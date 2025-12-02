Цены на газ в Европе упали до минимума за полтора года

В начале торгов во вторник, 2 декабря, январские фьючерсы на природный газ по индексу нидерландского хаба TTF опустились до 335 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Такой результат стал минимумом стоимости ближайшего фьючерса на поставки газа с марта 2024 года. Прошлой зимой в Европе биржевые цены доходили до 630 долларов за тысячу кубометров.

На динамику влияние оказывают два фактора. Один из них связан с превышающей прогнозы температурой воздуха, что снижает расход топлива и опасения по поводу быстрого исчерпания запасов.

Вторым обстоятельствам остаются активизировавшиеся переговоры по поводу мирного договора и остановки боевых действий на Украине. Участники рынка надеются, что заключение соглашения приведет к пересмотру планов Евросоюза по запрету поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2025 года экспорт российского СПГ сократился на два процента, до 28,4 миллиона тонн. Отдельно в Европу поставки упали на 16 процентов, до 12,3 миллиона тонн.

