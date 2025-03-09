Дропперы: кто такие, как работают схемы и как не стать мошенником

По данным ЦБ, ежемесячно около 80 тысяч россиян становятся дропперами, помогая мошенникам воровать деньги с чужих счетов. Эта «профессия» становится всё популярнее, особенно среди молодежи. Однако за такую деятельность могут быть серьёзные последствия. Как работают дропперские схемы, как понять, что вас втягивают в финансовую махинацию, и защититься от злоумышленников, разбираем в этом материале.

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Кто такие дропперы

Дроппер, или дроп (от англ. drop — «кидать», «кинуть», «скинуть»), — это посредник между мошенниками и их жертвами. Через банковские карты и счета таких «помощников» злоумышленники похищают у людей деньги, выводят и обналичивают их.

Как это работает, и какие виды дропперов бывают

Человек открывает банковскую карту или счёт и затем предоставляет мошенникам свои банковские реквизиты или даёт доступ к своему онлайн-банку. В зависимости от того, как злоумышленники и их «помощники» действуют дальше, выделяют следующие виды дропперов.

Обнальщики. Эти дропперы получают на свои банковские карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам схемы.

Эти дропперы получают на свои банковские карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам схемы. Заливщики принимают наличные от других участников схемы, вносят деньги на свои счета через банкоматы и затем делают множество переводов, создавая цепочку операций.

принимают наличные от других участников схемы, вносят деньги на свои счета через банкоматы и затем делают множество переводов, создавая цепочку операций. Транзитники тоже получают средства на свои карты и счета, но от предыдущих участников схемы. Затем они переводят деньги дальше, удлиняя цепочку операций, чтобы их было труднее отслеживать.

тоже получают средства на свои карты и счета, но от предыдущих участников схемы. Затем они переводят деньги дальше, удлиняя цепочку операций, чтобы их было труднее отслеживать. Универсалы. Такие дропы могут играть несколько ролей одновременно: обналичивание, внесение и перевод денег, а также передачу наличных организаторам схемы.

Бывает, что дропперов буквально «привозят автобусами к отделениям банков», затем из них выстраиваются две очереди: одна на получение банковской карты, а вторая — уже на закрытие счёта и на вывод средств. Об этом рассказывала ранее заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

Кто становится дроппером

В большинстве случаев человек не понимает, что уже стал дроппером, и участвует в преступной схеме, пока не сталкивается с её последствиями. Чаще всего мошенники привлекают к дропперским схемам людей, которые ищут лёгкий заработок или просто неосознанно попадают в ловушку злоумышленников.

Средний возраст дропа — от 14 лет до 21 года, указывает директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. С 14 лет человек имеет право открывать пластиковые карты и пользоваться онлайн-банкингом.

В этом возрасте школьники шестых и седьмых классов попадают в зону риска. Поэтому важно понимать, как не стать игрушкой в чужих руках и соучастником преступления. Вадим Уваров Директор департамента информационной безопасности Банка России

Злоумышленники могут делать своими «помощниками» и мигрантов, пользуясь их незнанием особенностей финансовой и правовой систем в России.

Как мошенники находят дропперов

Мошенники находят дропов через социальные сети и мессенджеры, объявления на сайтах по поиску работы, специальные форумы и даже даркнет-платформы. За свои услуги участники дропперских схем получают вознаграждение, но обычно это «считаные тысячи рублей», оценивали в Центробанке.

Преступники также используют подставные компании, в которых якобы предлагают работу. Иногда злоумышленники представляются по телефону сотрудниками банков и просят помочь выполнить план по продажам карт, предлагая открыть карту.

