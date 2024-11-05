Как работает программа долгосрочных сбережений

Государственная программа долгосрочных сбережений, или ПДС, заработала в России с 1 января 2024 года. Расскажем о её преимуществах и ограничениях.

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Что такое ПДС

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — накопительный продукт, с помощью которого государство стимулирует россиян откладывать деньги на отдалённую перспективу. Суть такая: вы делаете добровольные взносы негосударственному пенсионному фонду (НПФ), государство добавляет к ним свою часть и даёт вам право на налоговый вычет. НПФ инвестирует эти средства в консервативные инструменты, обеспечивая их сохранность. На общих основаниях воспользоваться деньгами можно через 15 лет, хотя есть условия, когда можно это сделать раньше.

Воспользоваться программой могут граждане РФ старше 18 лет. Необходимо заключить договор с одним из НПФ, входящим в список операторов программы.

Основной принцип работы ПДС:

Участник программы делает взносы.

Государство 10 лет дополнительно финансирует накопления.

НПФ под контролем государства инвестирует эти средства, обеспечивая безубыточность вложений.

Выплаты начинаются по истечении 15 лет действия договора или при достижении вкладчиком возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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Пополнение и софинансирование счёта ПДС

Когда и в каком объёме пополнять счёт ПДС — ваш выбор. Требований к размеру и периодичности взносов нет. Но для получения софинансирования от государства минимальный платёж составляет 2 тыс. рублей в год.

Максимальный размер ваших взносов не ограничен. Но государство ежегодно добавит к ним не более 36 тыс. рублей. Сейчас поддержка государства рассчитана на десять лет с момента первого взноса, то есть максимальный размер софинансирования за десять лет составит 360 тыс. рублей. При этом неважно, сколько счетов ПДС вы открыли и сколько своих денег на них внесли.

Вы также можете перевести в программу свои пенсионные накопления, сформированные за счёт отчислений с зарплаты в 2002–2014 годах и сейчас замороженные. Сделать это получится в случае, если ваши пенсионные накопления хранятся в том фонде, который работает в системе обязательного пенсионного страхования, — реестр таких фондов. Для перевода потребуется подать заявление через портал «Госуслуги» или лично при обращении в фонд.

Деньги поступят в ПДС на следующий год после подачи заявления до 1 декабря каждого года. Если вы подадите позднее этой даты, деньги поступят на программу лишь спустя один календарный год.

Например, вы подали заявку на перевод пенсионных накоплений 2 декабря 2025 года — они поступят на счёт ПДС только в 2027 году.

Софинансирование государства зависит от уровня доходов участника программы. Чем больше ваш доход, тем меньше коэффициент государственной прибавки.

Налоговый вычет по ПДС

Вы сможете ежегодно возвращать налоговый вычет со взносов, внесённых по программе долгосрочных сбережений, но не более 400 тыс. рублей. В таком случае максимальный размер налогового вычета в 2024 году составит 52 тыс. рублей при ставке НДФЛ 13% или 60 тыс. рублей при ставке НДФЛ 15%.

Чтобы получить право на ежегодный налоговый вычет со взносов, надо выполнить условия:

1) Иметь открытых не более трёх счетов ПДС.

2) Иметь официальный доход, с которого уплачивается налог в отчётный период.

3) Не выводить деньги со счетов определённый срок:

если счёт открыт в 2024–2026 годах — 5 лет;

в 2027 году — 6 лет;

в 2028 году — 7 лет;

в 2029 году — 8 лет;

в 2030 году — 9 лет;

с 2031 года — 10 лет.

Размер вычета не может быть больше уплаченного вами НДФЛ.

С 2025 года вступит в силу новая пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ и у участников ПДС появится возможность заявить к возврату от 52 тыс. до 88 тыс. рублей. Деньги можно реинвестировать.

На сегодняшний день налоговая льгота (вычет на взнос) распространяется на три инвестиционных продукта: индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), ПДС и с 2025 года — на взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Это означает, что налоговый вычет, который предусмотрен по программе долгосрочных сбережений, будет складываться из совокупных взносов по этим трём продуктам.

