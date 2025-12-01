В Австрии высказались об использовании суверенных активов России

Вена сохраняет сдержанную позицию в обсуждении возможного использования суверенных активов РФ, замороженных в европейских банках, рассказала журналистам министр обороны Австрии Клаудия Таннер. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что вокруг попыток изъять принадлежащие России средства «кипят нешуточные страсти»: Бельгия на протяжении значительного времени отказывалась передавать их, но в последнее время пошла на компромиссы и начала торговаться.

Журналисты попросили главу ведомства прокомментировать историю с активами и раскрыть, намеревается ли Австрия выступить поручителем при предоставлении кредита Украине, основанного на российских средствах.

По оценке министра, вопрос остается «юридически крайне сложным», и именно это определяет позицию Вены на переговорах.

«Посмотрим, как дело будет развиваться. Переговоры ведь еще идут, но то, что мы здесь проявляем сдержанность, особенно в юридическом плане, — это вне сомнений», — отметила Таннер.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала обоснованными опасения властей Бельгии по поводу использования для помощи Киеву суверенных активов РФ.