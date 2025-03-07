Штрафы для владельцев квартир в 2025 году: гайд по нарушениям и наказаниям

Собственники квартир обязаны соблюдать различные правила, включая нормы пожарной безопасности, санитарные требования и правила пользования общедомовым имуществом. Их нарушение может привести к штрафам и даже более серьёзным последствиям. В этой статье вместе с юристом разобрали, какие штрафы предусмотрены в 2025 году и как избежать распространённых ошибок.

Основные обязанности владельцев квартир

Правила содержания и использования общедомового имущества прописаны в Гражданском и Жилищном кодексах. За их нарушение полагаются штрафы, они зафиксированы в Кодексе об административных правонарушениях.

Собственники квартир несут различные виды ответственности, которые регулируются законодательством. Начиная с гражданско-правовой и заканчивая административной ответственностью. Как следует из положения ст. 210 ГК собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества. Жилищный кодекс РФ расширяет данную норму, указывая, что собственник жилого помещения обязан обеспечивать его сохранность, проводить текущий ремонт и соблюдать права и интересы соседей (ст. 30 ЖК).— Тамаз Стоян, партнёр юридической фирмы «Леонтьев и партнёры»

Основные обязанности и принципы для владельцев квартир в многоквартирных домах:

Платите вовремя и точную сумму за содержание общих частей и имущества дома.

Не путайте общее имущество с личным, но отстаивайте равные права в использовании общих зон.

Соблюдайте правила по проживанию в квартире и пользованию общими зонами. Квартира должна использоваться для жилья, общие зоны — для досуга и повышения удобства и качества жизни.

Оформляйте все документы и действия с жильём официально.

Платите налоги, например с доходов с аренды или другой деятельности. Оплачивая 6–13% налога, вы избегаете штрафов и риска нарушения закона.

Штрафы за нарушение санитарных норм

Физлиц могут оштрафовать на суммы от 1 до 3 тысяч рублей (по ст. 6.4 КоАП) за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, таких как:

Оставление мусора и личных вещей в общих помещениях (коридорах, лестницах, лифтах).

Использование общих помещений и мест для хранения личных вещей.

Оставление в антисанитарии общедомовых зон.

Штрафы от 2 до 5 тысяч рублей выписывают за нарушение правил пожарной безопасности (ст. 30 Федеральный закон № 123-ФЗ). Сюда относятся:

захламление аварийных выходов, путей к эвакуации;

использование чердаков и технических помещений для организации производственных участков, мастерских или склада для хранения продуктов/вещей.

Штрафы за порчу или изменение общедомового имущества

Штраф от 300 до 500 рублей могут выписать за порчу, уничтожение или повреждение такого имущества (ст.7.17 КоАП), например:

рисунки и надписи на стенах;

разбитые окна в подъезде;

повреждение краски при подъёме мебели;

намеренная поломка скамеек во дворе.

Штрафы для физлиц от 2 до 5 тысяч рублей (ч. 2 ст. 7.21 КоАП) предполагаются за самовольные переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме без уведомления управляющей компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ). Правила содержания и переустройства прописаны в постановлении правительства РФ № 491 (ред. от 14.09.2024).

Самовольным переустройством будут считаться переустройство балкона, совмещение кухни с комнатой, перенос санузла, захват общедомовых площадей.

Помимо штрафа, жильцы дома могут подать иск (ст. 304 ГК) по защите прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения, и потребовать компенсацию за ущерб.

Штрафы за нарушение тишины и покоя соседей

Физлицам грозят штрафы от 500 до 3 тысяч рублей (ст. 20.1 КоАП):

за нарушение режима тишины и покоя;

участие в несанкционированных мероприятиях, мешающих другим жильцам.

Нельзя громко слушать музыку и проводить ремонтные работы с 22:00 до 08:00 в будние дни, с 22:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни.

Даже если квартира сдаётся в аренду, её владелец может быть привлечён к субсидиарной ответственности (вид ответственности, помогающий взыскать долг не только с должника). Штраф составит от 500 до 1 тысячи рублей (ст. 6.3 и 6.4 КоАП).

Управляющая компания также имеет право вводить санкции. При систематических нарушениях собственнику могут ограничить доступ к общему имуществу, например к кладовым или помещениям для досуга.

Штрафы за перегруз лифта

От 1 до 3 тысяч рублей — за нарушение правил пользования лифтами, включая перевозку тяжёлых и громоздких предметов без предварительного согласования (ст. 9.1.1 КоАП). Правила пользования прописаны в постановлении Правительства РФ (ст. 1.4 — правила эксплуатации лифтов).

Штрафы за нарушение правил проживания

От 1 до 3 тысяч рублей — за антисанитарию и неправильное обращение с отходами (ст. 6.4 КоАП). Например, хранение отходов, которое привело к появлению и размножению вредоносных насекомых.

От 2 до 5 тысяч рублей — за неисправную пожарную сигнализацию (20.4 КоАП). Собственнику необходимо следить за исправностью прибора и поддерживать его в рабочем состоянии.

От 3 до 10 тысяч рублей — за хранение опасных веществ (ч.1 ст. 20.4 КоАП), например ртути.

Штрафы за нарушение правил регистрации

За проживание без регистрации (ст.19.5.2 КоАП) могут оштрафовать на 2–5 тысяч рублей. Органы местного самоуправления могут направить уведомление с требованием устранить нарушение. В дальнейшем оно может усложнить процесс регистрации новых жильцов, что затруднит аренду или продажу квартиры.

Если лица, проживающие без регистрации, причинят вред третьим лицам или их имуществу, собственника могут привлечь к гражданской ответственности. Тогда он будет обязан компенсировать ущерб (ст. 304 ГК). В редких случаях, если нарушение связано с мошенничеством, собственник может столкнуться с уголовной ответственностью

Штрафы за нарушение правил благоустройства

Владелец квартиры обязан соблюдать правила благоустройства, установленные местными органами власти, говорит Тамаз Стоян, партнёр юридической фирмы «Леонтьев и партнёры». За нарушение этих правил ему могут выписать административный штраф.

Например, за нарушение правил благоустройства штрафы устанавливаются местным законодательством. В случае порчи или самовольного использования придомовой территории физлица будут оштрафованы в соответствии с КоАП города Москвы, а не федеральным. Штрафы составляют от 3,5 до 5,5 тысяч рублей (ст. 4.18).

Какие штрафы введены с 2025 года

С 2025 года вступили в силу новые штрафные санкции. Основные изменения касаются следующих нарушений.

Неуплата налогов с продажи квартиры

Умышленная неуплата НДФЛ с доходов от продажи недвижимости влечёт взыскание штрафа в размере 40% от суммы налога (ч. 3 ст. 122 НК РФ).

Самовольная замена радиаторов отопления

Штраф 800 рублей грозит собственнику за самовольную замену коммуникаций отопительной системы. Теперь по новой норме без согласования с местными органами власти это запрещено.

Нарушения в обращении газового оборудования

От 10 до 15 тысяч рублей полагается за нарушения в обращении газового оборудования (ст. 9.23 КоАП), таких как: