Как изменились налоговые вычеты с 2025 года

С 1 января 2025 года в России начала действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ. Вслед за налоговыми ставками увеличились и некоторые размеры налоговых вычетов. Сколько теперь можно вернуть за квартиру, инвестиции, детей — в этой статье.

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Прогрессивная шкала НДФЛ

С 1 января 2025 года изменились налоговые ставки:

13% — суммарный годовой доход до 2,4 миллиона рублей (до 200 тысяч рублей в месяц);

— суммарный годовой доход до 2,4 миллиона рублей (до 200 тысяч рублей в месяц); 15% — суммарный годовой доход от 2,4 до 5 миллионов рублей (200–416,7 тысячи рублей в месяц);

— суммарный годовой доход от 2,4 до 5 миллионов рублей (200–416,7 тысячи рублей в месяц); 18% — суммарный годовой доход от 5 до 20 миллионов рублей (от 416,7 тысячи до 1,67 миллиона рублей в месяц);

— суммарный годовой доход от 5 до 20 миллионов рублей (от 416,7 тысячи до 1,67 миллиона рублей в месяц); 20% — суммарный годовой доход от 20 до 50 миллионов рублей (1,67–4,17 миллиона рублей в месяц);

— суммарный годовой доход от 20 до 50 миллионов рублей (1,67–4,17 миллиона рублей в месяц); 22% — суммарный годовой доход от 50 миллионов рублей (более 4,17 миллиона рублей в месяц).

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимается не только с зарплаты, но и с доходов от сдачи квартиры в аренду, продажи недвижимости, инвестиций, выигрыша в лотерею.

Повышенная ставка применяется только к сумме превышения порогового значения.

Пример:

Допустим, ваш итоговый доход за год до вычета налогов составляет 5,5 миллиона рублей. Рассчитаем, какой НДФЛ вы заплатите:

13% с 2,4 миллиона рублей, это — 312 тысяч рублей.

15% с 2,6 миллиона рублей, это — 390 тысяч рублей.

18% с 500 тысяч рублей, это — 90 тысяч рублей.

Итого: за год вы уплатите НДФЛ в размере 792 тысяч рублей. После вычета налогов ваш доход составит 4,7 миллиона рублей.

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Изменения в размерах налоговых вычетов

Налоговый вычет — механизм, который позволяет вернуть часть денег, уплаченных в бюджет в виде НДФЛ. Получить компенсацию могут не все, необходимо соответствовать определённым требованиям, в том числе быть налоговым резидентом РФ и получать официальный доход как физлицо.

Вернуть налоговый вычет можно как за текущий год (только для социальных и имущественных вычетов, работодатель перестанет удерживать НДФЛ с зарплаты), так и за предыдущие годы (максимум за 3 последних года, вычет вернётся деньгами на счёт).

До 2025 года налог к возврату рассчитывался, исходя из ставок 13% (годовой доход до 5 миллионов рублей) и 15% (годовой доход свыше 5 миллионов рублей). После введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ размеры налоговых вычетов выросли. Мы посчитали, как изменились лимиты по налоговым вычетам в зависимости от ставки НДФЛ.

Имущественные налоговые вычеты

Если квартира куплена в кредит, вы можете оформить сразу два налоговых вычета. Сумма налога к возврату за 2025 год будет зависеть от вашей ставки НДФЛ.

Лимит по налоговому вычету на покупку жилья составляет 2 миллиона рублей. Рассчитаем размер вычета при всех возможных ставках:

если ставка 13%, вернуть можно 260 тысяч рублей;

если 15% — 300 тысяч рублей;

если 18% — 360 тысяч рублей;

если 20% — 400 тысяч рублей;

если 22% — 440 тысяч рублей.

Порог по налоговому вычету на проценты по ипотеке установлен на уровне 3 миллиона рублей. Рассчитаем размеры вычета:

если ставка 13%, вернуть можно 390 тысяч рублей;

если 15% — 450 тысяч рублей;

если 18% — 540 тысяч рублей;

если 20% — 600 тысяч рублей;

если 22% — 660 тысяч рублей.

Налоговый вычет на обучение

Размер вычета на обучение детей (до 24 лет) с 2025 года увеличили до 110 тысяч рублей в год (суммарно на двух родителей). На своё обучение, а также обучение брата или сестры — до 150 тысяч рублей.

Вычет на обучение за 2024 год рассчитывается от новых размеров, при этом по старой шкале НДФЛ — 13 и 15%. Если ваша налоговая ставка в прошлом году составляла 13%, в 2025 году вы можете вернуть 14,3 за обучение детей или 19,5 тысячи рублей за собственное обучение. Если ставка была 15%, налог к возврату составит 16,5 или 22,5 тысячи рублей соответственно.

Сумма налога к возврату за 2025 год по новой шкале составит:

если ставка НДФЛ 13% — 14,3 или 19,5 тысячи рублей соответственно;

если 15% — 16,5 или 22,5 тысячи рублей;

если 18% — 19,8 или 27 тысяч рублей;

если 20% — 22 или 30 тысяч рублей;

если 22% — 24,2 или 33 тысячи рублей.

Налоговый вычет на ребёнка

С 1 января 2025 года повысили предельный доход для оформления этого вычета — с 350 до 450 тысяч рублей. Вычет отменяется с месяца, когда доход заявителя превысит порог.

Вычеты выросли:

с 1,4 до 2,8 тысячи рублей в месяц на второго ребёнка;

с 3 до 6 тысяч рублей в месяц на третьего и каждого следующего ребёнка;

с 6 до 12 тысяч рублей в месяц опекунам, попечителям и приёмным родителям детей с инвалидностью.

Размер налогового вычета на первого ребёнка по-прежнему составляет 1,4 тысячи рублей в месяц.

Налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО

Этот налоговый вычет появился в 2025 году. Оформить его можно в том календарном году, в котором были сданы нормативы ГТО и получен или подтверждён знак отличия. Сумма, с которой можно оформить вычет, составляет 18 тысяч рублей. Размер вычета зависит от ставки НДФЛ:

если ставка 13%, вернуть можно 2340 рублей;

если 15% — 2700 рублей;

если 18% — 3240 рублей;

если 20% — 3600 рублей;

если 22% — 3960 рублей.

Налоговый вычет по ИИС

Лимит по налоговому вычету на доход от инвестиций остался 400 тысяч рублей за год. По итогам 2025 года можно будет вернуть:

если ставка НДФЛ 13% — 52 тысячи рублей;

если 15% — 60 тысяч рублей;

если 18% — 72 тысячи рублей;

если 20% — 80 тысяч рублей;

если 22% — 88 тысяч рублей.

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