Бывали случаи, когда некоторые молодые люди оформляли на себя более 50 карт для того, чтобы в дальнейшим их можно было продать или передать для противоправных деяний. Вадим Уваров Директор департамента информационной безопасности Банка России

Как понять, что вас используют как дроппера

Есть несколько тревожных сигналов, указывающих на то, что вас вовлекают в незаконную деятельность:

предлагают гарантированный доход без официального трудоустройства;

обещают лёгкий заработок без усилий, связанный с банковскими операциями или «денежными переводами»;

не требуют опыт работы или специальные навыки;

предлагают удалённый и свободный график «работы»;

избегают прямых ответов на вопросы о характере работы, но уверяют, что работа полностью законна;

просят передать логины и пароли от онлайн-банкинга или коды из SMS;

денежные переводы приходят от неизвестных лиц или компаний, и они постоянно меняются.

Чем грозит дропперство

Для пострадавшего человека дроп — это похититель, даже если он не знал, что участвует в преступной схеме. За это могут быть такие последствия:

Уголовная ответственность. Дроппера могут обвинить в пособничестве мошенничеству, отмыванию денег и другим преступлениям. За это в зависимости от размера кражи грозит наказание в виде 4–10 лет лишения свободы. Если окажется, что дроппер действовал в составе организованной группы, то срок может вырасти до 20 лет.

Дроппера могут обвинить в пособничестве мошенничеству, отмыванию денег и другим преступлениям. За это в зависимости от размера кражи грозит наказание в виде 4–10 лет лишения свободы. Если окажется, что дроппер действовал в составе организованной группы, то срок может вырасти до 20 лет. Заморозка счетов. Банк может заблокировать карты и счета дроппера, а также отключить доступ к онлайн-банку.

Банк может заблокировать карты и счета дроппера, а также отключить доступ к онлайн-банку. Ухудшение финансовой репутации. Дропперы попадают в специальную базу данных Банка России. Кредитные организации также могут внести человека в свой чёрный список.

Похищенные деньги могут взыскать. Как правило, этим занимаются сотрудники правоохранительных органов вместе с представителями судебной системы. И если, например, деньги были зачислены на вашу карту, то к вам могут обратиться и взыскать эти похищенные деньги. Вадим Уваров Директор департамента информационной безопасности Банка России

Причём взыскать украденные средства могут даже с родителей подростка, если он стал дроппером, отмечает Уваров.

Ещё одно негативное последствие — риск, что злоумышленники оформят на дроппера крупный кредит, если у них есть доступ в онлайн-банк. Так дроппер сам становится жертвой мошенников.

Выйти из преступной схемы не всегда удаётся легко и быстро. Преступники могут пустить в ход шантаж, начать угрожать, требовать денег или даже использовать человека для новых махинаций.

Как случайно не стать дроппером

Остерегайтесь сомнительных способов заработка. Если вакансия сулит лёгкие и быстрые деньги, то проверьте информацию о компании.

Если вакансия сулит лёгкие и быстрые деньги, то проверьте информацию о компании. Не передавайте свою банковскую карту незнакомцам.

Не сообщайте неизвестным людям банковские реквизиты или коды из СМС, а также пуш-уведомлений.

или коды из СМС, а также пуш-уведомлений. Не переводите деньги незнакомым людям и не принимайте переводы от незнакомцев.

и не принимайте переводы от незнакомцев. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты личного кабинета, банковских карт, счетов и операций.

для защиты личного кабинета, банковских карт, счетов и операций. Будьте осторожны в интернете и не раскрывайте личную информацию незнакомцам.

Кратко

Дропперство — это соучастие в краже. Для этого мошенники используют чужие банковские карты и счета, чтобы выводить, пересылать и обналичивать деньги.

Злоумышленники привлекают людей в дропперство обещаниями лёгкого и быстрого заработка, иногда они даже представляются сотрудниками банков и просят помочь с выполнением плана продаж пластиковых карт.

Даже если человек неосознанно стал пособником злоумышленников, за это грозит уголовная ответственность.

Будьте бдительны, проверяйте любую информацию и не доверяйте предложениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Финансовая безопасность: как защитить свои средства от мошенников