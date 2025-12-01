Индийские государственные компании Indian Oil и Bharat Petroleum приобрели российскую сырую нефть с поставкой в ​​январе, привлеченные скидками и обильными поставками от компаний, которые не подпали под санкции. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По его данным, неизвестное количество партий купили со скидкой около пяти долларов за баррель. В связи с этим агентство напомнило, месяц назад скидка составляла три доллара. Отмечается, что с учетом скидок и стоимости перевозки Россия теперь должна зарабатывать в среднем около 40–45 долларов за баррель. Оплачиваются эти поставки в дирхамах ОАЭ.

Агентство констатировало, что данные новости свидетельствуют об осторожном возвращении некоторых индийских нефтеперерабатывающих компаний к российской нефти, хотя в целом спотовые закупки остаются ограниченными. Вашингтон и Нью-Дели продолжают вести торговые переговоры, и поставки сырой нефти по-прежнему остаются особенно болезненным вопросом.

Индия поставила два условия импорта российской нефти

Ранее сообщалось, что в Индию из Гайаны отправились первые два супертанкера с партиями по два миллиона баррелей нефти. Один груз предназначен для нефтеперерабатывающих заводов компании Hindustan Petroleum, а второй — для предприятий государственной Indian Oil.