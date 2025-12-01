МИД Бельгии выступил с призывом по российским активам

МИД Бельгии призвал Евросоюз отказаться от экспроприации суверенных активов РФ, замороженных в европейских банках, и финансировать Киев с помощью «классического общеевропейского займа», рассказал министр иностранных дел королевства Максим Прево. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, руководство Еврокомиссии решило вынести вопрос об экспроприации суверенных российских активов на саммит ЕС в декабре, несмотря на позицию Бельгии.

«Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, — это классически общеевропейский заем. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков», — отметил Прево.

Министр заметил, что на фоне этого нет ничего удивительного в том, что европейские страны не желают брать на себя обязательства и разделять риски.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия продолжает настаивать на экспроприации замороженных в Бельгии активов России под видом «репарационного кредита» и обещает королевству «разделить все риски».