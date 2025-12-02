В Кремле оценили роль доллара в мировой торговле

Песков: снижение роли доллара в мировой торговле продолжится
Национальные валюты все активнее используются в мировой торговле, тогда как доля доллара неуклонно снижается.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Доля американского доллара в мировой торговле снижается, а доля национальных валют растет. Это не быстрая, но очень устойчивая тенденция, которая сохранится в ближайшие годы", - сказал он, отвечая на вопросы на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.