Европейский центральный банк отказался стать гарантом крупного кредита для Украины, который предполагалось обеспечить замороженными российскими активами. Решение фактически поставило под угрозу весь проект Евросоюза по созданию «репарационного» механизма финансирования.

По данным Financial Times, ЕЦБ пришёл к выводу, что схема Еврокомиссии выходит за пределы его мандата. Регулятор отказался выполнять роль финансовой «подушки безопасности» для долга, который должен был формироваться за счёт порядка 200 млрд евро российских резервов, замороженных в ЕС, в первую очередь в брюссельском депозитарии Euroclear. План предполагал выпуск долговых бумаг Евросоюза до 140 млрд евро в 2026–2027 годах с передачей этих средств Киеву.

Заем предполагалось погасить после возможной выплаты Россией репараций. Брюссель настаивал, что речь идёт не о конфискации, а о механизме «репарационного кредита», позволяющего финансировать Украину без прямой нагрузки на бюджеты стран ЕС. Однако для доверия рынков регулятор должен был выступить «страховщиком последней инстанции».

Внутри ЕЦБ ранее предупреждали: любые шаги, которые могут быть восприняты как изъятие суверенных активов, подрывают доверие к евро и несут репутационные риски для евросистемы. Совет управляющих отказался участвовать в схеме, что лишило проект ключевой гарантии. Комментариев от ЕЦБ и Еврокомиссии пока нет.

Позицию ЕЦБ усилили разногласия внутри ЕС. Бельгия, где размещена основная часть российских резервов, заявила об угрозе международно-правовых споров и возможных ответных действий Москвы. Премьер-министр Барт де Вевер потребовал равного распределения всех рисков между странами союза. Депозитарий Euroclear предупредил, что подобный механизм может создать прецедент фактической конфискации, увеличив премии за риск по долговым бумагам еврозоны и ослабив интерес глобальных инвесторов.

Для Украины ситуация критична. По оценке МВФ, финансирующий разрыв на ближайшие годы достигает около 137 млрд долларов, а потребности 2026–2027 годов остаются открытыми. Киев неоднократно призывал Брюссель ускорить создание схемы использования замороженных российских активов.

На октябрьском саммите ЕС решение уже откладывали. Теперь Еврокомиссии предстоит искать новую схему: либо строить механизм гарантий без участия ЕЦБ, либо обсуждать общие долговые программы, что вновь поднимет вопрос распределения нагрузки внутри союза. Эксперты предупреждают: затягивание решений снижает предсказуемость европейской поддержки и усиливает риски как для Украины, так и для самого Евросоюза.