Investment Leaders Forum & Award: взгляд на рынок через призму диалога

30 ноября состоялся V Investment Leaders Forum & Award – событие, которое за годы проведения стало важной площадкой для объединения участников инвестиционного сообщества. В этом году Investment Leaders вновь собрал 3000 участников – от начинающих инвесторов, ищущих точки входа на рынок, до ведущих экспертов, чьи решения определяют вектор развития отрасли.

Профессиональный состав аудитории – представители управляющих компаний, банков, финтех-сектора и реального сектора экономики – обеспечил широкий спектр взглядов на текущие процессы. Разнообразие позиций позволило увидеть, что трансформация рынка идет неравномерно, а его точки роста формируются на стыке различных подходов, а не в рамках одной дисциплины. Сам формат мероприятия подчеркивает: Investment Leaders стал не просто событием, а полноценной бизнесэкосистемой, где пересекаются капитал, технологии и экспертиза.

По традиции вечер завершился церемонией награждения премии Investment Leaders. Экспертный совет отметил участников финансового сектора и инвестиционной деятельности, которые продемонстрировали наиболее значимые результаты за год. Как отметила PR-директор Investment Leaders Полина Белякова:

«Премия отражает не итоги сезона, а вектор развития инвестиционного ландшафта. Мы видим здесь людей и команды, которые задают этот вектор». Среди лауреатов 2025 года – УК «Альфа-Капитал», ВТБ Мои Инвестиции, БКС Мир инвестиций, ВТБ Регистратор, ИФК «Солид», платформа Токеон, УК «БКС», «Капитал Лайф Страхование Жизни», Банк ВТБ, IEK GROUP, УК «Первая», Positive Technologies, Ресейл-Инвест, Lender Invest, СБЕР.

Получение награды носит не только символический характер, но и сигнализирует о направлениях, которые будут определять развитие рынка в ближайшем будущем.

Директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев добавил:

«Победа в премии Investment Leaders подтверждает, что Positive Technologies следует правильному курсу: поддерживает открытый диалог с инвесторами, делится финансовыми результатами и регулярно рассказывает о компании и отрасли. Мы продолжим реализовывать лучшие практики работы с инвесторами, создавать новые подходы взаимодействия с аудиторией и оставаться прозрачными для акционеров».

На форуме также обсуждались изменения в инвестиционном поведении частных клиентов. Руслан Хисматуллин, директор департамента клиентских отношений ИФК «Солид», подчеркнул:

«В 2025 году у частных инвесторов возрос аппетит к продуктам с повышенной доходностью при контролируемом уровне риска. В такой ситуации клиенты особенно ценят нашу экспертизу и доступ к нетривиальным сделками и нишевым инструментам».

Александр Казаков, вице-президент, управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ, добавил:

«В то время как доступная инвестиционная экспертиза, стратегии автоследования, дробные лоты сделали рынок доступным для любого бюджета, ключевым трендом рынка стал переход к мобильным, персонализированным инвестициям на базе ИИ. И мы уже применяем такие решения в своих продуктах».

Малый и средний бизнес также ищет новые источники финансирования. Пресс-служба инвестиционной платформы Ресейл-Инвест подчеркнула:

«Малый и средний бизнес сегодня всё чаще сталкивается с ограниченным доступом к заёмным ресурсам: высокие ставки и осторожность банков затрудняют привлечение капитала. Это усиливает роль альтернативных финансовых решений для устойчивого развития предпринимателей».

Генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков отметил: