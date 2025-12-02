Торговля России и Европы схлопнулась

По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы торговли России и Евросоюза (ЕС) сократились на 8,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 30,9 миллиарда евро в денежном выражении. О заметном снижении двусторонней торговли сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные постоянного представительства РФ при ЕС.

С конца февраля 2022 года торгово-экономическая кооперация просела на 74 процента, пояснили российские дипломаты. В январе-июне 2024-го показатель составлял 33,7 миллиарда евро. Таким образом, за 12 месяцев двусторонняя торговля сократилась на 2,8 миллиарда, констатировали представители дипмиссии РФ.

Главной причиной обрушения торгово-экономических связей дипломаты назвали масштабные западные санкции. На сегодня власти ЕС успели утвердить в общей сложности 19 пакетов ограничений, затронувших в том числе ключевые сферы взаимодействия, включая энергетику. На очереди — 20-й, напомнили в постоянном представительстве России при Евросоюзе.

В среднесрочной перспективе двусторонняя торговля может сжаться в еще большей степени, сходятся во мнении эксперты. Поспособствовать этому должен в том числе запрет на транзит российского газа в ЕС, эта мера вступит в силу со следующего года. Полностью же свести на нет зависимость от российских энергоресурсов власти региона намерены к началу 2027-го. В качестве одного из возможных сменщиков РФ на европейском энергорынке президент Финляндии Александр Стубб называл Казахстан. Оставшуюся нишу, скорее всего, поделят между собой Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).