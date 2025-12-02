Свинина в России резко упала в цене

Оптовые цены на свинину демонстрируют устойчивую отрицательную динамику в годовом сравнении. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

К концу ноября различные виды отрубов подешевели на 4–27%, что связано с возросшим предложением на рынке на фоне стагнации потребительского спроса, а также сезонным влиянием. Специалисты оценивают эту тенденцию как негативный сигнал для всей отрасли, поскольку она ведёт к постепенному сокращению рентабельности производства.

Согласно данным еженедельного мониторинга аналитической компании NTech, по итогам 48-й недели года (с 24 по 30 ноября) стоимость свиной полутуши в опте снизилась на 10% в годовом выражении, составив 180 рублей за килограмм. Цена на товарных свиней упала на 14%, до 119 рублей за килограмм. Наиболее значительно подешевели грудинка (на 27%, до 230 руб./кг) и шейная часть (на 24%, до 340 руб./кг).

Лопатка и окорок подешевели на 7% и 4% соответственно. Единственным исключением стал карбонад, который за год, напротив, подорожал на 14%. Общий тренд на снижение стоимости большинства позиций на рынке свинины начал формироваться ещё в октябре.