На Украине начался процесс реструктуризации долгов на сумму 2,6 миллиардов долларов к экономическому росту. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на публикацию украинского Минфина.

Как уточняется, реструктуризируемый долг является ключевым для финансирования текущих военных усилий Киева, пишет издание. Он мог бы забрать из украинского бюджета миллиарды долларов после окончания конфликта.

Данный факт отвлечет жизненно важные средства от обороны, восстановления и предоставления основных государственных услуг, о чем заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Фон дер Ляйен: предложения по финансированию Киева представят на неделе

По данным газеты, накануне Киев и комитет, представляющий некоторых держателей ордеров, заявили, что недавно в переговорах был достигнут «значительный прогресс» по ключевым условиям реструктуризации. Впрочем, пока еще не было достигнуто полное согласие по всем деталям. В инициативе планируется подготовить украинские финансы к потенциальному мирному соглашению с Москвой, а также к необходимости сдержать рост долгов, если конфликт затянется.

Теперь кабинет министров Украины должен заручиться новой финансовой помощью от Международного валютного фонда (МВФ) в размере восьми миллиардов долларов США и новой финансовой поддержкой от европейских спонсоров.

Ранее Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис усомнился в платежеспособности Украины. По его словам, ЕС боится, что Киев не выплатит долги перед Западом.