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Как и куда будут вкладываться деньги со счёта ПДС

НПФ управляют средствами в рамках ПДС самостоятельно или через управляющие компании, то есть без вашего участия. Фонды обязаны обеспечивать безубыточность инвестиций для своих клиентов, поэтому предлагают разные по структуре и доходности инвестиционные портфели. В них входят облигации федерального займа (ОФЗ), акции и другие ценные бумаги. При этом в высокорискованные инструменты НПФ не может вкладывать больше 10% суммы ваших денег на счёте.

Каждый НПФ прописывает в декларациях пропорции вложенных денег участников программы. Этой информации нет в открытом доступе, ознакомиться с ней можно при заключении договора или при личном обращении в фонд. Прежде чем выбрать фонд, с которым заключите договор ПДС, вы можете оценить их эффективность управления деньгами.

Для обеспечения финансовой устойчивости НПФ обязаны соблюдать нормативы. «НПФ должны иметь собственные средства (капитал) не меньше установленного размера, а для проверки своей устойчивости к внешним рискам НПФ должны не реже одного раза в квартал проходить стресс-тестирование по сценариям и методологии, которые устанавливает Банк России», — говорится на сайте Центробанка.

Если инвестиции фонда окажутся неудачными и НПФ не получит прибыль, то он покроет потери всех своих клиентов за счёт собственных денежных средств.

На официальном ресурсе Минфина России «Моифинансы.рф» можно воспользоваться калькулятором для расчёта потенциальной прибыли от ваших вложений по программе долгосрочных сбережений.

Когда и как получать выплаты

Выплаты в рамках ПДС можно получить при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин или же через 15 лет после начала действия договора. При условии достижения одного из этих требований вы претендуете на три вида выплат по ПДС:

Пожизненная ежемесячная выплата. Для расчёта ежемесячной суммы НПФ будет использовать показатель ожидаемой продолжительности жизни по России. При этом каждый фонд будет определять её самостоятельно на основе официальных статистических данных.

По нашему предположению, посчитать выплаты можно следующим образом: в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в РФ составила почти 74 года. Если вам 60 лет на момент начала выплат, то ваши накопления были бы разделены на равнозначные ежемесячные выплаты в течение 14 лет или 168 месяцев.

(74–60)*12 (кол-во месяцев в году) = 168 месяцев

Срочная периодическая выплата. Все накопления разделяют на ежемесячные выплаты в течение установленного вами периода. Минимальный срок — не менее десяти лет.

Если вы накопили 5 млн рублей по ПДС и выбрали такой тип выплаты, то эту сумму распределят на 120 равных частей, ежемесячная выплата составит чуть более 41 тыс. рублей.

Единовременная выплата. Она назначается в том случае, если денег на счёте недостаточно для начисления пожизненной ежемесячной выплаты в размере менее 10% прожиточного минимума. При этом нужно учитывать, что такая выплата может назначаться только по истечении 15 лет с даты заключения договора ПДС и условие: достижение возраста 55 лет для женщин или 60 лет для мужчин не работает.

НПФ не гарантирует такой тип выплаты и решает это индивидуально с каждым участником программы долгосрочных сбережений.

Вы можете получать выплаты досрочно без потери каких-либо льгот в особых случаях: необходимость в дорогостоящем лечении (перечень болезней) или потеря кормильца.

Если вы решите вывести деньги досрочно, в этом случае вы получите обратно только внесённую вами сумму за весь период. Деньги от софинансирования государства и дохода от инвестиций вы не получите. Но они останутся на счёте до достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин или истечения 15 лет с даты заключения договора долгосрочных сбережений — после чего вы сможете их забрать.

Если решите выйти из ПДС раньше срока, вам также потребуется заплатить НДФЛ, но только в том случае, если выкупная сумма превысит размер ваших взносов. Доходом будет считаться разница между выкупной суммой и размером взносов. Такой доход будет облагаться налогом, даже если прибыль не превышает 30 млн рублей.

