Юань демонстрирует лучшую динамику за пять лет

Китайский юань демонстрирует лучшую годовую динамику за пять лет, поскольку растущий оптимизм в отношении активов и экономики страны перевешивает опасения по поводу торговой напряженности с США, сообщает Bloomberg.

Офшорный юань укрепился почти на 4% к доллару в 2025 году на фоне поддержки властями валюты через ежедневные фиксинги, притока капитала из-за ралли китайских акций и ослабления американской валюты. Аналитики сохранили оптимистичные прогнозы на 2026 год.

Рост юаня в этом году сильно отличается от того, что произошло во время первой торговой войны между США и КНР, начавшейся в 2018 году, указывает агентство. Тогда валюта упала более чем на 13% с максимума в марте того года до минимума в сентябре 2019 года из-за спекуляций, что Пекин будет вынужден ослабить юань для поддержки роста.

«Китайский юань сейчас имеет потенциал для укрепления, и, по техническим прогнозам, курс доллара к юаню должен приблизиться к отметке 7 юаней за доллар в 2026 году», — сказал старший стратег по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона в BNY в Гонконге Ви Кхун Чонг.

Рост юаня в этом году не обошелся без неудач, отмечает агентство. Валюта столкнулась с распродажами во время начала тарифного хаоса, вызванного рядом решений, которые в апреле принял президент США Дональд Трамп, а затем находилась в застое в середине года под давлением вялой экономики. Только в августе она снова начала укрепляться по мере улучшения глобальных настроений к риску.

Падение доллара помогло ситуации, указывает Bloomberg. Индекс Bloomberg Dollar Spot упал примерно на 7% в этом году на фоне опасений по поводу неопределенности политики США и раздутого бюджетного дефицита.

Стратегия Пекина по борьбе в текущей торговой войне с США отличается от той, которую он применял во время первой администрации Трампа, отмечает агентство. В 2018–2019 годах варианты были ограничены, поскольку экономика сильно зависела от американских потребителей. Теперь же Китай диверсифицировал экспорт в направлении так называемого глобального Юга и расширил свое доминирование в критических цепочках поставок, таких как редкоземельные металлы.

Большинство аналитиков видят дальнейший рост юаня в ближайшие месяцы. Снижение процентных ставок Федеральной резервной системы США ослабит доллар и поможет поддержать юань и другие азиатские валюты в следующем году, считает глава подразделения исследований глобальных рынков для Азии в MUFG Bank в Гонконге Линь Ли. При этом юань может завершить следующий год на уровне 6,95 за доллар, сказала она.

В свою очередь, Goldman Sachs повысил прогноз по курсу оншорного юаня в прошлом месяце, исходя из профицита по текущим счетам и царящего оптимизма по экспорту из КНР. Судя по оценкам банка валюта может укрепиться до 6,95 юаня к доллару за три месяца и достичь отметки в 6,85 юаня за доллар в течение года.

На фоне позитивных оценок Народный банк Китая (НБК), судя по текущей динамике, пытается сдержать укрепление нацвалюты. По данным агентства, во вторник, 2 декабря, регулятор установил ежедневный фиксинг юаня ниже медианного прогноза аналитиков — так же, как и на прошлой неделе. Впервые с июля этого года НБК пошел на два последовательных решения подобного типа.