседей, добавляет эксперт.

Капитальными постройками ФНС не считает: теплицы без фундамента, хозяйственные блоки, которые можно разобрать, бытовки и навесы. Так что за баню-бочку, которую можно перевезти в другое место, платить налог не придётся. Большинство дачных уличных туалетов и надувной бассейн тоже не считаются.

Формула расчёта:

Ставка Х кадастровая стоимость дома.

Пример: ставка 0,3% Х 1 000 000 = 3000 рублей.

Если есть какие-либо нюансы: дачник владеет домом несколько месяцев или делит недвижимость с родственниками, то их тоже нужно учитывать.

Базовая ставка налога составляет 0,1%. Она одинакова и для жилого дома, и для различных построек площадью до 50 квадратных метров, для гаража и места для парковки. Платить также нужно за незавершённые постройки по той же ставке. Исключение — недвижимость дороже 300 миллионов рублей, в этом случае ставка увеличивается до 2,5%.

Регионы вправе менять базовую ставку в любую сторону, но не больше чем втрое. Получается, ставка может варьироваться от 0,03 до 0,3%.

Пример. У человека есть садовый домик в Богородском городском округе Подмосковья кадастровой стоимостью 679 878 рублей. Ставка налога в этом муниципальном образовании в 2024 году составляла 0,3%. Следовательно:

679 878 рублей Х 0,3% = 2039 рублей 64 копейки.

Это будет налог за весь 2024 год.

Рассчитать размер налога на имущество и землю дачники могут через налоговый калькулятор от ФНС. Он автоматически учтёт введённые данные. Для расчёта нужно проверить кадастровый номер участка или здания, его площадь, дату начала владения. Ещё необходимо уточнить ставку по региону — для этого у налоговой есть отдельный сервис.

Чем грозит дачнику неуплата налогов

Со 2 декабря за каждый день просрочки налоговая начнёт начислять пени, предупреждает Андропов. Долг нужно погасить в течение шести месяцев. В противном случае налоговая пойдёт в суд.

«Если размер задолженности выше 30 тысяч рублей, то должнику, скорее всего, ограничат выезд за границу. Отследить наличие таких ограничений на выезд можно через сайт Госуслуг», — поясняет эксперт.

На собственника дачи также могут наложить ограничения на регистрацию сделок с недвижимостью, рассказывает Андропов. Налоговые органы могут уведомить Росреестр о наличии задолженности, из-за чего человек не сможет также подарить свою недвижимость.

Какие есть налоговые льготы для владельцев дач

Некоторые льготы распространяются на всех. Например, за дачный домик для каждого россиянина есть налоговый вычет в 50 кв. м (при условии, что он оформлен как жилой). Если дом меньше, то налог взиматься не будет. Если площадь больше, то из неё для расчёта налога вычитаются 50 кв. м.

Многодетным семьям на каждого ребёнка к базовому вычету даётся ещё по 7 кв. м. То есть если у семьи трое детей, то из расчёта налога вычтут 71 кв. м.

Есть льгота и на хозяйственные постройки: бани и сараи. На участке можно не платить за одну постройку площадью до 50 кв. м (ст. 407 НК).

Категории граждан, у которых есть льготы на землю и участки, также прописаны в статье 407 Налогового кодекса, а также в п. 5 ст. 391 НК РФ. Ниже приводим список:

Герои СССР и Российской Федерации;

участники Великой Отечественной войны;

инвалиды I и II группы;

дети с инвалидностью, инвалиды с детства;

военнослужащие;

пенсионеры;

ветераны;

многодетные семьи;

чернобыльцы и граждане, подвергшиеся воздействию радиации;

участники ядерных испытаний;

члены семьи военных, погибших при исполнении;

лица, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции;

члены семей и близкие участников СВО.

Льготникам не нужно платить налог на землю на участок меньше 6 соток. Если он больше, то из налога вычитается эта площадь. Льгота действует на один участок.

Что касается имущества, льготники не платят налог за один объект каждого вида:

квартира или комната;

жилой дом;

помещение или сооружение, хозпостройка до 50 кв. м;

гараж или машино-место.

Льготы не работают, если имущество или участок стоит больше 300 миллионов рублей или используется в предпринимательских целях.

Коротко

Дачникам нужно платить налоги за землю и недвижимость на участке, в том числе бани, беседки и сараи, которые оформлены в Росреестре.

С 1 марта нужно обязательно регистрировать объекты недвижимости с фундаментом, иначе их могут заставить снести.

Для дачников есть льготы. На жилой дом есть вычет в размере 50 кв. м. Также нет налога для одной хозпостройки, которая не больше этой площади.

Льготники не должны платить налог за участок до 6 соток.

Если не уплатить налоги, сначала ФНС начислит пени, а потом потребует деньги через суд.

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