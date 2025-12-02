Минфин зафиксировал трехкратный рост сбора с доходов по вкладам

Налог с процентов по вкладам принесет в бюджет в этом году 305 млрд рублей — почти втрое больше, чем в 2024 году, рассказали «Известиям» в Министерстве финансов. Граждане должны были уплатить сбор до 1 декабря с доходов по депозитам, превышающих 210 тысяч рублей за прошлый год.

За девять месяцев 2025 года россияне перечислили почти 36 млрд рублей налогов на проценты по вкладам, следует из свежей статистики ФНС. Годом ранее, когда граждане впервые уплатили этот сбор, поступления были почти втрое ниже — около 13 млрд рублей, к концу 2024 года они выросли до 111 млрд рублей.

Основные платежи традиционно приходятся на ноябрь и начало зимы с учетом срока уплаты 1 декабря, напомнили изданию в Минфине. Министерство повысило свой первоначальный прогноз на 20% — с 252 млрд рублей. В ведомстве объяснили, что рост поступлений сбора обусловлен прежде всего изменением ключевой ставки и увеличением объемов депозитов.

Налог на проценты по вкладам считают так: 1 млн рублей умножают на максимальную ключевую ставку на первое число каждого месяца отчетного года, пояснил аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов. В 2024 году, за который россияне уплатили сбор сейчас, максимальная ставка была 21%. Поэтому платить нужно с суммы процентов, которая превысила 210 тысяч рублей. Для сравнения: по итогам 2023 года порог был ниже — 150 тысяч рублей.

Увеличение поступлений также связано с тем, что в 2024 году россияне держали на депозитах значительно больше денег, чем в 2023 году, отмечает издание. Объем средств населения в банках за десять месяцев 2023 года составлял 42 трлн рублей, а за аналогичный период 2024 года — почти 53 трлн рублей Прирост — 28%, указала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Круг плательщиков налога при этом остается небольшим: около 95% клиентов хранят на одном счете не более 1 млн рублей, подчеркнул финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин газете. По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер суммы физлиц на депозите составил 422 тысяч рублей. на июль 2025 года.

В следующем году, когда предстоит платить сбор за 2025 год, власти ожидают почти двукратного увеличения поступлений — до 568 млрд рублей, уточнили в Мифине.