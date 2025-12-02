ЕС ограничит льготы отказавшимся принять мигрантов странам

Евросоюз одобрил предложение об ограничении торговых льгот для третьих стран, отказывающихся принимать обратно мигрантов, которым было отказано в пребывании в сообществе.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на решение ЕС.

"В случае серьезных и систематических нарушений, связанных с международными обязательствами по реадмиссии граждан стран-бенефициаров, преференциальные условия <...> могут быть временно отменены в отношении всех или некоторых товаров, производящихся в этой стране-бенефициаре, если комиссия сочтет, что уровень сотрудничества в области реадмиссии останется недостаточным", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что привилегии для третьих стран в рамках всеобщей схемы преференций от ЕС (GSP) будут отменены, если "страны-бенефициары не будут сотрудничать с ЕС в сфере реадмиссии своих граждан". Подчеркивается, что строгость применения положения о приеме граждан третьих стран обратно будет зависеть от уровня развития страны.

Часть европейских стран, в том числе Франция и Италия, выступали против этого решения, так как они опасаются прекращения поставок дешевого риса из некоторых азиатских стран. Помимо этого, некоторые страны выразили опасение, что такой подход может испортить отношения с ключевыми странами-партнерами.

GSP является основным инструментом торговой политики ЕС для поддержки экспорта из развивающихся стран в Евросоюз. Получив статус GSP+, страна освобождается от пошлин на поставку более 6 000 видов товаров на европейский рынок.