Выкупная сумма — это денежные средства, которые будут выплачены в случае досрочного расторжения договора ПДС.

В настоящий момент по договорам ПДС не предусмотрен период охлаждения, когда можно их расторгнуть и вернуть полностью внесённую на счета ПДС сумму. Некоторые НПФ сами устанавливают этот срок — не менее 14 дней с момента заключения договора. В Банке России прорабатывают официальное введение периода охлаждения для ПДС. Он может составить около 30 дней с даты начала действия договора.

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Что будет в случае банкротства НПФ

В случае банкротства НПФ до назначения периодических выплат участнику программы Агентство по страхованию вкладов гарантирует сохранность сформированных средств, в том числе с учётом дохода от их инвестирования, но в пределах 2,8 млн рублей. В этот лимит попадает каждый отдельно открытый счёт по ПДС. Это выгодно отличает ПДС от ИИС, где средства застрахованы на 1,4 млн рублей, поясняет «Рамблеру» старший инвестиционный советник сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Давид Григорьев.

Гарантийное возмещение по требованию гражданина выплачивается на банковский счёт участника или переводится в другой НПФ на счёт ПДС.

Если гражданину на момент банкротства НПФ уже назначены периодические выплаты по договору долгосрочных сбережений, то их продолжит выплачивать другой НПФ, который выберет Агентство по страхованию вкладов.

Что ещё важно знать про ПДС

Инвестиционный доход в ПДС начинает формироваться с момента оплаты первого взноса по заключённому договору. Выплаты по ПДС не облагаются налогом в двух случаях:

Если вы получили до 30 млн рублей за один год по всем открытым договорам ПДС.

Если вы заработали до 30 млн рублей по одному счёту ПДС к моменту назначения выплат по программе.

Доход свыше 30 млн рублей в обоих случаях облагается налогом.

Информация о состоянии счёта по программе долгосрочного сбережения предоставляется негосударственным пенсионным фондом участнику ПДС по его требованию.

Договор ПДС можно заключить не только на себя, но и на ребёнка или родственника. В таком случае будут действовать общие основания на получение выплат — по истечении 15 лет действия договора ПДС или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — для лица, на которого был заключён договор.

Сбережения в рамках ПДС наследуются в полном объёме на этапе процесса накопления. Если выплаты уже назначены, а участник выбрал формат поступлений со срочной периодичностью, то по наследству перейдут все денежные средства за вычетом уже выплаченных. Если были выбраны пожизненные выплаты, то они прекращаются со смертью участника программы и средства не наследуются.

Средства клиентов отделены от собственных средств НПФ в специальные портфели и не могут использоваться фондом в собственных интересах.

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Резюме

ПДС — это специальная форма сбережения и накопления денежных средств населения на долгосрочные или иные цели при участии государства. Для того чтобы стать участником программы, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом из реестра ЦБ. Количество одновременно заключённых договоров в рамках ПДС не ограничено.

Выплаты по ПДС наступают по истечении 15 лет с момента заключения договора по программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Пополнять счёт ПДС можно с помощью личных денежных средств или пенсионных накоплений, но только из того НПФ, который работает в системе обязательного пенсионного страхования.

Государство софинансирует ваши пополнения в пределах 36 тыс. рублей в год. Минимальный ежегодный платёж должен составлять 2 тыс. рублей для госнадбавки. При этом она зависит от вашего ежемесячного дохода: при доходе до 80 тыс. рублей — соотношение 1:1; при доходе 80–150 тыс. рублей — 1:2; при доходе свыше 150 тыс. рублей — 1:4.

Также вы можете рассчитывать на налоговый вычет с пополненной суммы, но в пределах 400 тыс. рублей. В таком случае ваш вычет составит до 60 тыс. рублей в зависимости от ставки НДФЛ в 2024 году. С 2025 года участники программы могут получить налоговый вычет до 88 тыс. рублей.

В рамках договора ПДС негосударственный пенсионный фонд инвестирует ваши пополнения по принципу безубыточности преимущественно в консервативные инструменты финансового рынка.