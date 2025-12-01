США и Россия тайно разрабатывали стратегию восстановления российской экономики на 2 триллиона долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Американские компании намеревались первыми воспользоваться замороженными активами российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов для реализации совместных проектов и восстановления Украины. В планах было сотрудничество в Арктике и освоение космоса, включая потенциальную миссию на Марс с участием SpaceX.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев обсудили планы на вилле в Майами. Помимо этого, Дмитриев встречался с Джаредом Кушнером и другими американскими предпринимателями. Трамп рассматривал деловые отношения с Россией как возможность для получения выгоды, несмотря на осуждение со стороны европейских стран и Украины.

В интервью The Wall Street Journal Уиткофф подчеркнул, что Россия обладает значительными ресурсами и обширными территориями. Он выразил надежду на развитие деловых связей между Россией, Украиной и США. Уиткофф считает, что это будет способствовать процветанию всех стран и позволит им участвовать в совместных проектах. По его мнению, такие шаги помогут предотвратить будущие конфликты, так как все участники окажутся в выигрыше.

Трамп не смог «продавить» украинцев

Администрация Трампа стремилась укрепить мир через деловые соглашения. Уиткофф встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждая проекты в Арктике и добычу ресурсов. 6 августа Уиткофф вернулся в Москву для встречи с главой РФ, предложившим Украине передать 20% ДНР в обмен на отказ России от претензий на Запорожскую и Херсонскую области. Саммит 15 августа сорвался. В октябре Зеленский просил у США ракеты «Томагавк», но получил лишь 10-летнее освобождение от пошлин, напоминают авторы материала.