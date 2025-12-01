Глава ВТБ спрогнозировал уровень ключевой ставки к Новому году

Банк России на последнем заседании по ставке в 2025 году может принять решение понизить ее на 50 базисных пунктов, до 16% годовых, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters.

"На какое-то снижение до Нового года я все-таки рассчитываю, незначительное, как было в последний раз [в октябре]. Повышательной тенденции не должно быть, да и показатель инфляции ниже 7% говорит в пользу снижения ставки. Какими темпами дальше? Не знаю. Но к концу 2026 года хотя бы 12-13% должна быть ставка", - сказал он.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 декабря 2025 года.