Экономический прогноз на неделю: курс рубля и почему декабрь принесет убытки

В течение недели валютный рынок находился под влиянием геополитики и налогового периода. О том, что будет происходить с рублем на текущей неделе и за чем следить инвестору, разбирался «Рамблер».

Прогноз по курсу рубля

Как заявила «Финансам Mail» Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая, сейчас рубль стабилен: цена доллара составляет около 78 руб., юаня — около 11 руб. Геополитика влияет на курс: при ухудшении ситуации в декабре рубль может ослабнуть до 80−85 ₽ за доллар и 11−12 ₽ за юань, полагает эксперт.

По словам собеседницы портала, снижение ключевой ставки ускорит ослабление рубля. Также сообщается, что санкции против нефтяных компаний и сокращение продаж иностранной валюты Банком России с 2026 года усилят давление на рубль. Однако, как указывает Ващелюк, валютные средства экспортеров могут сгладить волатильность. По ее мнению, мирное урегулирование на Украине укрепит рубль. Деэскалация напряженности также улучшит ситуацию благодаря притоку средств нерезидентов, снижению дисконтов на экспорт и уменьшению издержек на импорт. На этой неделе налоговый период ослабит рубль, но успех дипломатии может сохранить его позиции. Без позитивных новостей курс доллара останется в диапазоне 78−82 руб., юаня — 11,0−11,5 руб., подчеркивает специалист.

Ключевые события для инвесторов на текущей неделе

«Известия» со ссылкой на экспертов пишут, что на этой неделе понедельник станет последним днем для приобретения акций Henderson перед выплатой дивидендов в размере 12 рублей. Акционеры ЦИАН обсудят дивиденды за девять месяцев 2025 года. Также будут опубликованы финансовые отчеты за период с января по сентябрь от «Аэрофлота» и «Апри».

Также подчеркивается, что 2 декабря компания «Мордовэнергосбыт» рассмотрит вопрос о дивидендах за первые девять месяцев года, а Московская биржа опубликует данные по объемам торгов за ноябрь. В среду пройдет собрание акционеров «РУСАЛа», на котором обсудят решение не выплачивать ранее рекомендованные дивиденды. Кроме того, Росстат представит отчет по уровню инфляции.

Кроме того, во второй половине недели состоится визит президента РФ Владимира Путина в Индию, где пройдут переговоры по «мирному плану Трампа». 4 декабря компании «Займер» и «Европлан» обсудят вопросы выплаты дивидендов, а МГКЛ представит финансовые результаты за период с января по ноябрь текущего года.

Индекс RGBI испытывает колебания из-за геополитической обстановки, сохраняя отметку в 116 пунктов. Индекс Московской биржи, несмотря на волатильность, удержится в пределах 2500-2700 пунктов. На валютном рынке рубль демонстрирует укрепление, достигая значений октября — 78 за доллар, 90 за евро и 10,9 за юань.

Как новый утильсбор повлияет на цены на автомобили

С 1 декабря в России вступили в силу новые нормы расчета утилизационного сбора. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов, введение нового утилизационного сбора приведет к увеличению стоимости автомобилей. Сергей Целиков, глава «Автостата», предполагает, что подорожание затронет все модели, но в разной степени. Михаил Плотников, генеральный директор «Мотор-Плейс», прогнозирует рост цен на 5–10% к концу 2025 года, включая автомобили с двигателями мощностью менее 160 лошадиных сил. Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза, также ожидает повышения цен на вторичном рынке, в частности, на мощные машины.

Представители крупных дилерских сетей подтверждают эти прогнозы. Николай Иванов, директор «Рольф», считает, что в декабре цены на автомобили вырастут, но незначительно. Ренат Тюктеев из «Авилона» ожидает повышение цен на 800 тысяч рублей, в зависимости от мощности двигателей. Андрей Ольховский из «Автодома» предупреждает, что гибридные и электрические автомобили могут подорожать на несколько миллионов рублей, особенно при параллельном импорте.

Ожидается ли рост цен на товары и услуги в России

Как пишет News1Ivanovo, декабрь принесет ряд изменений, которые могут повысить стоимость товаров и услуг.

Расширенный тарифный коридор для ОСАГО создаст условия для роста стоимости страховок. Маркировка гигиенической продукции, детских товаров и строительных материалов также может привести к увеличению цен. Кроме того, появится возможность использовать цифровой паспорт для подтверждения личности. Биометрический эксперимент для иностранцев расширят на все пункты въезда. Застройщики продолжат получать отсрочки, а льготы для владельцев электромобилей завершатся, говорится в публикации.