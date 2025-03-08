Что делать с повреждёнными купюрами и монетами

Поскольку деньги проходят через тысячи рук, они могут испортиться, порваться или получить другие повреждения. Испорченные монеты или банкноты могут не принять в магазине, и их владелец окажется в неприятной ситуации. В статье рассмотрим, какие купюры обязаны принять в магазине, как обменять деньги в банке и что делать, если магазин или банк отказывается принимать ваши банкноты.

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Какие монеты и купюры примут в магазине

Если у вас в кошельке лежат банкноты или монеты с небольшими повреждениями, то их можно нести в магазин. Согласно указанию Банка России платёжеспособными остаются монеты и банкноты, имеющие:

Небольшие повреждения (заломы, проколы, надрывы).

Потёртости.

Незначительные загрязнения.

Надписи, сделанные ручкой или карандашом.

Оттиски штампов.

Оторванные края или углы.

Если вдруг магазин отказывается принимать такие монеты и банкноты, можно поступить двумя способами:

Оставить претензию в книге жалоб и обратиться в Роспотребнадзор.

Оплатить другим способом, а платёжное средство отнести в банк для замены.

Какие монеты и купюры должен заменить банк

Согласно указанию ЦБ банк обязан заменить купюры на новые, если они соответствуют следующим критериям:

Банкнота утратила значительную часть, но сохранила 55% площади. Главное, чтобы на купюре был виден серийный номер.

© «Рамблер»

Банкнота склеена из нескольких фрагментов (принадлежащих ей же), которые составляют более 55% её площади.

© «Рамблер»

Банкнота склеена из двух разных фрагментов (принадлежащих разным купюрам одного номинала), каждая из которых занимает по 50% площади.

© «Рамблер»

Банкнота выцвела на солнце или была постирана, но сохранила отчётливые изображения.

© «Рамблер»

Банкнота имеет брак.

© «Рамблер»

Для монет критерии следующие:

● Монета повреждена, но сохранила более 75% своей массы.

● Монета имеет брак.

Здесь важно отметить, что, если вам вдруг попалась бракованная монета или банкнота, её необязательно обменивать или отдавать в магазин. За такие экземпляры коллекционеры готовы платить гораздо большие суммы, чем составляет их номинал. Например, цена монет с браком в виде двойных ударов штемпеля со сдвигом изображения может достигать на аукционах 20 тысяч рублей.

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На какую сумму можно обменять деньги в банке

Закон не ограничивает максимальную или минимальную сумму для обмена повреждённых купюр. Вы можете обменять как монету в 5 рублей, так и несколько купюр по 5 тысяч рублей.

Летом прошлого года в Кимрах произошёл крупный пожар на одном из предприятий. В ходе пожара пострадала крупная сумма денег, которые лежали в сейфе. Сотрудники предприятия обратились в Центральный банк, который помог вернуть часть утраченных денег. Всего получилось заменить 1452 купюры на сумму более 4 миллионов рублей. Из них 1235 купюр на сумму 3,8 миллиона рублей обменяли сразу, а часть отправили в Москву на экспертизу, в результате которой обменяли ещё 191 банкноту на общую сумму 454 тысячи рублей.

Какие банкноты и монеты не заменят

Банки не обязаны принимать абсолютно все повреждённые купюры или монеты. Согласно тому же указанию ЦБ вам могут отказать в обмене, если:

● Банкнота утратила более половины своей площади или на ней не видно серии.

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● Банкнота расслоилась и утратила надписи.

© «Рамблер»

● Банкнота имеет надписи «Образец», «Тест» или другие надписи, сделанные изготовителем.

© «Рамблер»

● Банкнота была выведена из обращения.

● Монета потеряла более 75% своей первоначальной массы.

● Платёжное средство имеет признаки подделки.

Как заменить повреждённые деньги в банке

Вы можете обратиться за заменой повреждённых монет и банкнот в любое отделение коммерческих банков, например в Сбербанк. Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению осуществляется бесплатно. Для этого вам нужно:

Прийти в отделение с оригиналом паспорта и повреждёнными деньгами. Обратиться в кассу или к сотруднику банка. Кассир оценит состояние платёжного средства и примет решение. В отдельных случаях может потребоваться дополнительная экспертиза, которая может занять больше времени. Если принятое решение будет положительным, то вас попросят заполнить заявление, после чего вам выдадут новые купюры или монеты.

Как заменить испорченную иностранную валюту

Центральный банк не регулирует обмен повреждённых иностранных монет и купюр. Согласно инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года банки имеют право самостоятельно устанавливать критерии износа иностранных купюр. При этом эти критерии не должны нарушать закон или ущемлять права клиентов.

Если банк отказывается заменить повреждённую иностранную купюру, но вы уверены, что он не имеет достаточных оснований для этого, вы можете поступить следующим образом:

Обратитесь к руководству отделения с просьбой заменить купюры на новые.

Если руководство вам отказало, попросите письменное обоснование причины отказа.

Далее вы можете с этим обоснованием обратиться в Роспотребнадзор или в суд.

Коротко

Магазины обязаны принимать платёжные средства, которые имеют небольшие повреждения, потёртости, незначительные загрязнения, надписи, оттиски штампов или оторванные края или углы.

Если вдруг магазин отказывается принимать такие монеты и банкноты, клиент имеет право обратиться в Роспотребнадзор.

Банк может обменять повреждённые купюры, если они сохранили серийный номер и более 55% площади.

Банк может обменять монеты, которые не потеряли более 75% своей массы.

Для иностранной валюты банки устанавливают критерии износа самостоятельно.