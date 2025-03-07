Кому проиндексируют пенсию с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%. Кого коснётся повышение и как изменится размер пенсии после перерасчёта — в нашем материале.

© Nikolay Gyngazov/globallookpress.com, Рамблер

Что такое социальная пенсия

Социальную пенсию получают нетрудоспособные россияне или те, кто к моменту завершения карьерного пути не приобрёл право на получение страховой пенсии — не набрал необходимый стаж работы (от 15 лет) или достаточное число пенсионных баллов (от 30 баллов). Выплаты идут из государственного бюджета.

Право на социальную пенсию имеют:

инвалиды всех групп, инвалиды с детства всех групп, дети-инвалиды;

дети* при потере кормильца;

дети*, у которых оба родителя неизвестны;

россияне пенсионного возраста (женщины старше 65 лет и мужчины старше 70 лет), которым не назначили страховую пенсию;

малочисленные народы Севера при достижении возраста 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины).

* Выплаты поступают до 18 лет или до 23 лет при обучении по очной форме.

Индексация социальных пенсий в 2025 году

С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии вырастет на 14,75%. Он зависит от категории льготы и того, на каком основании её предоставляют, — можно посмотреть здесь.

Как изменяются размеры социальных пенсий с 1 апреля:

© Рамблер

Как оформить социальную пенсию

Социальная пенсия по старости и инвалидности назначается автоматически. Остальным категориям граждан для назначения социальной пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд (СФР). Гражданин может сделать это самостоятельно или через своего представителя.

Необходимые документы:

паспорт или вид на жительство (для иностранных граждан);

СНИЛС;

документы, подтверждающие право на получение социальной пенсии (например, свидетельство о смерти кормильца, справка из университета или из муниципалитета).

Подать заявление можно тремя способами:

Вариант 1. Госуслуги. Авторизуйтесь на сайте. В верхнем меню найдите «Пенсия и пособия». Далее в разделе «Пенсии» перейдите в «Назначение пенсии СФР». Выберите, какую пенсию хотите оформить, и заполните анкету.

© gosuslugi.ru

Вам может потребоваться посетить отделение СФР, чтобы предоставить дополнительные документы.

© gosuslugi.ru

Вариант 2. В отделении МФЦ.

Вариант 3. В отделении СФР.

Срок рассмотрения — 10 дней вне зависимости от способа подачи заявления. СФР назначит пенсию с месяца, в котором было подано заявление.

Способ получения пенсии каждый выбирает самостоятельно. Доступны следующие варианты:

переводом на карту «Мир»;

на счёт в банке, к которому не привязано ни одной карты (наличные выдают в кассе банка);

наличными в отделении «Почты России»;

наличными на дом через курьера «Почты России».

Коротко

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Размер выплаты различается в зависимости от причины назначения.

Социальные пенсии получают нетрудоспособные россияне, а также те, кто к моменту выхода на пенсию по старости не соответствует требованиям для назначения страховой пенсии.

Оформить социальную пенсию можно через Госуслуги, отделение МФЦ или СФР. Для этого понадобятся паспорт, СНИЛС, а также документы, подтверждающие право на получение выплат.

Получать пенсию на карту или наличными: что выгоднее